כולם רוצים לדעת מה שלום עומר גורדון בשבועות האחרונים. ככה זה כשהאקסית הטרייה שלך ממשיכה הלאה, ועוד עם בחורה. "ידעתי על זה לפני שזה פורסם במדורי הרכילות", הוא משיב למתעניינים ומרגיע את הרוחות. "אנחנו מסתובבים באותה חברה, עם אותם אנשים, אז קורה שמתראים וראיתי אותן פעמיים ביחד. עשיתי אחד ועוד אחד והבנתי". יכולת גם לחשוב שזה גירל קראש, חברה רווקה חדשה.

"אבל אני מכיר את שני ויודע שהיא נמשכת לנשים. גם לפניי היא יצאה עם מישהי, פשוט אז אף אחד לא הכיר אותה". אז שני גולדשטיין באמת בזוגיות עם עדי כרמלי?

"אני מאמין שכן". צילום: זוהר שיטרית אז זה לא לצרכי פרסום או תשלום, כפי שנטען והיא עצמה הכחישה?

"לדעתי לא. ואם כן, אז עוד חודשיים היא תצטרך להמציא עוד משהו, ואחרי כזה פיק זה קשה. אני מאמין שזה אמיתי".

איך אתה מרגיש עם הזיגזג הזה?

"כולם שואלים אותי את זה, אבל בתור גבר אני מעדיף שהאקסית שלי תצא עם אישה ולא עם גבר אחר. היה לי יותר קשה אם היא הייתה בזוגיות עם גבר. ככה זה קל, אין לי איך להתחרות בזה". היה דיבור על המשיכה לשני המינים בתוך הזוגיות שלכם?

"כן, הייתי בצחוק קורא לה גיי בארון. אבל אני לא מבין מה הדרמה. כל גבר חולם שבת הזוג שלו תימשך גם לנשים, אתה יכול רק ליהנות מזה". צילום: זוהר שיטרית נהנית מזה?

"לא, היא לא הסכימה. היא הייתה קנאית מדי בשביל שאהנה מזה". קיבלתי הכל מהכל. "רק תבוא", "טוב שאתה פרוד" תקציר הפרקים הקודמים בטלנובלה האיכותית הזאת: עומר גורדון בן ה-38 ושני גולדשטיין בת ה-26 התאהבו לפני שנתיים ב"האח הגדול", עברו להתגורר ביחד במרכז תל אביב דקה אחרי שהמצלמות כבו, אבל לא באמת כיבו את המצלמות על הקשר. אהבה שנרקמת בפריים טיים ויוצאת אל החיים עצמם היא תמיד שלם גדול מסך חלקיו, כי סלב פלוס סלב שווה פאוור קאפל וזה משתלם ללב ולכיס. ביחד הם הצטלמו בהשקות ותועדו ברחובות, ובספטמבר האחרון אפילו הספיקו להעניק לנו ריאיון זוגי נוטף גלאם וליבידו שבו אמר גורדון "מצאתי את האישה שתהיה האמא של הילדים שלי". "היא הגיעה מאנונימיות מוחלטת לטירוף של סלבריטאות". גורדון עם גולדשטיין, 2018 | צילום: רונן פדידה הפנטזיה הזו התנפצה לפני שלושה חודשים. גורדון ארז את הפקלאות ועזב את הדירה המשותפת, הסוכנים אישרו את הפרידה לאתרי הרכילות והשניים הפסיקו לעקוב זה אחר זו באינסטגרם - הסממן הדרמטי של התקופה למותה של האהבה. אם זה לא מספיק, החודש השיקה גולדשטיין את הזוגיות החדשה שלה עם עדי כרמלי, יוצאת "המרוץ למיליון" - באירוע מתוקשר שבו נכח גם גורדון. View this post on Instagram A post shared by ADI CARMELI | עדי כרמלי (@adicarmeli) on Jul 26, 2019 at 1:03am PDT האקס זכה לנשיקה אחת ולהרבה מאוד מבטים מוזרים, אבל גם צפויים כשמסמנים וי על מפגש ביזאריים עם אהבות קודמות. "זה היה קצת מביך", הוא מודה. "שלום מוזר כזה, נשיקה על הלחי". ואתה מבין שזה נגמר.

"הבנתי שזה נגמר ברגע שיצאתי מהבית. ככה זה אצלי בכל דבר, ברגע שהחלטתי משהו אני לא חוזר אחורה. ברור שזה מביך להיפגש ככה, אבל בסדר. מתרגלים לזה". אולי כי זה היה צפוי, סיפרתם שבריבים שלכם התעופפו חפצים בבית.

"כמו שהאהבה שלנו הייתה בטירוף, גם המריבות שלנו היו בטירוף. היינו מגיעים מאפס למאה, אבל זה אף פעם לא היה אלים. היו צעקות". אז השכנים הגיעו לבקש שקט?

"הם באו לבקש שקט גם על דברים אחרים, לא רק על מריבות". וואלה.

"כן, קרה". מה אתה לוקח ממערכת היחסים הזו?

"שני לימדה אותי להכיל, להראות יותר אהבה". צילום: זוהר שיטרית קיבלת פניות מבחורות אחרי הפרידה?

"כן, וואו". למה אתה צוחק?

"כי זה היה מטורף, לא נעים לי להגיד איזה הודעות ואיזה תמונות. לא נראה לי שאת יכולה לכתוב את זה". תנסה.

״קיבלתי הכל מהכל. 'רק תבוא', 'טוב שאתה פרוד', 'איזה כיף שאתה רווק סוף סוף'. הודעות מנשים מגיל 18 ועד 60. כולל תמונות". דיק פיק נשי?

"משהו כזה. לא חשבתי שזה יכול להגיע לרמות כאלה". ומה אתה עושה עם זה?

"כלום". עושה לייק?

"מה פתאום!". צילום: זוהר שיטרית אבל זה נעים?

"אחרי פרידה זה כיף להרגיש שאתה שווה משהו, זה עושה כיף לאגו. אבל לא מתייחסים לזה". אז לא מימשת את טיקט הרווק הנחשק?

"בחודשיים הראשונים נהניתי מהרווקות, אבל אני טיפוס זוגי, מעדיף להיות בזוגיות. גם לפני הפרסום לא היה לי קשה עם נשים, אז עכשיו תוסיפי לזה את הפרסום ואת הרווקות התל אביבית שחדשה לי כי לא חייתי פה, וזה טירוף. הפיתויים האלה לא טובים למישהו כמוני כי קשה לי להגיד לא, אז אני יכול לאבד את עצמי. זוגיות זו ההצלה שלי". יש מישהי שמצילה אותך?

"אני בהתחלה של משהו, זה עוד חדש, אני לא אדבר על זה כי אני רוצה לפחות התחלה של זוגיות שקטה. את שני הכרתי בבית מצולם כשכל העולם מסתכל עליך, זה היה נורא. אם הבחורה הזו הייתה מישהי שרוצה להוציא את זה ישר החוצה, אני לא חושב שהייתי איתה".

היא מהתחום?

"היא שחקנית, הכרנו באיזה אירוע, וכרגע זה מה שאני מוכן להגיד. אני עייף, אני רוצה לשמור דברים לעצמי". לא יכול למשוך 50 שקל מהבנק, אבל מצלמים אותי פפראצי העייפות של גורדון לא קשורה רק למערכת היחסים המתוקשרת עם גולדשטיין, אלא גם לדרמה שהתחוללה בחייו האישיים. רגע לפני שנכנס לבית האח הגדול הוא עוד התגורר באיטליה, שם היה דוגמן ושחקן מבוקש עם רזומה שכולל קמפיינים לדולצ'ה וגבאנה, לארמאני ולזארה, והצגות תיאטרון באיטלקית. "היא תהיה אמא מדהימה". גולדשטיין | צילום: סלי בן אריה איך בכלל הגעת לאיטליה?

"אריק בן זינו פגש אותי ברחוב כשהייתי בן 18 ואמר שיש לי פוטנציאל. בצבא הייתי ג'ובניק, אולי בגלל זה רציתי אחרי השחרור להתחיל ישר איפה שהכי קשה, ובגיל 21 טסתי לאיטליה וחתמתי בסוכנות. שלוש שנים לא קיבלתי עבודה, עבדתי במועדון לילה וגרתי במקומות שאף אחד לא רוצה לגור בהם, אבל הרצון להצליח השאיר אותי שם. היו לילות שישנתי במטרו, אכלתי פסטה ביורו אחד, אבל זה היה כיף. בגיל 24 הגיע קמפיין לסלבטורה פרגאמו וקיבלתי בוכטה, 35 אלף יורו ליום צילום. התחלתי ליהנות, הייתה לי תקופה של סקס סמים ורוקנרול. בחורות, כסף, פרסום, חברה גבוהה. מצאתי את עצמי על יאכטות במונטה קרלו עם מלא בחורות. זה כיף, זה שואב אותך. מי שאומר שהוא לא היה נהנה מכל זה – משקר".

במשך עשור היה גורדון בטופ המקצועי והכלכלי. הוא גם תחזק עסק מצליח, בוטיק למשקפי שמש בעיר הולדתו חיפה. אף פעם לא דיברת על המשפחה, הילדות.

"ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן שנה. אמא שלי התחתנה מחדש, יש להם שני ילדים משותפים ולו יש בת מנישואים קודמים. אבא שלי לא התחתן שוב. אבל תשמעי, הייתה לי ילדות מדהימה, גדלתי כמו מלך. הכי מפונק, בבית הספר הכי מקובל, כוכב כדורגל, תמיד היו לי נשים. לא ידעתי מחסור בשום דבר".

לפני שנתיים וחצי החזירו אותו ארצה מחלת הסרטן של אביו והגעגועים למדינה ולמשפחה. ואז הגיעה הכאפה. "התכנון היה לחזור עם כסף שחסכתי, לקנות דירה ולהתחיל לבנות את הקריירה שלי כאן בשקט. בפועל שרפתי את כל החסכונות על העסק שלי שנפל". צילום: זוהר שיטרית מה קרה?

"הכל עבד מצוין, אבל הענף השתנה, עשיתי כמה טעויות ופתאום מצאתי את עצמי על סף פשיטת רגל. חייתי ברמה גבוהה, בדירה מפנקת, מבזבז אבל לא מרוויח, והגעתי לחובות של כמעט שלושה מיליון שקל. לא יכולתי לצאת מהארץ בגלל החובות, הבנתי שאני צריך להתחיל לייצר כסף מהיר, ובארץ ריאליטי זו הדרך. 'האח' היה אחד הרגעים הקשים בחיי, עשיתי משהו שלא רציתי לעשות בגלל שהייתי צריך כסף. באתי מחיי פאר בחו"ל, עשר שנים חייתי מדהים ופתאום אני צריך עזרה ולא יודע לבקש. היו לי ימים קשים מאוד. ואחרי שיצאתי מהתכנית החיים הפכו לגיהינום". למה?

"כי היה לי קשה לסדר את הבלגן תוך כדי שאני מפורסם ואנשים חושבים שאני חי חיי סלב. היו לי חובות, עיקולים. היו מצלמים אותנו במקומות והדבר הראשון שעבר לי בראש זה שיש לי חברים שעוד לא החזרתי להם כסף והם יראו אותי במדורי הרכילות ויחשבו שאני חוגג ושלא אכפת לי שאני חייב להם, זה היה קשה מאוד. הייתי צריך לעבור אחד אחד ולספר להם שהכל בחינם, ושהטיסה בחינם, שמשלמים לי על האירוע, שזה רק נראה נוצץ אבל אני לא באמת שם. חייתי בדיסוננס מטורף. לא יכולתי למשוך 50 שקל מהבנק, אבל מצלמים אותי פפראצי על רוטשילד. יום אחד אתה בהשקה או בגיא פינס, מוזמן לימי הולדת של כל המי ומי, והחברים שלך מזמינים אותך לבילוי כי אתה לא יכול להרשות לעצמך את הבילוי הזה. זה כל כך לא נעים, אתה לא רוצה שיחשבו שאתה אפס שצריך לשלם עליו. היו ימים שהייתי צריך לקום בבוקר ולמצוא מאיפה להביא 100 אלף שקל לשלם חובות. פירקתי חסכונות, הלוויתי מחברים, הייתי בהישרדות ושני ספגה הרבה מזה". ספגה באיזה מובן?

"הייתי חלש, היה לי קשה עם עצמי, הייתי בדיכאונות. זה השפיע עליה ועל הזוגיות". היא תמכה בך?

"שני והמשפחה שלה עזרו לי ברמה שלא אשכח להם בחיים, גם כלכלית. הם אנשים מדהימים. אני חייב להם כל כך הרבה. אם לא הם, ההתרסקות שלי הייתה הרבה יותר גדולה. יש לי חברים מדהימים שעזרו, תמכו, אמרו לי שמותר להיות למטה". צילום: זוהר שיטרית למה לא חשפת עד עכשיו את הסיפור הזה?

"התביישתי. זו אחת הטעויות הגדולות שעשיתי, שלא ביקשתי עזרה".

מה מצבך היום?

"סיימתי לשלם את החובות. נשארו עוד כמה דברים קטנים, אבל אני אחרי, אני מקווה".

דרושה אמא חזקה, אני אהיה אבא סמרטוט עכשיו הוא מחוץ לבוץ. נושם, מנסה להתאושש מתלאות השנתיים האחרונות ולעשות ריסטארט. בכנות רבה הוא מודה שההחלטה להפוך לסלב בן לילה דווקא גבתה מחיר במישור המקצועי. "באיטליה הייתי שחקן מוערך, אבל חזרתי לפה והתחלתי מאפס, וכשאתה יוצא מריאליטי כשחקן זה לא תמיד טוב. כשאומרים לי 'הנה זה מהאח הגדול', זה הורג אותי מבפנים. אנשים חושבים שעשיתי את זה כי אני רוצה להיות סלב, אבל אני לא. סלב זה לא מקצוע, אני רוצה שיכירו אותי בזכות האמנות ולא בגלל הזוגיות או הריאליטי". אז מה אתה עושה בנידון?

"אודישנים, פגישות. אני צריך לשכנע אנשים מהתחום שאני לא יוצא ריאליטי אלא שחקן, ושחקן טוב". יש משהו בקנה?

"תפקיד בסדרה, משני אבל משמעותי מאוד. אני מאמין שבעקבותיו יגיעו תפקידים נוספים".

ומה בעתיד?

"אני בן 38, הייתי רוצה כבר להיות אבא. זה נראה לי הדבר הכי כיף בעולם. אבל אני אצטרך אמא חזקה כי אני אהיה אבא סמרטוט". צילום: זוהר שיטרית באיזה מובן?

"אני לא יכול להגיד 'לא'. לאנשים שאני אוהב אני לא אומר לא, אז לילד שלי? אם הוא יבכה לידי הוא יקבל מה שהוא ירצה, אז דרושה אמא חזקה מאוד". אתה מפיל על זוגתך לעתיד תפקיד לא פשוט.

״אני יודע שזה מבאס, אבל אין ברירה. אם שנינו נהיה ככה אז לא יהיה טוב, יהיה ילד שבכיתה א' יארגן אורגיות". גם עם שני דיברתם על ילדים. זה אפילו סיפק כותרות.

"ברור, מאוד רציתי. אני חושב שהיא תהיה אמא מדהימה, הייתי עושה איתה ילדים בכיף. כשאתה מאוהב אתה חושב על השלבים הבאים, אבל בחודשים האחרונים היה סבל. כבר לא נהנינו, ראינו רק את הדברים הרעים אצל הצד השני, הקשר מת כמה חודשים לפני הפרידה. נלחמנו בשיניים, ניסינו להישאר בזוגיות כי יש אהבה והערכה לבנאדם, אבל זה כבר עשה לנו לא טוב". עד כמה הפרופיל הציבורי שלכם חלחל לזוגיות בבית?

"חלחל, ועדיין אני לא חושב שמכרנו את הזוגיות. בשנתיים יחד עשינו ראיון זוגי אחד". למה בעצם? הרי זה מתחזק את הסלבריטאות.

"בוודאי, אבל זה גם עושה רע". איפה פגשתם את הצד הרע?

"הטוקבקים הפריעו לה. באיזשהו שלב, כשהייתי רואה שהיא מתבאסת מטוקבק, זה היה משגע אותי. הייתי אומר לה: 'אם את רוצה להיות חשופה לעולם, את צריכה לדעת לקבל גם את החרא. להיות סלב זה לא רק לקבל חופשות במתנה'. זה לא קל, אני חוויתי את התחום הזה הרבה שנים בחו"ל, אבל שני הגיעה מאנונימיות מוחלטת לטירוף של סלבריטאות. היו בינינו פערים במובן הזה"._OBJ פה היא יותר מפורסמת ממך.

"נכון, והסברתי לה שבגלל זה היא גם סופגת יותר אש, אבל שהיא גם יכולה ליהנות מזה". שמרת על שתיקה מאז הפרידה. שני התראיינה, הצטלמה, חשפה. אתה שמרת על איפוק.

"אם היה לי משהו לקדם, איזו סדרה, איזה תפקיד, אז היה לי יותר נוח להתראיין. אני לא אוהב להתעסק בחיי האישיים. עייפתי מזה כבר". בכל זאת, למה שתקת כשהאקסית מתראיינת שבועיים אחרי הפרידה? מה אתה, בודהה?

"היא לא אמרה עליי משהו רע, לא הייתי צריך להגן על עצמי. נכון, היא התראיינה שבועיים אחרי הפרידה ל'פנאי פלוס'. בעיניי זה מהר מדי, אבל היא חושבת אחרת". גם לך הציעו להתראיין מיד אחרי?

"רצו בכל מקום אפשרי וסירבתי". עכשיו הסכמת.

"כדי לעשות את זה פעם אחת וזהו. אני לא אוהב שמדברים איתי רק על החיים האישיים, אבל כשאתה בזוגיות מתוקשרת יש את היתרונות ויש את הסבל". נראה שאתה בצד הסובל.

"כי מתעסקים בזוגיות שלנו כל הזמן, קודם סביב הפרידה ועכשיו סביב עדי. לתחושתי מפספסים התעסקות במשהו אמיתי. רבאק, זה לא שאנחנו בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי. למה הזוגיות שלנו מעניינת את כל העולם?". ייצוג: זוהר שטרית ואבישג חדד לסוכנות ARTBOOK | צילום: זוהר שיטרית | איפור: אבישג חדד | סטיילינג: טל בן שלום | בגדים: אוסף פרטי, טבעת: enbar shetrit {title}





