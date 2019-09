אם אהבה טרייה ובוערת מעוררת בכם אי נוחות או מדגדגת לכם את בלוטות הציניות, הקריאה הבאה עלולה להיות מאתגרת עבורכם. כי טל טלמון ולירן שטראובר, שישנים יחד כפיות זה ארבעה חודשים, גורמים אפילו לזוגיות של קים וקנייה להחוויר.

הם הכירו במקום הכי רחוק מטינדר - תוכנית בוקר - ומימשו בלי תאורת בר עמומה, צ'ייסרים או סמול טוק את הקלישאות על אהבה ממבט ראשון. "מרגע שהתיישבנו באולפן קרה בינינו איזה משהו", משחזר שטראובר את הקליק, "זה הרגיש שאנחנו נמצאים בעולם משל עצמנו והשידור הוא רק משהו נלווה. המבטים הצטלבו, היה רגש, אני לא יודע להסביר את זה". צילום: שי פרנקו

טל: "משהו בעיניים הטובות שלו תפס אותי".

לירן: "ולאורך השידור ניסיתי לחשוב איך אני גורם לזה להמשיך גם אחרי התוכנית. ואז טל הרימה לי להנחתה ואמרה, 'בוא לבריכה אצלי בבית, גם ירדן הראל באה'".

טל: "תכלס התחלתי איתו".

לירן: "הגעתי לבריכה, דיברנו, אמרתי לה: 'לא ידעתי שאת פנויה, למה אנחנו לא עושים שום דבר בנידון?'. ואז היא לחצה לי את היד ואמרה…"

טל: "...תענוג לעשות איתך עסקים".

לירן: "יצאנו מהבית שלה כבר בתור זוג. הלכנו לאכול ב'קיוטו', ישבנו שם והחזקנו ידיים ודיברנו שש שעות".

טל: "אוי, הראיון הזה הולך להישמע קיטשי". צילום: שי פרנקו

מה רע בקצת קיטש?

טל: "אגיד לך את האמת: בתור מי שהייתה רווקה הרבה זמן, היה לי קשה לשמוע ולקרוא על הסיפורים האלה. סבבה, התאהבתם, מגניב, אבל למה עכשיו אני צריכה לשמוע על האהבה ממבט ראשון שלכם? לא האמנתי שיש דבר כזה, ופתאום זה מה שאנחנו חווים, וזה מביך".



היי, אני האמא החורגת החדשה שלך

אנחנו נפגשים במקום שבו הכל קרה - הבריכה של טל בהרצליה פיתוח, שהיא למעשה הבריכה בבית אביה, המנצח עמוס טלמון. הרבה מים זרמו בבריכה הזו ובנהרות הלב לפני שהשחקנית בת ה-36 ("נשות הטייסים", "הרמון", "זוג יונים") ושוער מכבי תל אביב לשעבר (45, כיום סמנכ"ל פיתוח עסקי של "פומה" ומחזיק תיק הספורט במועצה האזורית שדות דן) נפלו זה לזרועות זו. היא גרושה פעמיים (מיוני אביטל, אחיה של השחקנית מילי אביטל, ומאיש העסקים וזוכה "המירוץ למיליון" שי כהנא); הוא רקד על מדרגות הרבנות שלוש פעמים (גרושתו השנייה היא חברת הכנסת לשעבר ענבל גבריאלי); לו יש שלושה ילדים (ניל - 23, בן - 21 ומיכאל - 12) ולה, לדבריה, כבר המליצו להקפיא עוברים. הוא השתתף לאחרונה ב"האח הגדול", שם פלרטט לסירוגין עם עדן יוחנן ונטלי דדון; היא חשפה את מערכות היחסים הבעייתיות שלה, ביניהן עם מאמן מכבי תל אביב לשעבר ג'ורדי קרויף, במסגרת "מחוברים". צילום: שי פרנקו

שניהם חיפשו אהבה, שניהם חשבו שמצאו אותה יותר מפעם אחת, שניהם הבינו למה התכוונה איימי וויינהאוס כששרה שאהבה היא משחק אבוד. אך הפעם, הם נשבעים, זה באמת זה. "אנחנו מאוהבים כמו טינאייג'רים", מודה טלמון בחיוך, "כל העבר שיש לשנינו, של נישואים-גירושים-נישואים-גירושים, כאילו לא קיים. זו התאהבות בתולית כזו".

לירן: "כל השיחות הראשונות שלנו היו על המשקעים ממערכות יחסים קודמות, על איך אנחנו רואים את העתיד, וכל החלקים התאימו. זה היה כל כך טבעי וזורם שהרגשנו כאילו אנחנו יוצאים כבר חודשים. בשלושת הימים הראשונים דיברנו כל יום שעות על הצלקות של שנינו".

טל: "זו הייתה הפעם הראשונה שלא הייתי צריכה להסביר למה אני גרושה פעמיים. אני ממש מבינה איך זה מרגיש כשאתה מתכנן תוכניות וזה לא קורה".

לירן: "טל נתנה לי את הביטחון שאני יכול להיות 'אול-אין' מהרגע הראשון. היא עברה לגור אצלי בבית במושב יגל אחרי שבוע".

איך אתם מסבירים את ההתמסרות ההדדית המהירה הזו? בכל זאת, ביחד חוויתם את החלום ושברו חמש פעמים. איך הולכים על זה שוב בכל הכוח, בלי מגננות ובלי ציניות?

טל: "שנינו באנו שקופים. זה פגע בי בדייטים שאני כזו שקופה, חברות שלי היו אומרות לי שאני שמה את הלב על השולחן מהר מדי, אבל לירן הוא בדיוק כמוני".

לירן: "לא היו בינינו משחקים, לא היה בהם צורך".

טל: "בהתחלה אמרתי אמא'לה, איך זה הגיוני שזה ככה, איפה הקאץ'? אז לירן אמר לי 'אין קאץ'".

לירן: "אחד המשפטים שאמרתי לה בהתחלה היה 'תבטיחי לי שלא תפגעי בי'. כי בעבר ניסיתי דברים, לא הלך, היו דברים טובים ולא טובים במערכות היחסים שלי מאז שהתגרשתי בפעם האחרונה".

טל: "אני קצת איבדתי ביטחון בלבוא ולשים את הקישקע על השולחן ולהאמין שזה יחזיק מעמד. אבל לירן אמר לי אחרי הדייט השני, 'אני בחרתי בך ואני לא משנה את הבחירה שלי'. אחרי שבוע הוא הפגיש אותי עם הילדים שלו". צילום: שי פרנקו

לירן: "הלכתי לאכול עם ניל צהריים ואמרתי לטל לקפוץ. היא נכנסה ואמרה לו 'היי, אני האמא החורגת החדשה שלך'".

טל: "'ועכשיו לך תעשה שיעורים'".

לירן: "זה היה פיפי במכנסיים. וזה החיבור בינינו, אפשר להגיד הכל ולצחוק על הכל".

חוויתם התאהבות מהסוג הזה בעבר?

טל: "לא, זה לא משהו שקרה לי".

לירן: "זה יישמע ממש קיטשי, אבל זה לא משהו שאתה רגיל לחוות בצורה כזו עוצמתית".

הייתם יכולים להכיר במסגרת סצנת הדייטים?

טל: "אמא שלי אמרה לי שאם היא הייתה רוצה לשדך לי אותו, ומציגה לי אותו כרשימת מכולת - כדורגלן לשעבר, גרוש שלוש פעמים פלוס שלושה ילדים - הייתי אומרת לה שאין סיכוי, ויש בזה משהו".

לירן: "והיא גרושה פעמיים בלי ילדים. היא מן הסתם תרצה ילד, ואני בכלל לא חשבתי על ילדים נוספים".

טל: "אבל במפגש שלנו הנפש התחברה. ראיתי שאין פה חארטות ומשחקים". צילום: שי פרנקו

לירן: "מהר מאוד הבנתי שאם אני אצא בהצהרות שאני לא רוצה עוד ילדים, אפסיד בן אדם שיש לי איתו חיבור מדהים. החלטתי פשוט לתת לדברים לקרות, ואם צריך להיות פה ילד אז יהיה ילד. אני לא אמנע ממנה ילד, ולא אמנע מעצמי לגדל ילד בבית אחד עם מי שאני אוהב, כי עד כה גידלתי ילדים ביחד עם האימהות שלהן, אבל בבתים נפרדים. זה שונה לגמרי. אם הייתי נחרץ ואומר שאני לא רוצה ילד, היא לא הייתה נכנסת לקשר".

טל: "ברור, אני כבר לא בת 30. לפני שהכרתי את לירן, האחיות שלי כבר אמרו לי 'תביאי ילד לבד או תעשי הקפאת עובר', כי זה הופך להיות ענן שיש לך מעל הראש כשאת הולכת לדייט".

זה הליך ששקלת?

טל: "כן, יש לי אהבה גדולה לילדים וזה בוער בי כבר הרבה זמן".

לירן: "היום אני רוצה ילד בדיוק כמוה".

אתה רואה את עצמך חוזר לשלב הטיטולים והלילות הלבנים?

לירן: "בואי אגלה לך סוד - אני מחתל את האחיין של טל".

טל: "לפני שבוע הוא החליף קקי גב!".

לירן: "אין לי בעיה, גידלתי ילדים ואני אוהב ילדים".

טל: "זה יקרה, טפו".

בכניסה לרבנות יש תמונה שלי כדי שיידעו לא להכניס אותי

הרבה "טפו" ו"חמסה" נזרקים לאוויר כשטוב. וכשממש טוב, כמו במקרה של הזוג טלמון-שטראובר, המילים הללו הופכות גם להשטאג בתמונות המשותפות בחשבונות האינסטגרם של השניים. השלב הזה, שמעניק תוקף ורשמיות למערכות יחסים בעידן הנוכחי, קרה די מהר - אבל מדובר בהצהרה הכי קטנה של השניים. בחודש שעבר הם התחדשו בקעקוע זוגי על הזרוע האחורית: על שלה חרוט No matter where, על שלו מקועקע No matter what Tal. שמה, הוא אומר, התווסף ברגע האחרון כמחווה רומנטית. "המקעקע היה בטוח שאני צוחק, אבל אמרתי לו שאני רציני, שאני רוצה להפתיע אותה. היא יצאה לרגע מהסטודיו וכשהיא חזרה היא ראתה שהוספתי את השם שלה".

טל: "אמרתי לו 'אבל זה לכל החיים!', והוא ענה לי 'נכון'. אמרתי 'וואלה, נכון'".

כלומר הקעקוע נתן לך ביטחון שהקשר הזה הוא לכל החיים?

טל: "יש בקעקוע משהו מרגיע, כי יש לי חוסר ביטחון שהוא יעזוב, אבל השם שלי מקועקע עליו, הסאבטקסט של זה היה 'אני נשאר'".

לירן: "בגלל הצלקות שלה היה לי חשוב לתת לה חיזוקים, שתבין שאני באמת פה ולא הולך לשום מקום". צילום: שי פרנקו

לא דרשת ממנה גם להוסיף את השם שלך?

לירן: "אני לא דורש ממנה שום דבר, לא זה מה שיגרום לי להרגיש שהיא שם".

טל: "וברור לשנינו שאוסיף את השם שלו, זה מרגיש לי חסר".

והכל מתועד באינסטגרם. הזוגיות, הקעקוע, הצמיד שקנית לו עם חריטה של שמות ילדיו והשם שלך.

טל: "כי אני מאושרת, טפו. הרבה פעמים שיתפתי בשברונות הלב שלי ובכל מיני פנדלים שקיבלתי מחמודים למיניהם, אז היה חשוב לי לשתף גם בטוב".

איך עוברים לגור ביחד אחרי שבוע?

לירן: "זה התאים לשנינו. מהרגע שהכרנו הרגשנו שהקשר שלנו היה שם כל הזמן ושמישהו רק חיכה ללחוץ על כפתור ה־on".

אז כבר עיצבת ללירן מחדש את הבית?

לירן: "היא רק הביאה תמונות שלנו עם הילדים. פתאום באמבטיה התחיל להיות סדר".



כי זרקת לו את השמפו?

לירן: "אנחנו משתמשים באותו שמפו".



טל: "לא הבנת? אנחנו אותו בן אדם".

ועדיין, אין חשש שסיפור כזה, שמתחיל ברעש וצלצולים, גם ייגמר מהר?

טל: "זה נכון שאני מתאהבת סדרתית, אבל הפעם זה יותר עמוק ויותר פשוט".

לירן: "כשהיא אומרת 'פשוט' היא מתכוונת שבסופו של יום אנחנו נהנים לחזור הביתה ולהימרח על הספה עם קילו גרעיני אבטיח ולצפות בסדרות".

אם אתם כבר שרועים על הספה מול סדרות אתם באמת זוג.

לירן: "היא מתעצבנת עליי כשאני לא מחכה לה עם סדרה שאנחנו רואים ביחד וצופה בשני פרקים קדימה".

טל: "כי זו בגידה!".

לירן: "אלה דברים שלא ידעתי".

טל: "כי אתה ילד".

לירן: "עכשיו אני לא רואה את ההמשך גם אם אני מת לראות. מהפחד". צילום: שי פרנקו

ומה בפרקים הבאים של הקשר שלכם? תהיה חתונה?

לירן: "ברבנות יש תמונה שלי בכניסה כדי שיידעו לא להכניס אותי".



טל: "בוא'נה, לקחת לי את הבדיחה שלי!".

וברצינות?

לירן: "אין צורך. טוב לנו ככה".

טל: "בואי, חווינו את זה כבר יותר מפעם אחת, לא נלמד משהו? לי לא חשובה היום החתונה, מצאתי את הטייטל שלי, אני נמשכת לחבר הכי טוב שלי וזהו, נקים משפחה ונחיה האפילי אבר אפטר בלי הדבר שעברתי פעמיים והוא שלוש. אולי נעשה בריתה".

מה אומרות המשפחות שלכם על סיפור האהבה הזה?

טל: "אבא שלי הסתייג בהתחלה, בחודשיים הראשונים הוא לא רצה להכיר את לירן. המשפחה שלי חוותה איתי את פגיעות הלב והבדידות שלי".

לירן: "זה לא שהוא לא רצה להכיר אותי, הוא לא רצה להיפגע עוד פעם. הוא רצה לחכות ולראות שלקשר הזה יש יסודות חזקים".

טל: "אבא שלי אמר לי 'עם העבר שלך אנחנו לא בטוחים שזה יחזיק מעמד', ואמרתי לו 'כנראה לא הבנת - זה זה'. עכשיו לירן ואבא שלי זה 'ברומאנס'".

לירן: "אמא שלי קראה לה 'כלתי' אחרי הפגישה הראשונה. אמרתי לה 'אמא, אף אחד לא הולך להתחתן שוב, כלה זו לא מילה מתאימה'. הילדים שלי ממש מחוברים אליה, היא החברה הכי טובה שלהם. השומר מסך של מיכאל זו תמונה שלו עם טל ואיתי".

אבל בסוף יש מורכבות. יש ילדים, יש גם גרושות שלנצח יהיו בחייך.

טל: "זה מצחיק שקראת לזה מורכבות, בשבילי זו ברכה. לירן בקשר טוב עם הגרושות שלו ואני מאושרת מזה".

לירן: "היא התקשרה לרכל עליי עם ענבל גרושתי. יותר מזה?".

טל: "אני כל כך אוהבת את הילדים שלו, וכשתהיה לנו ילדה אני יודעת שיהיו לה שלושה אחים גדולים מדהימים".

אני מבינה שאת בונה על בת, אבל הרזומה של לירן מוכיח שיש סיכוי סביר לבן.

טל: "כן, אה? טוב, אין מה לעשות, הוא בונה קבוצת כדורגל. מה שיבוא זו ברכה".



לפעמים אני שואלת איך הוא אוהב אותי

טלמון ושטראובר לא עושים את הדברים לפי הספר בפרק החדש בחייהם. ההווה מהמם, העתיד נראה מבטיח, העבר מורכב - אך בזכותו הכל קורה עכשיו. "כל מערכת יחסים בנתה אותנו והובילה אותנו לפרק הזה של החיים", מצהיר שטראובר, "שאלתי את טל 'איפה היית כל השנים האלה?', והיא ענתה שאם היינו נפגשים לפני כמה שנים, אולי זה לא היה קורה".

טל: "אני לא יודעת אם זה היה יכול לעבוד בינינו אם הוא היה כדורגלן פעיל. אני מצדיעה לנשות הכדורגלנים, נראה לי שאלה חיים לא פשוטים. אולי הייתי מפחדת שהוא יזרוק אותי".

ובכל זאת יצאת עם ג'ורדי קרויף, כדורגלן לשעבר ומאמן כדורגל.

"אבל זה לא מישהו שהקמתי איתו משפחה. תמיד ידעתי שיש פה משהו מרוחק, שאין בית".



דיברת על הקשר הזה ועל הקשיים שלך מול גברים ב"מחוברים". התבאסת שחשפת את הלב שלך ככה?

"אני שמחה שעשיתי את זה. אמנם יצאתי שברירית, אבל התגובות ברחוב היו 'אני רוצה לשדך לך מישהו' או 'אני רוצה לחבק אותך'. אני מרגישה שיש את החיים לפני התוכנית ואת החיים אחריה, כי חטפתי הלם מלראות את החיים שלי על המסך". צילום: שי פרנקו



מה הבנת כשצפית בעצמך?

"ראיתי את הטעויות שלי בזוגיות, את חוסר הביטחון שלי, הכתובת הייתה על הקיר. היה לי את אותו דפוס כל הזמן. להגיד 'אני חושבת שאני אוהבת אותו' כשאני בקושי יודעת מה השם שלו".



מה יותר מאתגר בזירת הדייטינג - להיות גרושה פעמיים או להיות מפורסמת?

"ללא ספק טייטל הגרושה. מישהו אמר לי בדייט 'לא מפריע לי שהצטלמת לסרט בעירום, אבל מפריע לי שאת גרושה פעמיים'. זאת הייתה נקודת שבירה בשבילי כי זו עובדה שאני לא יכולה לשנות, והוא גרם לי להרגיש שאני מכונית יד תשיעית. עם השנים הבנתי שמי שעושה מזה אישיו זאת אני. אני זאת שבאה עם רגשי הנחיתות בעוד שזה לא כזה ביג דיל. לגבי הפרסום, בשלב מסוים הרגשתי שזה לא פייר שאני מגיעה לדייט ולא יודעת כלום על הבחור בזמן שהוא יודע עליי הכל. היה בחור שלפני שהוא פגש אותי אמר לי 'הבנתי שאת מפורסמת. זה נכון?'. אמרתי לו שאני לא יודעת איך לענות על השאלה הזאת, אז הוא אמר 'בארץ עיר, כשכותבים אישיות, חושבים טל טלמון?'".



איף.

״כן, אבל הבעיה היותר גדולה הייתה שכששאלתי אותו בדייט אם כגרוש עם ילדה הוא רוצה עוד ילדים, הוא אמר 'בטח, אבל רק מגרושתי'. מה שנקרא, יאללה ביי!".



וואו. גם אתה נתקלת בסיפורים כאלה בדייטים שלך, לירן?

לירן: "אני כמעט שלא יצאתי לדייטים כי התרכזתי בלבד שלי, בילדים ובעבודה, אבל כשכבר יצאתי ברור שעלתה השאלה על הגירושים, שיתפתי באופן פתוח ולא כדי להסביר. זאת עובדה ועם זה אני חי. טל לא רק שלא שפטה את זה - היא גם מכילה את זה".

טל: "והוא מכיל אותי. לפעמים אני שואלת איך זה הגיוני שהוא אוהב אותי? אני מרגישה שאני בלתי נסבלת".

היא בלתי נסבלת?

לירן (צוחק): "לפעמים. היא אחד האנשים הכי מפוזרים שפגשתי. לא מוצאת את הטלפון, את הסיגריה האלקטרונית. הגעתי למצב שאני עוקב אחריה בבית כדי שאם היא תשכח דברים אדע להגיד לה איפה הם".

טל: "האקסים שלי היו משתגעים מזה, הוא לא שופט אותי על זה. כשהכרתי אותו הבנתי שאין לי כל כך הרבה שדים כפי שחשבתי, פשוט הייתי עם אנשים שעוררו אצלי שדים, מריבות, כעסים, פיצוצים. אין לנו את הדברים האלה".

אז כל השנים היית עם בני זוג שלא קיבלו אותך כפי שאת?

טל: "זה לא הם. אני הייתי זיקית במערכות יחסים, התאמתי את עצמי לצד השני. הייתי עם מישהו שאמר לי שפסיכולוג זה לאנשים פסיכים, אז לא סיפרתי לו שאני מטופלת אצל פסיכולוג במקום להגיד 'זו אני, וזה שאתה חושב ככה זאת הזייה בעיניי'. והנה עוד דוגמה: הייתי במערכת יחסים עם גבר שלא התאים לו שהייתי בזוגיות לפניו, אז אסור היה לי לדבר על האקסים שלי בבית. אני חושבת שאקסים זה חשוב, אתה מקבל בן אדם עם מזוודה, אתה לא יכול להעיף את כל הבגדים ולהגיד יאללה, עכשיו הכל חדש. אבל קיבלתי את זה, הייתי חלשה".

כיום את בקשר עם האקסים?

טל: "לא".



קראת ששי התארס לאחרונה?

טל: "כן. זה שימח אותי. אני מאחלת לו את הכי טוב שיש".



אגב, הייתם עושים ריאליטי ביחד?

טל: "לא. למה להכניס ברדק לזוגיות?".



לירן: "לי אין בעיה להשתתף איתה ב'המירוץ למיליון'. איתה אני רץ לאן שהיא תרצה".

צילום: שי פרנקו | סטיילינג: קרן נפתלי | איפור: רותי עדי | שיער: קוסטה וינו ל"סולו" במוצרי label m | בגדים (לפי לוקים): לוק 1: לירן: חליפה - זארה, חולצה - קסטרו, טל: כובע - טומי הילפיגר, טראנץ' אוסף פרטי | לוק 2: לירן: ג'ינס - פול אנד בר, חולצה - קסטרו, קרדיגן - ברשקה. טל: ג'ינס - פול אנד בר, חולצה - ברשקה | לוק 3: ג'ינס - פול אנד בר, קרדיגן - ברשקה, טל: חולצה - סטראווידריוס, ג'ינס - זארה | לוק 4: לירן: ברשקה, טל: זארה | לוק 5: טל: טופ - דיזל |