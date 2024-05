מור רדמי ושניר שלו הכירו מתחת לחופה בעונה האחרונה של "חתונה ממבט ראשון". הם היו הזוג היחיד שלא סיים את התוכנית, שנפרד ופרש זמן קצר לפני פרק ההחלטות, והם זכורים בציבור בעיקר בגלל רגע אחד כאוב שכיווץ את כולנו, שבו לחש שלו לחבר תוך כדי החתונה שהכלה לא נראית מספיק טוב בעיניו. את האמירה הזו המשיך שלו לפמפם באופנים שונים לאורך העונה בעדויות המצולמות שלו, אבל רק בשלב מאוחר יחסית ביחסים הודה לפני רדמי עצמה שהוא לא נמשך אליה. כולנו נעלבנו בשבילה וגם היא לקחה את זה ללב – אבל עכשיו אפשר לומר שהתזמון של האירועים הוא זה שבזכותו, בעצם, זכתה רדמי להכיר את בעלה לעתיד, דיוויד.

"ממש לפני שעלתה התוכנית לאוויר חבר שלי מהעבודה, עדי, אמר שאולי יש לו מישהו בשבילי. הוא התקשר לאשתו, שאל אותה מה דעתה על החיבור והיא היססה, אז ויתרתי", מספרת רדמי איך קרו הדברים. "גם ככה התוכנית רק עלתה, וזה היה שלב שבו אמרתי 'לא' לכולם. זה היה יותר מדי. אחרי כמה זמן עדי בא אליי לדירה לעזור לי לשתול פרחים באדניות. נכנסתי הביתה להביא שתייה, וכשחזרתי אליו למרפסת הוא אמר לי, 'את לא תאמיני מי עבר פה הרגע בדרך לריצה בים – דיוויד'. אז אמרתי שאולי היקום מנסה לרמוז לי פה משהו, ו'יאללה סבבה תן לו את המספר שלי'". שמלה: אליזבטה פרנקי | צילום: רותם לבל

רדמי ודיוויד דיברו במשך כמה ימים, ואז קבעו להיפגש. "בזמן שידור התוכנית היה לי אסור לצאת לדייטים בפומבי, אז נפגשנו בגינה שלו בדירה בתל אביב. בדרך, בעודי הולכת אליו, התקשרו אליי מקשת ועדכנו אותי מה הולך להיות בפרומו לפרק הקרוב. זה רגיל שמתקשרים לספר מה הולך להיות בפרומו, כדי שלא נהיה מופתעים, אבל הפעם זה היה הפרומו שבו שניר אומר עליי בחופה שאני לא נראית מספיק טוב".

הו וואו.

"כן. וזה בעודי הולכת לדייט הראשון עם מישהו שאין לי מושג איך הוא נראה. כולי בעצבים".

זה עצבן אותך?

"ברור. זה לא היה מעצבן אותך? ידעתי שזה לא עבד בין שניר וביני, אבל יש לדעת שזה לא עבד ויש לדעת שמישהו אמר עלייך שאת לא יפה. הגעתי לדיוויד עצבנית, הוא פותח לי את הדלת ואני אומרת לו באנגלית, 'יש לך מים?'. אז הוא אומר לי, 'I have something stronger if you want'. נרגעתי, שתיתי מים וסיפרתי לו מה קרה. הוא היה הכי נסיך. ישבנו בגינה וחפרנו שעות. דיברנו על הצמחים בגינה, כי שנינו אוהבי צמחים. למחרת חזרתי מהעבודה ואני רואה פיקוס כינורי ענק מחוץ לדלת שלי, עם פתק, 'את לא רק נראית טוב, את יותר מזה'. ואז אמרתי, 'או-קיי, יש פה עניין עם מישהו רציני בליגה אחרת'". חליפה לבנה: reserved | עגילים: Nanig | חגורה: אליזבטה פרנקי | טופ ונעליים: אוסף פרטי | צילום: רותם לבל

הדחייה שוב צפה

הקשר, שהתחיל לפני כשנה, קרטע לא מעט לפני שהתייצב – ולפני שלושה שבועות הודיעו בני הזוג שהם מאורסים. "היה לי לא פשוט בהתחלה שלנו", נזכרת רדמי. "היו הרבה רגשות מעורבים ביני ובין עצמי. הוא מההתחלה היה בעניין, והוא לרגע לא הסתיר את זה. הוא היה הכי גבר, הכי ישיר, הכי נטול מניירות. אני התקשיתי. התוכנית גורמת לאפים ולדאונים, וזה ממסך את כל החיים. את חיה את זה, את רואה דברים שלא ידעת שקרו. את מקבלת מלא תגובות מהקהל, פתאום מבטים ברחוב. זה בא עם הרבה רעש מסביב וזה לוקח לך תשומת לב. זה גם הציף רגשות, לאו דווקא רומנטיים כלפי שניר, כי זה משהו שמעולם לא היה, אבל זה הציף לי שוב את הדחייה".

לכולם. עם ישראל כעס קולקטיבית על שניר.

"כן. כעסו עליו. גם העריכה לא החמיאה לו בכלל. היו לנו גם הרבה רגעים אחלה. הוא גם אמר המון דברים טובים, ולא הראו את זה. אני מרגישה שזה לקוח מחיים אחרים, כאילו עברו חמש שנים, למרות שעברה פחות משנה. התוכנית הסתיימה פחות מחודש לפני שהתחילה המלחמה". שמלה: reserved | צילום: רותם לבל

איך נראית לך עכשיו חווית "חתונמי", במבט לאחור?

"היה לי נהדר. הייתי עושה את זה שוב. זה נתן לי כאפה לסיסטם מבחינת הכל, מבחינת איך שאני מתנהלת בזוגיות. למדתי לשהות עם ההרגשה ולא להיות אימפולסיבית. מערכת היחסים עם דיוויד לא באה לי בקלות. זה לא היה ישר זיקוקים, פרפרים, חדי קרן. עצרתי, בחנתי, השתהיתי, הלכתי, חזרתי".

רדמי (35) מעידה על עצמה שהיא לא מהמתאהבות מהר – להפך, לדבריה הייתה נוטה לחתוך קשרים רומנטיים בלי לתת צ'אנס אמיתי. "יש לי חברות שנמצאות כל הזמן בזוגיות, מסיימות אחת ומתחילות אחרת. ממש קינאתי בהן. היו לי שלוש–ארבע מערכות יחסים, אבל רוב חיי הייתי רווקה. לא רווקה עצובה שיושבת בבית ובוכה על מר גורלי, תמיד היה לי כיף, נורא נהניתי. אבל הייתי גם פחדנית. הייתי פוסלת על שטויות ויש מצב שהפסדתי מלא אנשים טובים. עם דיוויד ראיתי משהו כל כך טוב, שאמרתי שאין מצב שאני מוותרת על זה. אבל לקח לי הרבה זמן. הוא היה אול אין, אבל הוא ראה שאני לא לגמרי ואמר לי, 'גברת, תיסגרי על עצמך. את יודעת מה אני רוצה, את יודעת איך להשיג אותי. כשתהיי מוכנה תמצאי אותי'. הערכתי את זה מאוד, והוא גם עשה את כל הדבר הזה באקסטרה-אלגנטיות. אז הלכתי ועשיתי עבודה עם עצמי".

איזו עבודה?

"הייתי חופרת על זה עם הפסיכולוגית, עם עצמי ועם מלא אנשים. החברות שלי אמרו שאני פשוט צריכה מישהו לסמוך עליו, וזה ממש ישב לי. ואז הגיע 7 באוקטובר, הייתי אצל דיוויד כי היו לנו כמה באמפים בדרך של הלוך חזור, וכשראיתי איך הוא מתנהל באותו בוקר, הבנתי הכל". חליפה לבנה: reserved | עגילים: Nanig | חגורה: אליזבטה פרנקי | טופ ונעליים: אוסף פרטי | צילום: רותם לבל

איך הוא התנהל?

"יש לו חברים טובים בבארי והוא היה אמור להיות שם בברביקיו עם כל צוות המילואים שלו באותו היום. פתאום הוא קיבל מהחבר שגר שם הודעות על מה שהוא שומע מחוץ לדלת. לי יש משפחה ברעים, אז ישר הפגזתי אותם בהודעות. יש לי גם חברה שהייתה בנובה והיא עדכנה שהם בורחים. היינו בתוך זה לגמרי. החברים שלו מבארי בסדר, אבל אבא של אשתו של החבר נרצח. המשפחה שלי מרעים בסדר. החברה שברחה מנובה בסדר פיזית, מנטלית זה משהו אחר. אבל היום הזה גרם לי להבין שיש לי מישהו לסמוך עליו. זה פתח שיחות מאוד עמוקות בינינו. מה שקרה באותו יום תפס כל אחד במקום אמיתי ורגיש בינו ובין עצמו. אותי זה תפס במקום שאם כרווקה הייתי בנובה, לא יודעת למי הייתי מתקשרת. הייתי מתקשרת להורים שלי, שהיו נורא דואגים, אבל הם לא היו יודעים לתפעל את הסיטואציה. את כל הזמן שומעת סיפורים על נשים שהתקשרו לבעלים או לבני הזוג והם דהרו לשם עם האוטו ועם אקדחים וחילצו אותן, במקרה הטוב. וכל הזמן זה החזיר אותי לרווקות וללעבור את זה לבד".

בשלב הזה הבנת שאת רוצה?

"לא. גם בתוך המלחמה הלכתי וחזרתי, לא הייתי סגורה על עצמי. הבנתי שזה זה רק בינואר. הוא יצא מרצף של מילואים מאז אוקטובר, אני הייתי בחופש מהעבודה, וסגרנו תאילנד מהיום להיום. היינו שם שבועיים וזה היה כל כך טבעי, רגוע ונעים ביחד, שאמרתי, 'או-קיי, אין פה שאלה בכלל'. חזרנו, עזבתי את הדירה שלי ועברנו לגור ביחד בדירה שלו". שמלה: אליזבטה פרנקי | צילום: רותם לבל

כשנחשפה מערכת היחסים החדשה של כוכבת הריאליטי בתקשורת, היא זכתה בעיקר לפרגון גדול מהקהל - אבל היו גם קולות אחרים, שביקרו את המראה החיצוני של בן הזוג החדש. רדמי לא מוכנה לתת לנושא הזה משקל גדול. "זה כל כך זניח", היא אומרת. "בהתחלה הפריע לי שאני גבוהה ורחבה ממנו, אבל זה חלף לי בהמשך כי התעקשתי עם עצמי שזה שולי לחלוטין כשמדובר באדם כל כך מיוחד ועם כל כך הרבה מעלות, כריזמה ותכונות שייחלתי שיהיו בבן הזוג שלי".

עד הריאליטי הבא אף אחד לא יזכור אותך

מרגע שעברו לגור יחד זה היה רק עניין של זמן עד שתגיע הצעת הנישואים. "הבנתי שזה הולך לקרות בקרוב, כי דיווויד אמר לי מההתחלה שהוא לא בא לשחק משחקים", משתפת רדמי. "אבל זה בכל זאת הפתיע אותי מאוד. חזרתי ביום חמישי מהעבודה, וזה קרה בבית. התרגשתי מאוד, לא היה לי אוויר. בהמשך הערב היינו אמורים לנסוע לארוחת ערב עם אחותו ובעלה, ובינתיים שלחנו תמונה של הרגע המאושר לחברים ולמשפחה וכולם הפגיזו אותנו בהודעות. הגענו למקום שבו קבענו עם אחותו, אני נכנסת ורואה שכל האנשים ששלחתי להם הודעות מחכים לנו שם". חליפה לבנה: reserved | עגילים: Nanig | חגורה: אליזבטה פרנקי | טופ ונעליים: אוסף פרטי | צילום: רותם לבל

איפה זה עומד עכשיו, תהיה חתונה בקרוב או שזו רק הצהרת כוונות?

"יש לי פרויקט בעבודה שאני ממש כל כולי בו, והוא נגמר בסוף החודש. זה הדדליין שלי להתחיל לתפעל את העניינים. כולם עשו את רשימות המוזמנים שלהם, חוץ ממני. אנחנו צריכים להבין איך לתפעל את זה, לדיוויד יש משפחה בלונדון ואנחנו חושבים להטיס אותם לפה, עוד לא החלטנו מה ואיך".

מה את מדמיינת?

"יש לי שלל פנטזיות. יש לי וויז'ן על הפקת מדבר. זה הדבר הכי יקר בהיסטוריה, אז זה כנראה לא יקרה. בא לי גם חינה תימנית עם כל הקונסטרוקציה על הראש. זה אירוע, וגם זה הפקה וכסף. בא לי מסיבת רווקות כיפית. גם זה אירוע, הפקה וכסף. אני לא יודעת אם בא לי מגה-קרנבל או משהו סופר-קטן. לא באמת דיברנו על זה כמו שצריך. נתחיל בלסגור את רשימות המוזמנים, ונמשיך משם. אני מקווה שהחתונה תקרה עד ספטמבר". חליפה לבנה: reserved | עגילים: Nanig | חגורה: אליזבטה פרנקי | טופ ונעליים: אוסף פרטי | צילום: רותם לבל

ההורים שלך שמחו בבשורה?

"אי אפשר שלא להתאהב בדיוויד, אי אפשר לפספס איזה איש טוב הוא. זה הדבר שקונה את כולם. גם בתמונה שלו את יכולה לראות שיש לו עיניים נורא טובות. הוא התקשר לבקש את ברכת ההורים שלי לפני שהוא הציע לי נישואים".

הרגשת שההורים מפעילים עלייך לחץ להתחתן במהלך השנים?

"כן, אמא'לה. 'נו, מה קורה? מה זה?'. בארוחות שישי אמא שלי כזה, 'מה איתך? מתי תביאי?'. עד שיום אחד יצאתי להם על הצורה, הגיעו מים עד נפש. פשוט שאלתי, 'תגידו, אתם חושבים שכיף לי לבוא לפה לבד ולראות את בני הדודים הצעירים שלי בזוגיות? אתם חושבים שזה נעים לי? אתם חושבים שזה קל לי? אתם חושבים שאני לא מנסה, שאני לא רוצה?'. אז הם הבינו שזה פשוט לא הולך, ובזה הנושא נסגר".

את חושבת על ילדים?

"כן. חד-משמעית. הקורונה עשתה לי ממש שיבוש במוח, הבנתי שאני רוצה להיות אמא ואני ממש מוכנה לזה. גם דיוויד. לא קריטי לי מה יבוא קודם, חתונה או ילדים. אני לא יודעת כמה זה קורה מהר בגילי. בגיל 33, כשעשיתי הקפאת ביציות, הייתי יושבת עם בחורות צעירות שלא מצליחות להיכנס להיריון".

את שמחה שהקפאת ביציות?

"מאוד. זה הוריד לי לחץ". שמלה: אליזבטה פרנקי | צילום: רותם לבל

חשבת שלא תמצאי את האחד?

"בטח. לא הבנתי למה כל הזמן זה לא עובד לי, למה לכולן זה עובד ולי לא? ואם זה לא קרה עד עכשיו, למה שזה יקרה? ממש כבר הייתה לי פלאן בי עם חברים גייז שנעשה הורות משותפת. לא בקטע של רחמים עצמיים, אבל באמת לא ראיתי מאיפה זה יכול לבוא".

את העונה האחרונה של "חתונה ממבט ראשון" סיימו ארבעה זוגות בזוגיות צמודה ומבטיחה: טל רואה ורון שוורץ, חן דריקס ויוסי עזרא, יואנה בויב ותומר בדוג ורז איתן ועינב כפיר. אף שהיה נראה שמדובר בזוגות רציניים וחזקים, כולם נפרדו בחודשים שאחרי שידור התוכנית, פרט לרז ועינב. רדמי, שהזוגיות שלה ושל שלו נגמרה, כאמור, לפני תום התוכנית, היא למעשה המתמודדת הראשונה מהעונה שמתארסת.

איך הגיבו החברות לתוכנית על האירוסים?

"הן היו הכי חמודות, הכי מרימות. לי היה כיווץ לשלוח לחברות, כי אני יודעת שכשאני הייתי רואה את התמונות האלה הייתי מתכווצת. לא היה לי נעים להודיע, אבל ידעתי שזה יגיע אליהן במוקדם או במאוחר, אז העדפתי שזה יבוא ממני".

יש לך טיפ לחתנים ולכלות של העונות הבאות?

"לא לקרוא טוקבקים. חוסך מלא זמן ומלא עוגמת נפש. וגם, בעיקר-בעיקר, ואני חכמולוגית שאני אומרת את זה עכשיו, לא לקחת את זה קשה מדי. עד תוכנית הריאליטי הבאה אף אחד לא יזכור אותך באמת. הזיכרון הלאומי קצר מאוד". בגד גוף: zohara | עגילים: nanig | צילום: רותם לבל

תמיד הרגשתי בנוח עם אינסטגרם

השבוע שיתפה רדמי את עוקביה ברשתות החברתיות כי אחרי שש שנים בחרה לסיים את עבודתה כמנהלת אירועים בחברת פייסבוק – משרה נוצצת שלא פשוט לוותר עליה. "כל מי שסיפרתי לו שהחלטתי לעזוב את פייסבוק אמר לי, 'מה פתאום, לא עוזבים דבר כזה, אנשים כל החיים שלהם שואפים להגיע לרמת השכר וליציבות הזו'. כולם היו נגד העזיבה, אבל אחרי שהסברתי להם חמש דקות הם אמרו, 'או-קיי, אז תעזבי'".

איך זה?

"כשאת רואה מישהו שצמא להתנסויות חדשות, את לא יכולה להגיד לו להישאר במקום שלו. יש פה רצון, תקווה ואמונה שאני באמת יכולה לעשות דברים טובים וגדולים אחרים ועם זה אני יוצאת לחופשי, לאבטלה, איך שלא נקרא לזה".

זו לא הייתה החלטה קלה עבור רדמי. "לא ישנתי חודש בערך לפני שהחלטתי, כי מי עוזב כזו חברה?", היא מספרת. "מלא בכי, שיניתי את דעתי כל יום, ממש היה לי קשה לקבל את ההחלטה. אבל הרגשתי שאני חייבת לעשות שינוי, שאני חייבת לנסות דברים אחרים, ושכנראה שהזמן הכי טוב זה עכשיו לפני שיש לי ילדים, משכנתא והתחייבויות גדולות יותר לחיים".

אז מה התוכניות הלאה?

"אני יוצאת לחופש. אני רוצה אוויר, לנשום, לחשוב. כל החיים שלי עבדתי, ולקח לי הרבה זמן לעכל את זה שאני יוצאת לאי וודאות. דיוויד שם לי את זה מול הפרצוף, 'את תהיי בסדר גם אם לא תעבדי עכשיו שנה'". שמלה: אליזבטה פרנקי | צילום: רותם לבל

בינתיים רדמי מתפעלת עמוד אינסטגרם עם כ-60 אלף עוקבים, מעלה שיתופי פעולה ממומנים ומשתעשעת עם האהבה לחשיפה והרצון להתפתח בתחום. "גם לפני 'חתונמי' הייתי מאוד פעילה באינסטגרם. אומנם הייתה לי קהילה קטנה, אבל לויאלית, חזקה ומעורבת, העוקבות היו ממש בלופ של הכל. היה שם הרבה תוכן, הייתי תמיד פעילה, מצלמת את מה שאני לובשת. אלה לא דברים חדשים, זה פשוט גדל. תמיד הרגשתי בנוח עם אינסטגרם. תמיד נורא אהבתי לשתף. זה עוזר לי לפרוק, וגם נורא עוזר לאחרות".

אז עכשיו היית רוצה לפתח את זה כמקור פרנסה עיקרי?

"לא הייתי רוצה ללכת לכיוון של פול-טיים אינסטגרם, כי אני פחדנית. אני תופסת את זה כלא יציב, ואני אוהבת יציבות. זה נחמד מהצד, וכל הכבוד לאלה שמצליחות ליצור מזה הכנסה קבועה, אבל אני חושבת שזה פחות מתאים לי. אני מה זה בררנית, אני מסרבת להצעות מסחריות כי חשובה לי האותנטיות".

את נהנית מהחשיפה התקשורתית?

"אני אוהבת. אני רואה שאני טובה בזה. לא ידעתי את זה על עצמי לפני כן. אני נורא אוהבת, למשל, שמציעים לי לבוא בשישי ל'גלית ואילנית'. אני מתה על זה, תני לי כל היום לחפור". חליפה לבנה: reserved | עגילים: Nanig | חגורה: אליזבטה פרנקי | טופ ונעליים: אוסף פרטי | צילום: רותם לבל

לא בכדי נכתב בכל הפרסומים רק שמו הפרטי של חתנה המיועד של רדמי. דיוויד (44) עלה ארצה מאנגליה בגיל 24, הוא עוסק בנדל"ן והגישה שלו לרשתות החברתיות ולחשיפה הפוכה לחלוטין מזו של כלתו לעתיד: הוא נגד, לא מחובר ולא מעוניין. "הוא לא מצליח להבין למה אני עושה את זה, הוא לא מבין מה הקטע לשים את החיים שלך out there. זה כמו לדבר לקיר. הוא אמר שאם היינו מכירים היום והוא היה רואה כמה עוקבים יש לי באינסטגרם, הוא היה אומר 'לא'. הוא מרגיש שזה פייק, הוא לא אוהב את זה".

אז איך זה עובד?

"הוא מבין שזה חלק ממני ונאלץ לקבל את זה, הוא פשוט מעדיף שאחשוף כמה שפחות ממה שנוגע לחיים שלנו יחד. הוא לא אוהב שאני מצלמת בבית, אבל בבית שלי הייתי מצלמת הכל. אז נפגשים איפשהו באמצע".

מבחינת חלומות ושאיפות, מה יהיה העיסוק הבא שלך?

"יש לי המון כיוונים במוח. לעצב דברים משלי, בגדים או הלבשה תחתונה למידות סבבה, או לצעוד כל היום על המסלול ולדגמן הלבשה תחתונה. אני נורא אוהבת להפגין את הגוף שלי, שאני אישה אמיתית. כל קמפיין שיציעו לי אני כנראה אקח. אני גם רוצה להיכנס לעולם העמותות ו'לעשות טוב'. אני פתוחה להכל, גם אם חברת הייטק תבוא ותציע לי הצעה מעניינת. קלטתי שאני מאוד אוהבת פודקאסטים, וכל הזמן צוחקים עליי מתי תהיה לי תוכנית משלי, אז גם הנחיה בטלוויזיה זה משהו שאני מאוד נמשכת אליו. יש לי מלא פנטזיות".

צילום: רותם לבל | סטיילינג: קורין סוויד | איפור: נועה לוי | שיער: רז ארביב | הפקה: טל פוליטי