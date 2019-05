"לא הייתי כמעט עם גברים, מעולם לא היה לי סטוץ"

"למדתי לקבל את ההפתעות שהחיים שולחים לי באהבה גדולה". שיר אלמליח | צילום: טל עבודי בין הדברים הדרמטיים שקרו כאן בחודשים האחרונים - התרסקות החללית הישראלית הראשונה על הירח, מערכת הבחירות והפרק האחרון של "משחקי הכס" - היתה גם הקמיצה של שיר אלמליח. זו הועלתה לאינסטגרם בסוף חודש פברואר כשעליה טבעת יהלום מרשימה, עם הכיתוב "never say never", וסיפרה סיפור גדול בהרבה מהצעת נישואים רומנטית. חייה האישיים של הדוגמנית העסוקה בת ה-29 ידעו טלטלות בשלוש השנים האחרונות: היא התגרשה מאהבת נעוריה וממי שהיה בן זוגה במשך עשור, כדורגלן העבר אלרואי כהן, ניהלה מערכת יחסים מתוקשרת עם צלם האופנה האיטלקי ג'וזף קראדו, נפרדה ממנו, חזרה אליו, נפרדה ממנו שוב, ולאחר שמונה חודשים הכירה איטלקי אחר, מייקל זנזורי, שקיבל ממנה "איי דו" לאחר ארבעה חודשי זוגיות. בקיץ הקרוב היא תצעד לחופה בפעם השנייה, תסריט שלא פנטזה עליו, אך היא מחבקת אותו בשתי ידיים. מי שנתפסה במהלך השנים כמחושבת וקפוצה, לומדת היום לשחרר. בערך. "יומיים אחרי שהגעתי עם מייקל לאיי הבהאמה הוא אמר לי שזכינו בהגרלה של המלון, ושמארגנים לנו ארוחת ערב על החוף", היא מספרת, היהלום על קמיצתה מאיים להוציא לי את העין; "המוח החשדן שלי ישר התחיל לעבוד. איך הגרילו דווקא אותי? אמרתי לו שאני מקווה שלא מדובר באיזה טרוריסט שרוצה לעשות לנו משהו. בערב פגשנו בחורה מטעם המלון שליוותה אותנו לחוף ולא הפסיקה לחייך לעצמה. אמרתי לעצמי מה היא מחייכת ככה? גם זה מחשיד. היא הושיבה אותנו מול הים, ולחשה למייקל, לא ממש בשקט, 'מתי אני יכולה להכניס את הצלמת?'. מהלחץ לקחתי כוס יין, אמרתי לעצמי שזה הזמן לשתות שלוק לפני שאני מתעלפת. הצלמת נכנסה, והבחורה פשוט הגישה למייקל את הטבעת מול הפנים שלי. היא הרסה את כל ההצעה, אבל בכל זאת זה היה רומנטי ממש. הייתי בלחץ נוראי, הכל היה נורא מצחיק, וכל מה שעובר לי בראש תוך כדי שהצלמת מתעדת הכל זה שאני לא בתאורה הנכונה". הוא תפס את האישה הכי מוכנה - כשהיא לא מוכנה.

"נכון, הייתי מאוד נבוכה. זה היה בארבע לפנות בוקר שעון ישראל, שלחתי לאמא שלי את התמונה של הטבעת והיא חשבה שאני עובדת עליה. היא כתבה לי, 'שיר, מה קורה פה?', ניסתה להתקשר אליי ולא הייתה קליטה. כתבתי לה, 'תקשיבי, קיבלתי הצעת נישואים, אל תדאגי, הכל בסדר, את עוד תכירי אותו'. היא פגשה אותו רק פעם אחת עד אז". צילום: טל עבודי



זה באמת קרה מאוד מהר, כולה ארבעה חודשים אחרי שהתחלתם לצאת.

"נכון. לא ציפיתי שזה יקרה כל כך מהר, אבל הסתכלתי עליו כשהוא הוציא את הטבעת וראיתי את הגבר שאני רוצה שיהיה איתי לכל החיים, אז אמרתי כן. אני אוהבת אותו, הוא גבר חד פעמי. למה לא? למדתי לקבל את ההפתעות שהחיים שולחים לי באהבה גדולה".

יש שסברו שהסכמת כי את בהיריון.

"אני לא. אני לא שוללת היריון בעתיד, אבל כרגע אני מתמקדת בעבודה ובעשייה, ובואי נגיד שאם עד היום פחדתי להביא ילדים אפילו שהייתי במערכת יחסים של עשר שנים, היום אין לי בעיה להיכנס להיריון ולהביא ילד עם מייקל כי אני מרגישה שזה באמת זה. אני יודעת שהוא יהיה אבא של החלומות. היום אין בי פחד, מצאתי את אהבת חיי".



בראיונות הצהרת שלא תתחתני שוב. מה גרם לך לשנות את דעתך?

"תמיד כשאני יוצאת בהצהרות זה מתהפך עליי. אמרתי שאני לא רוצה להתחתן שוב, אבל שאם יגיע גבר שעדיין לא התחתן, אעשה את זה. זה לא היה החלום שלי, אבל אני שמחה שאם זה קורה שוב - זה קורה עם מייקל". "לא הייתי כמעט עם גברים, מעולם לא היה לי סטוץ" שיר אלמליח ואני מכירות מהבית. ליתר דיוק - מבית האח הגדול, שם ננעלנו יחד במאי 2015. במשך 31 ימים חלקתי איתה אימונים, מסכות שיער ומשחות נגד חצ'קונים. כשנגמרו לי התחתונים, היא הביאה לי משלה (חדשים עם טיקט), וגם העניקה לי כמה בגדי ים מרהיבים. ולא כי כשאת דוגמנית הלבשה תחתונה ובגדי ים יש לך המון דגמים ספייר, אלא כי האישה הזו היא אחת הנשים הנדיבות שאני מכירה. היופי הפנימי שלה עולה על זה החיצוני, ובמקרה שלה זה באמת אתגר, כי היא יפה מאוד. ההחלטה שקיבלה לפני שלוש שנים להתגרש מאלרואי כהן, בן זוגה מגיל 16 וחצי שלו נישאה בגיל 23, הפתיעה גם אותי. אלמליח היא אישה יציבה, שמרנית, ועם עקרונות ברזל שמהם לא הייתה מוכנה לסטות - עד שהסטטיסטיקה דפקה לה בדלת. "כשהייתי נשואה, החלום הכי גדול שלי היה להישאר נשואה לאותו אדם כל החיים, להזדקן איתו וזהו", היא מודה. "כשקרה מה שקרה, ולא אכנס לפרטים, הבנתי שאני לא יכולה להישאר במערכת היחסים הזו. עשיתי חושבים עם עצמי הרבה זמן עד שהגעתי להחלטה, וכשהחלטתי זה נגמר הרמטית. מאז אני רוצה לקום עם חיוך. אנחנו חיים רק פעם אחת ואדם צריך להילחם על האושר שלו". צילום: טל עבודי



אלרואי הגיב לאירוסים? סימס לך מזל טוב?

"לא".

אתם לא בקשר?

"בכלל לא. אני מעדיפה לא לדבר על זה כי אני מרגישה שזה היה בגלגול הקודם שלי".



מה זה גלגול קודם, איך מוחקים עשר שנים מהחיים?

"אני אדם שמוריד מסך כשהוא מגיע להחלטה. אני מעדיפה לזכור את הדברים הטובים, ואני יכולה להגיד על אלרואי רק דברים טובים".



חשבת שתתגרשי?

"תמיד פחדתי מגירושים, מבחינתי ברגע שהתחתנתי זה לכל החיים, ולהתגרש היה בשבילי תחושת כישלון ענקית. כל התקופה ההיא הייתה לא קלה, התגרשתי במקביל למאבק של אמא שלי בסרטן השד. ההחלטה להתגרש התקבלה כשהייתי עם אמא שלי באמצע טיפול כימו, ישבתי איתה ועם אבא שלי והתחלתי לבכות. ואז אבא שלי אמר לי, 'אני איתך, לא משנה מה תחליטי' ובאותו יום סיימתי את הקשר. הייתי צריכה את המילה של אבא שלי, שיגיד לי שהכל בסדר. לא היה קל להתגרש במקביל למחלה של אמא, אבל החיים ממש פיצו אותי על כל מה שעברתי".



יצאת לדייטים אחר כך?

"נו, רתם, את הרי יודעת שלא".

נכון, אבל למען הקוראים אציין שזה מוזר.

"גם כשהייתי לבד לא יצאתי לדייטים, המונח 'דייט' כשלעצמו מפחיד אותי, אומרים דייט ואני שומעת אודישן. הרווקות שלי היתה לשבת עם תה מול הטלוויזיה, ונהניתי מזה".

הלבד לא הפחיד אותך?

"ממש לא, אין לי שום בעיה להיות לבד ותמיד אמרתי שאת בן הזוג שלי אכיר על הדרך, שלא אהיה מאלה שיוצאות למיליון דייטים והופכות ללחוצות חתונה. הרי בסך הכל יש לי את כל מה שאני צריכה, ובזכות עצמי. אף פעם לא הרגשתי בודדה, נהניתי מהרווקות ולא היה בי פחד להישאר לבד". צילום: טל עבודי

היו לך מחשבות כאלה, שתישארי לבד?

"לא, אבל בגלל שעברתי הרבה דברים קשה לי לסמוך כבר על אנשים. אמרתי לעצמי שכשיגיע הגבר הנכון אז ארגיש את זה".

לא היו רגעים ברווקות שאמרת לעצמך, "וואו, אולי זה לא יקרה לי"?

"היה לי ספק כזה, ולא כי גברים לא רצו אותי, אלא כי אני לא רציתי". למה לא רצית קשר?

"כי אני בן אדם טוטאלי, מאוד נאמנה ומצפה תמיד מהצד השני להיות כמוני, ככה שלפעמים אני מתאכזבת. אני לא אוהבת להתאכזב מאנשים שאני אוהבת, ובגלל זה אוטומטית כששאלתי את עצמי האם אני רוצה להיכנס לקשר, המחשבה הראשונה הייתה 'מה, אתאהב במישהו ואז הוא יפגע בי ואגיע שוב למקום הכואב הזה?'".

גברים פגעו בך?

"התגרשתי, אז מן הסתם נפער בי איזה חור".

על פי הפרסומים התגרשת מאלרואי בגלל ההתמכרות שלו להימורים, שגררה אתכם לחובות כספיים שהיית צריכה להחזיר בעצמך.

"אני לא מגיבה לפרסומים. אגיד רק שהיום אני מבינה שהנישואים הקודמים שלי היו יותר חברות ופחות זוגיות רומנטית. היינו כמו חברים הכי טובים שחולקים בית. לא הכרתי משהו אחר וגם לא רציתי להכיר משהו אחר, כי שמרתי על עצמי. פחדתי להסתובב בין גברים ולפתח רגשות, אני אדם ששומר על הלב שלו. זה גם מה ששמר עליי בתוך מערכת היחסים ההיא וגרם לי להתחתן בגיל 23 עם הגבר היחיד שהכרתי".

העדפת לא לחוות.

"נכון, וזאת גם הדרך שלי עד היום. לא הייתי כמעט עם גברים ומעולם לא היה לי סטוץ, אצלי או שזה בא מעמקי נשמתי או שזה לא בא בכלל, ואז עדיף להישאר לבד. זאת גישה מקובעת אבל טוב לי עם זה שאף גבר לא יכול להגיד 'נגעתי בה, הייתי איתה'".



שנה וחצי אחרי הגירושים התחלת לצאת עם ג׳וזף, נראיתם סופר מאוהבים. למה זה נגמר אחרי שמונה חודשים?

"כי הרגשתי שזה לא זה. הוא אהב אותי יותר ממה שאהבתי אותו לצערי. לאורך כל התקופה איתו אמרתי לעצמי שאני חייבת לנסות להרגיש. היו רגעים שאהבתי יותר, שאהבתי פחות, אבל בסוף הבנתי שזה לא זה. הוא רצה להתגייר, לעבור לגור בישראל, רצה חתונה, ונלחצתי מהמחשבה שזה יקרה כשאני בכלל לא סגורה על הקשר במאה אחוז, אז החלטתי לשחרר". אתם בקשר?

"אני לא דואגת לשמור על קשר עם האקסים. זה לא בריא ולא נכון. אני אוהבת את שניהם ומאחלת להם באמת בהצלחה". צילום: טל עבודי "המחשבה על היריון כבר לא מפחידה אותי" ואז הגיע מייקל זנזורי. בן 34, יהודי־איטלקי שחי ברומא ועוסק בנדל"ן, ומי שהצליח לחדור את השיריון של אלמליח. על השידוך אחראי החבר המשותף גיא סמואל, מעצב שיער שעובד עם אלמליח. "הוא אמר לי שיש לו מישהו מושלם להכיר לי", היא משחזרת; "אמרתי לו 'נו, כל יום אני שומעת את זה', אבל אז הוא אמר לי, 'אתם אותו הדבר, הוא שיר בגבר'. כששאלתי מי זה הוא סיפר לי שהוא גר ברומא, ואמרתי לו שאני ממש מחפשת מישהו מישראל, שלא בא לי על הטיסות האלה שוב. זה כאילו רדפה אותי קארמה של איטלקים. אבל הוא התעקש שאני חייבת להכיר אותו. יומיים אחר כך מייקל הגיע לארץ".



במיוחד בשבילך?

"הוא אמר שהייתה לו פה פגישת עבודה ושהוא רוצה לנצל את הזמן בישראל גם כדי להזמין אותי לדייט. אמרתי לו בוא לבית קפה בצהריים. ישבנו ודיברנו, היה מהמם, אבל אמרתי לעצמי שאנחנו אנשים דומים מדי, שבטח נהיה משעממים ביחד. שבוע אחרי הדייט הראשון הוא חזר לארץ שוב, נפגשנו והבנתי שאני רוצה אותו. הוא באמת כמוני רק בגבר".

מה זה אומר, כמוך בגבר?

"הוא חושב כמוני, אנחנו באותו ראש כל הזמן, אין חיכוכים משמעותיים, אין שבירת כלים, הוא מאוד נאמן, ג׳נטלמן, הזוגיות חשובה לו יותר מהכל, הוא אומר לי 'הכי חשוב לי שתהי מאושרת' וזה משהו שיכול לגרום לי להזיל דמעה. את אומרת 'וואו, מאיפה באת?'".



מה הכי תפס אותך אצלו?

מה הכי תפס אותך אצלו?

"יש לו עיניים טובות, את רואה שהוא לא אינטרסנט, שהוא לא חרטטן, ראיתי אצלו משהו נקי וטהור ובאותה נשימה הוא גם אמר לי שהכי חשובה לו בעולם נאמנות ושם התחלתי להתעניין יותר".

מתי הבנת שאת מאוהבת?

"לא יודעת, זה קרה לי עם הזמן. וגם כשהרגשתי שזה קורה לי ניסיתי להדחיק את זה. אמרתי לעצמי 'תני שנייה, תבדקי לעומק'. לא נתתי לרגש ישר להשתלט, אבל זה קרה לי בלב די מהר. אחד הדברים שאני אוהבת במייקל זה שהוא מכבד אותי, לא מנסה לגעת בי עם האצבע אם הוא לא רואה שזה בא ממני. הוא לא גבר רגיל, הוא גבר מושלם".



והוא עבר בשבילך לארץ.

"כן, הוא אפילו לומד עכשיו עברית עם מורה פרטי. יש לו מבטא והוא ממש חמוד כשהוא מדבר, זה כובש".

היית שוקלת לעבור לאיטליה בשבילו?

"לא כרגע, הבסיס שלי נמצא כאן בישראל. גם קשה לי לדמיין את עצמי מקימה משפחה במקום אחר".

אם בהקמת משפחה עסקינן, כמישהי שהגוף הוא הכלי והפרנסה שלה, יש פחד מהיריון ושינוי הגוף?

"אני יודעת שאשמור על התזונה בהיריון ושאני אחזור לגוף שלי, יש לי שליטה עצמית. וגם, אני לא הדוגמנית היחידה שנכנסת להיריון. אני מפחדת רק מהלידה עצמה ומהצירים".

איזו מין אמא תהי לדעתך?

"עוד לא חשבתי על זה, אבל אני מקווה שאמצא את הבאלאנס בין שיר שאוהבת לשלוט לבין שיר שצריכה לשחרר. עד היום פחדתי מהמחשבות על זה, אבל עם מייקל אני לא מפחדת יותר כי הוא יתן לי את הבלאנס שאני צריכה".

אז בואי נדבר על העתיד הקרוב. איך החתונה תראה?

"אם זה היה תלוי בי, הייתי מסכמת את זה ב־100 איש. אבל עבור מייקל זו החתונה הראשונה והוא חולם שזה יהיה אירוע מושקע וענק. המשפחה שלי היא מאוד גדולה, רק מהצד של אמא שלי יש שבעה אחים, 35 נכדים ו־120 נינים. במשפחה של אבא שלי יש 11 אחים. אני חושבת שאצמצם את רשימת המוזמנים ל־500 איש למרות שרציתי משהו יותר קטן אבל אי אפשר. יש מלא אנשים שבאים במיוחד מרומא". צילום: טל עבודי

את מעורבת בתהליך? מפיקה את החתונה בעצמך?

"אני מעורבת בכל מה שקורה, הולכת לפגישות ובאמת נהנית מהתהליך. לפעמים זה גורם לי לקצת מיגרנות, אבל בסך הכל אני נהנית".

יש דז'ה וו לחתונה הראשונה?

"לא, כי בחתונה הקודמת לא הייתי מעורבת בכלום, ההורים שלי עשו הכל. סבלתי בחתונה של עצמי כי אני לא אוהבת לעשות דברים המוניים וזה היה אירוע המוני בטירוף. לא שתיתי אפילו כוס יין, הייתי בקונטרול. הפעם כן ארשה לעצמי כוס יין".



את תרקדי?

"לא יודעת. המאפר שלי אומר שאני חייבת לקחת לפני כמה שיעורי סלסה, כי אני רוקדת כמו ברווז".



אז מה תעשי בחתונה?

"אני פשוט אזוז כמו שאני יודעת, המוזיקה כבר תעשה את שלה". צילום: טל עבודי "סבתא שלי שלחה אליי את מייקל" בניגוד למרבית הכלות בעולם, שצריכות בחודשים שלפני החתונה ללקט בפינצטה צוותי ביוטי שיכינו אותן ליום הגדול ולבחור את ה-שמלה, הקריירה הנוסקת של אלמליח כבר תירגלה אותה בכל שלבי ההתייפיפות.

לפני שבועיים שוחרר הקמפיין שלה למשרד התיירות, אותו היא מובילה בארבע השנים האחרונות; במקביל היא הפרזנטורית של שמפו הד אנד שולדרס ונעלי גלי, ולאחרונה גם קיבלה את הקמפיין העולמי של חברת מוצרי החלב דנונה. הישגים יפים לילדה שגדלה בקצרין עם אמה, אביה ואחותה הצעירה, ובגיל 12, לאחר שסבה נפטר, עברה להתגורר עם סבתה כדי שלא תישאר בודדה. "מגיל קטן סבתא ואני היינו מאוד מחוברות" היא מסבירה; "כשהייתי תינוקת וסבתא לא הייתה מגיעה לבקר לכמה ימים, החום שלי היה עולה. סבתא שלי הייתה הכל בשבילי".

שבוע לפני שמייקל נכנס לחייה, סבתה קולט נפטרה. "הייתי בפריז, התקשרו אלי וביקשו שאקדים את הטיסה כי סבתא במצב רע. באותו לילה דיברתי איתה בטלפון, בכיתי כמו שלא בכיתי בחיים, אמרתי לה 'בבקשה, רק תחכי לי'. לאורך כל הטיסה חזרה בכיתי, אבא שלי אסף אותי ישר מהשדה לבית החולים בצפת וכשהגעתי לחדר של סבתא ביקשתי מכולם לצאת. לקחתי לה את היד, היא הידקה את אחיזת היד שלה על היד שלי, ולחשתי לה באוזן שאני אוהבת אותה, שהיא החיים שלי, שהיא המודל לחיקוי שלי. נתתי לה נשיקה על המצח, יצאתי מהחדר ובשנייה שיצאתי היא נפטרה. היא באמת חיכתה להיפרד ממני. נשארתי ליד הגופה, הרגשתי איך שהיא נהיית קרה ולא יכולתי לעזוב אותה. יום אחרי הייתה ההלוויה, נתתי לה נשיקה עם האודם שלי על הסדין הלבן שעטף אותה, וככה קברו אותה. אני חולמת עליה כמעט כל לילה, היא מדברת איתי. בכלל, אני מרגישה שסבתא שלי שלחה לי את מייקל. ארבעה ימים לפני הצעת הנישואים חלמתי שהיא באה, תופסת לי את הפנים בשתי הידיים שלה ומברכת אותי, אומרת לי מזל טוב". חלום עוצמתי.

"כן, אפשר לומר שלא משעמם אצלי, לכן עכשיו אני כותבת סדרה על החיים שלי. שגב, בן הזוג של אדם המאפר שלי, הוא במאי וכותב, שניהם אנשי סודי. יום אחד הוא בא אליי עם כל מיני דברים שסיפרתי לו, כתובים, והחלטנו ליצור מזה סדרה. הוא כתב הכל בצורה שלא נאמנה במאה אחוז למקור, כבר יש לנו שני פרקים ובקרוב נצלם פיילוט"._OBJ ומי תגלם את שיר אלמליח?

"כולם רוצים שזאת תהיה אני, אבל בגלל שאני אדם שאוהב שליטה אמרתי שקודם אצטלם לפיילוט ואז אבדוק איך זה נראה. אני לא שחקנית, אני לא יודעת כמה אצליח להוציא רגש במשחק כי גם ככה אני אדם קפוץ. אם ארגיש שאני לא עושה את זה טוב ,אקח מישהי אחרת ואסתפק בלהיות היוצרת". עד כמה את מתכוונת לחשוף את חייך?

"אני מחליטה עד כמה לחשוף ומה לחשוף, הכל בשליטה שלי ושל הסוכנת שלי". את מאוד בשליטה כל הזמן. הפרסונה שלך מאופקת, גם מה שאת משדרת ברשתות החברתיות, הכל מאוד מדויק, מקצועי, בלי סדקים.

"וזה מה שיפה, שבסדרה אוכל להראות את הסדקים שבי. אוכל לקחת את חומרי החיים שלי ליצירת אמנות משלי ולא לעוד ריאיון, עוד שער. אני אדם פרטי, באינסטגרם אני לא מעלה תמונות מהרגעים הפחות טובים שלי, כי הם שלי. אין לי שום דבר נגד אנשים שעושים את זה, אבל לי זה פחות מתאים". View this post on Instagram A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Feb 21, 2019 at 10:56am PST איפה את מרשה לעצמך להתפרק, לצאת קצת מהתדמית הזאת של שיר אלמליח הדוגמנית?

"ליד מייקל אני הכי אני, הולכת לישון עם טרנינג זרוק, ממש לא עם בייבי דול, יושבת לידו עם מסכת פנים. ליד האנשים הקרובים לי אני הכי אני. גם מולך עכשיו אני הכי אני. מותר שלבן אדם יהיו כמה רבדים". מה החלום הגדול הבא?

החלומות שלי לא נגמרים. אני רוצה חתונה, משפחה, ילדים. כשיש לך את זה, הקריירה נמצאת רק בעלייה".





