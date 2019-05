לפני כמה חודשים מעריב לנוער העניק לקוראיו מתנה חשובה. פוסטר כפול וחגיגי - חציו העליון שייך לנועה קירל, בחורה שהיא תעשייה שלמה ועולם ומלואו, והשני היה שייך לעומר חזן. לא דרור, לא אדם וגם לא חסון - עומר חזן. 280 אלף עוקבים אנד קאונטינג יודעים הכל על כוכב הנוער התורן, אבל בחתך הגיל מעל 20, השם אולי מצלצל מוכר אבל גם זה לא בטוח.

עד כמה עומר חזן הוא סנסציה? "היתה לי הופעה באילת, הגעתי עם בת הזוג שלי למלון, ירדנו לבריכה לפינה צדדית ושקטה, שנינו בבגד ים, אני בלי חולצה, נשכבתי ונמנמתי על מיטת השיזוף. פתאום הרגשתי נגיעות ברגל, פקחתי את העיניים וראיתי אמא עם ארבע ילדות שאמרה ׳אני יודעת שאתה משתזף, אבל אתה חייב לעשות תמונה עם הבת שלי ואני אשחרר אותך׳. והיא היתה רצינית לגמרי. אנשים מרגישים שמפורסם הוא חפץ, לא בן אדם עם רגשות".

אז עשית את זה?

״כן. קמתי, ביקשתי שתתן לי רגע ללבוש חולצה, הצטלמתי עם הילדה ולא ידעתי אם לצחוק או לבכות. אני לא מבין איך אפשר לראות בן אדם שנח בחופשה עם בת הזוג ולהעיר אותו. זה לא שהלכתי בלובי. אבל אין מה לעשות, אי אפשר לתקן את העולם. הרי אני אעשה סרטון ככה או ככה כי ככה חונכתי, אין מצב שאסרב". צילום: מאיר כהן

מאחורי הסלב עם העיניים הבורקות מהאינסטגרם, יש בחור בן 19 מאשדוד שמכיר את טעמה של התהילה, ובכל זאת מעדיף את טעמו של הטוסט בשקם. מי שהחל את דרכו בתעשייה בגיל 8, שמככב כרגע בשלוש סדרות ילדים ונוער במקביל (ושלוש נוספות באופק) ומצטלם לתפקיד ראשי בסרט קולנוע ומשמש כשגריר של סמסונג, הוא קודם כל טוראי חזן שצריך לדפוק חשבון לעוקבת אחת: המפקדת שלו בתיאטרון צה"ל. בשאר הזמן, חזן הוא האיט בוי שכולם רוצים חתיכה ממנו.

"פעם הייתי בקניון עם אמא שלי, אכלתי איתה ארוחת בוקר כי לא ראיתי אותה הרבה זמן וחבורה של 40 בנות באה להצטלם. אמרתי שאני מצטער, שאני לא יכול, ו־40 הבנות הסתובבו ב־180 מעלות. אחת מהן כתבה לי אחר כך באינסטגרם 'אתה חוצפן, אתה נורא ואיום, איך אתה לא מצטלם עם מעריצים?'. הסברתי בנימוס למה אני לא יכול להצטלם, אבל אנשים לא יכולים להבין את זה. וזה לא שלי, זה שלהם. יש רגעים שחייבים לשים גבולות, אבל אם אתה אומר 'לא' אתה פתאום סנוב".

זה נשמע שאתה חי את "איש חשוב מאוד", גרסת עומר חזן במקום יהודה לוי.

"כשצפיתי בעונה הראשונה הרגשתי הזדהות, ויש לי חברים מפורסמים שגם מרגישים עייפים מזה, אבל זה חלק מהעניין. ואני חולה על יהודה לוי ברמה מוגזמת, הוא המודל שלי, באמת. אגב, העונה השנייה מאוד דיברה אלי, זה החלום שלי להגיע להוליווד. כמובן שאני רוצה להגשים את עצמי פה בישראל, אבל השאיפה היא להיות על קו ישראל-חו"ל". צילום: מאיר כהן

ועד אז אתה חזק בצילום הסרטונים לבנות מצווה.

"את אומרת את זה בצחוק, אבל אני מקבל מאות בקשות בשבוע. יש לי קבוצה עם אמא שלי בוואטסאפ בשם 'ברכות' וכל שבת היא שולחת לי רשימה של סרטונים שאני צריך לצלם".

אז כל מוצ"ש אתה מצלם את עצמך אחרי שבוע בבסיס? איך זה עובד?

"אני פשוט נכנס למצב אוטומט שאני יושב ואומר 'היי, שמעתי שיש לך יומולדת, המון מזל טוב, עד 120, בהצלחה בחיים, שתישארי ילדה מתוקה כמו שאת ושתגשימי את כל החלומות, נשיקות'".

וואו, אתה ממש יורה את זה.

"גם מתוך שינה אני מדקלם את זה".

אוהבים לעשות עליהום על אנשים שמרוויחים כסף

הוא נולד באשדוד לאבא עובד בזק ולאמא עובדת עירייה, ילד סנדוויץ' בין אחות בת 23 ואח בן 13 ("גם לבר המצווה שלו צילמתי סרטון"). מהר מאוד ההורים של חזן הבינו שנולד להם כוכב; "מהרגע שנולדתי חייתי את הבמה. אהבתי את הבמות בבתי מלון, הייתי כוכב בקלאב מד", הוא צוחק; ״תמיד חיפשתי תשומת לב ובגיל 8 לקחתי את זה לכיוון יותר רציני. למדתי משחק בבית ספר של ילדים, קיבלתי פתאום תפקיד קטן ב'עספור', אחר כך שיחקתי בסרט לצד ליאור אשכנזי בגיל 13. זה לא היה קל לילד בגילי, יום אחד אתה על סט עם כוכבים ומביאים לך מים, ויום אחרי זה אתה חוזר לבית ספר וכועסים עליך שלא הכנת שיעורים". צילום: מאיר כהן

זה יכול להפוך אנשים למשוגעים.

"או למשוגעים או שזה מאזן אותם. בגיל 17, כשכבר הפכתי ליותר מוכר, זה הנחית אותי לקרקע. בי"ב צילמתי סדרה באילת, טסתי לצילומים ואז חזרתי לבית הספר לבגרויות והמורה להיסטוריה כעסה עלי שלא הגעתי למתכונת, נתנה לי בראש. זו כאפה שמחזירה למציאות וזה מאוד מאזן".

איך קיבלו את הדבר הזה בבית הספר?

"בהתחלה היה זלזול גדול. אמרו שאני ילד מתלהב שרוצה להיות מפורסם. לא פרגנו לי, ראו את זה כבדיחה. היה לי קשה, הייתי ילד רך, מרגרינה. הייתי נעלב ברמות קשות, דומע, מתעצבן, יושב לבד. התביישתי מהצל של עצמי, כולם שיחקו כדורגל ואני רציתי להיות שחקן. זה לא משהו רגיל באשדוד. התבאסתי מחוסר הפרגון אבל ידעתי שבסוף כולם יבקשו ממני סלפי וברכה לבת מצווה, והמשפחה שלי חיבקה אותי ואמרה שאגיע הכי רחוק שיש".

נשמע שהיית בודד.

"היה לי קשה לשתף חברים מהכיתה מה אני עובר על סטים. הם לא הבינו את זה, וזה גם לא עניין אותם. בגיל שלנו מאוד קשה להגיב למישהו שהוא שחקן, מפורסם, ילד שהולך להשקות. אף אחד לא יודע בגיל הזה מה הוא רוצה מעצמו אז קשה להבין מישהו שכן מצא את עצמו. בורכתי בבני דודים בגילי וגדולים ממני שיכולים להבין אותי, שאין להם קנאה או עוינות או תחרות סמויה איתי. הם תומכים בי. מצאתי לעצמי חברים טובים שהם במקרה גם משפחה, וזה המזל הכי גדול שלי".

מאיפה הבגרות הזו שלך?

"מגיל צעיר הייתי בוגר, לא הכי הסתדרתי עם ילדים בני גילי, תמיד החברים שלי היו יותר גדולים. אני חושב שהבגרות הגיעה גם מההורים שלי, שידעו כל הזמן להסביר לי את ההבדלים בין עולם השקר לעולם האמת. עולם השקר הוא עולם הפרסום, הכסף, הבגדים, ההשקות, ועולם האמת הוא עבודת המשחק, להיות מקצועי, להיות עם רגליים על הקרקע". צילום: מאיר כהן

אתה חושב שהמראה שלך הוא מה שפתח לך את הדלת?

"לא ממש. המזל שלי הוא שאני לא מקבל את הדמויות של החתיכים, אני תמיד לא רק החתיך, אלא גם חסר הביטחון למשל. אני חתיך עם טוויסט, עם עומק. גם שיחקתי עבריין ערס, ששם עשיתי לעצמי חד גבה. בדרך כלל אני מטפל בעצמי כמו גבר טיפוסי, מוריד שיערות בין הגבות, אבל החלטתי להשאיר את זה כדי שהדמות תהיה גברית ושלא אראה כאילו יצאתי ממכון קוסמטיקה. גם דיברתי בקול יותר צרוד״.

מה אתה לא יכול לעשות כי אתה מפורסם?

"אני לא שוכח שאני מודל לחיקוי עבור בני נוער ולכן אני לא יכול לעשות דברים כמו סיגריות, אלכוהול וסמים - שברוך השם אלה דברים שלא מעניינים אותי ולא מושכים אותי".

הצטלמת להרבה סדרות, עשית פסטיגל, שיתופי פעולה באינסטגרם, תפקיד ראשי באופק. אני מניחה שזה גם מגיע עם פרנסה יפה.

"נכון, ואנשים מאוד אוהבים לעשות עליהום על אנשים שמרוויחים כסף אבל בואי לא נשכח שמגיל צעיר אני קורע את התחת כדי שתהיה לי עצמאות כלכלית. בגיל 13 עבדתי בדוכן נקניקיות, ובגיל 15 מלצרתי במקביל לצילום סדרה לערוץ הילדים כי היה לי חשוב שתהיה לי עצמאות כלכלית".

על מה אתה מבזבז?

"אני לא. אני חוסך לבית".

אתה בן 19! מה עם מכונית, שעון, מותגים?

"זו התשובה שלי מגיל 15. ההורים שלי חינכו אותי שהכל הבל הבלים ושבסוף בית זה משהו שהוא שלי, יישאר שלי, זה משפחה. אני נהנה אבל אני לא מבזבז". "חזן בסדרה "פוראבר | צילום: פוראבר, ערוץ טין ניק לצופי הוט צילום: מאיר כהן

מה הדבר הכי יקר שרכשת?

"מחשב".

מאוד מחושב.

"אני לא קונה דברים מיותרים, אני מחושב ברמה מוגזמת. לא אקנה נעליים באלפי שקלים".

טוב, כי יש לך הנחת סלב.

"טפו טפו טפו. אבל בכל מקרה אני לא חושב שצריך לקנות נעל כל כך יקרה. אז מה אם אני מרוויח? למה שאני אבזבז על מותגים ושטויות?".

אוקיי, אז איפה היית רוצה לקנות בית? בתל אביב?

"בתל אביב קשה לגור, הרבה פקקים ורעש. אני בא ממקום שהוא שקט יחסית בלי 70 אלף איש בבית הקפה שאני אוהב. אני נורא אוהב את אשדוד אבל אני יודע שזה יהיה קשה עם העבודה שלי".

90 אחוז מההודעות שאני מקבל עוברות את הגבול

בסדרת הלהיט "פוראבר", שעונתה השנייה משודרת בערוץ טין ניק לצופי HOT הוא משחק לצד לי בירן ואליאנה תדהר, ב"אילת" בהוט 3 הופיע בתפקיד ראשי עם ניב סולטן, ובפסטיגל האחרון פיזז לצד נועה קירל ומשה פרץ, אבל בכל מה שקשור לרומנטיקה, חזן לא מחפש את הניימדרופינג. הנה עובדה שאולי תגרום לכמה מעריצות לקלף את הפוסטר של חזן מהקיר: בשנה האחרונה הוא מתחזק זוגיות עם ליהי פרוד, רקדנית בת גילו מראשון לציון שלא נמנתה על קהל מעריצותיו. "התחלתי איתה בגיל 15, אבל זה לא צלח והפכנו לידידים", הוא מספר; "ואז הגעתי לחדר החזרות של הפסטיגל, ראיתי אותה בקאסט של הרקדניות ואמרתי 'אוי ואבוי, לא יהיה קל'. היא מכירה אותי מלפני הפרסום, יודעת מי אני, ולא מעניין אותה המעמד או הכוכבות שלי. התאהבתי במכלול שלה". צילום: מאיר כהן

היית יכול לצאת עם מעריצה?

"לא חושב".

אני מניחה שמעריצות מתחילות איתך למרות שאתה תפוס.

"זה קורה, אבל בת הזוג שלי מדהימה עם זה. אפילו יותר מדי מדהימה. לפעמים זה מעצבן, אני אומר לה 'תקנאי קצת!' אבל זה לא מזיז לה".

יש הודעות בוטות?

"90 אחוז מההודעות עוברות את הגבול. זה לא 'בוא נצא לדייט', זה הרבה יותר ישיר".

אבל זה בנות צעירות, מה הן כבר כותבות?

"זה לא רק צעירות".

הופה. גם האימהות?

"לא, אבל קורה שבנות 20 פלוס שולחות הודעות. מישהו אחר אולי היה מתפתה אבל אותי זה לא מעניין, זה מעולם לא משך אותי. רוב הבנות שיצאתי איתן הן מהסביבה הקרובה שלי. זה היה משהו נטול אינטרסים, וזה העיקר".

ובכל זאת אתה יוצא עם מישהי מהתחום. אומרים שבית עם שני כוכבים זה לא דבר פשוט.

"אבל זה גם אפשרי, רק צריך לדעת איך להרים אחד את השנייה. בת הזוג שלי מרימה אותי ומחזקת אותי".



ואתה אותה?

"ברור. אני הכי מפרגן לה. היא רקדה עכשיו לצד נטע ברזילי באירוויזיון". צילום: מאיר כהן

בדרך אל הכוכבות הבינלאומית שהוא חולם עליה, מי שרוצה להיכנס לנעליו של יהודה לוי עושה כמעט הכל כדי להיות אנטי-כוכב. עם משפחה במקום סקווד של סלבס, התנזרות מוחלטת מכל מה שעלול להוציא אותו משיווי משקל וחיסכון לבית, חזן מתעקש כמעט שלא לקצור עדיין את פירות התהילה.



מה אתה מבין על התעשייה שלא הבנת בתחילת הדרך?

"שהיא נורא קשה. זו תעשייה הפכפכה שעולים בה הרבה כוכבים בקצב מהיר וצריך לדעת שלהיות מפורסם זה לא מקצוע. לפרסם דברים באינסטגרם זה נחמד, זה נעים, אתה יושב עם אחלה חשבון בנק אבל זה לא מקצוע. ויתרתי על המון כסף כשהרגשתי שמשהו לא מתאים לי, אני יכול למכור לך כוס מים אבל אני לא עושה דברים שלא נכונים לי, אני לא מנסה לקפוץ מעל הפופיק. חשוב לי להתרכז בעבודה, לבסס את הקריירה שלי".

יש מחשבה לעבור מעולם הילדים למבוגרים?

"חד משמעית, וזה מה שאני עובד עליו ומשקיע בו. אני כולה בן 19, ועם ההתבגרות אעשה דברים שתואמים את הגיל שלי, למרות שגם סבתא שלי צופה בסדרות שלי. היא פתחה עכשיו אינסטגרם, ולפעמים היא רושמת לי בתגובות 'כפרה, אני זוכרת עוד את הימים שהחלפתי לך טיטול'".

צילום: מאיר כהן | סטיילינג: לירון שמעוני | איפור: קרן שחם | שיער: בועז עוזרי | בגדים (לפי לוקים): לוק 1: חליפת פסים- E218studio, נעליים- צ’מפיון לסטורי | לוק 2: חולצה- קנזו לפקטורי 54, מכנס- Rhude לפקטורי 54, נעליים- ואנס | לוק 3: ג'קט- דיזל, חולצה- E218studio | לוק 4: טישירט וג'קט- Not for sale, חולצה עם צווארון- סטורי, מכנס- ליוויס | לוק 5: מכופתרת- דיזל, גופיה- זארה, מכנס- קסטרו, נעל- Not for sale | התמונות צולמו במלון פבריק תל-אביב מרשת מלונות אטלס |