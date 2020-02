View this post on Instagram

אני לא טיפוס של חורף, אבל אני כן מתחבר לקור מערכת היחסים שלי עם הקור התחילה בגיל צעיר עוד כשהייתי שחיין כי לימדו אותי מה הערך שלו מגוף רותח אחרי קילומטרים של שחייה, ישר לקור במקלחת קור בשבילי הוא כמו מדיטציה, הזמן פשוט נעצר המים שמחליקים עצמם על העור, השיערות שמזדקרות להן, העור שמתכווץ, הקור שמצמרר לי את עמוד השידרה, זו הרגשה...אמאל׳ה... חידוש המערכות, ריסט למיינד, חוזק מנטלי רוצים לצאת מאיזור הנוחות שלכם? תעשו מקלחת קרה אחרי אימון טוב ואפקטיבי ותתכוננו לעולם חדש שלא הכרתם English in Story