כמו בכל בוקר כשמתעוררים משינה, היד נשלחת אל הטלפון לטובת סיבוב מהיר בסטוריז ומהיר עוד יותר בפיד. אלא שהפעם ממתינה שם הודעה פרטית משם מוכר. מאוד מוכר. כזה שיש לו 50 מיליון עוקבים, וי כחול קטן ועשרות אלפי לייקים לכל פוסט. נכנסים ויוצאים, יוצאים ונכנסים. ההודעה עוד שם. "Hey" נונשלנטי כתוב בה. מה קורה כאן? מסתובבים בבית, חולפים על פני המראה. את בודקת שאת לא ביונסה. לא, את עדיין שירן. פותחת חלון, את עדיין בגדרה. אבל יש כאן הזדמנות משנת חיים, או לפחות סיפור ממש טוב לספר לחברה, ולכל אתרי החדשות בעולם. השבוע פורסם ב"ערב טוב עם גיא פינס" סיפור שמשך לא מעט תשומת לב, ובצדק, בהתחשב בעובדה שמעורבים בו הראפר המפורסם בעולם, וישראלית צעירה ואנונימית ממודיעין. דרייק, ראפר יהודי-קנדי בן 31 שהאלבום האחרון שלו שבר את שיא ההשמעות שהציבו הביטלס ושמחזיק בעמוד אינסטגרם עם 50 מיליון עוקבים, מנהל על פי הפרסומים קשר עם יובל לוי, ישראלית בת 19. הוא התחיל להתכתב איתה באינסטגרם, ואחרי כמה שבועות של שיחה שלח לה כרטיסי טיסה לניו יורק על חשבונו, מימן לה ולחברה שלה שהות במלון "ארבע עונות" היוקרתי שבו הוא התארח באותו זמן והזמין אותה להופעות שלו בעיר. מה לה ולו? אם פעם כדי להגיע אל מאחורי הקלעים היית צריכה להיות בכל ההופעות ולהתפלל שיבחינו בך בשורה הראשונה, היום זאת רק שאלה של מזל ותחזוק פיד מעניין. אי אפשר כמובן להתעלם מהנתונים הפיזיים, את צריכה להיראות טוב או לבלוט אבל זה יכול להיות באיזו דרך שתבחרי. אם פעם רוקסטארס היו אוספים דוגמניות צעירות מהעיר אל תוך המסיבות שלהם, היום האיי-ליסטים פשוט פותחים את האינסטגרם, שהוא הקטלוג הכי זמין בסביבה, ושם בוחרים את הקהל שישתלב להם הכי טוב בפריים. אלה שהכי מעניין אותם לפגוש. משם, להטיס עד אליהם את מי שמוצא חן בעיניהם זה כבר לא ביג דיל. מה לישראלית ממודיעין ולראפר הכי מפורסם בעולם? | צילום: תוך עמוד האינסטגרם של דרייק ויובל לוי קוראים לזה טינדרגרמינג (Tindergraming), חיבור של טינדר ואינסטגרם, והמשמעות היא היכרות והתכתבות רומנטית דרך הדי.אמ (Direct Messages או פשוט DM). האינסטגרם הפך לספוט החדש לפלירט דיגיטלי, כשהקטגוריה המעניינת ביותר היא סלבס שמתחילים עם אנשים רגילים. אינסטגרם פתח לאנשים מכל העולם דלתות לקריירה שהם לא חלמו עליה, הפך לכוכבים ברגע את אלה שיודעים להצטלם בזווית הנכונה ולכן זה אולי לא מפתיע שהאפליקציה הזאת, שהפכה לחיים עצמם, מולידה רומנים וקשרים שלא יכלו להתקיים בשום מציאות אחרת. אז איך תדעו אם גם אתם יכולים לקבל הודעה מג'סטין ביבר? הפרופיל של המחוזרים הוא די דומה. הרוב הוא נשי, עם מעל עשרת אלפים עוקבים אבל לא יותר ממאה אלף ובטוח לא בכמויות שיש לאיי-ליסט שהתחיל איתם. הפיד מורכב כצפוי מתמונות שלהם, בבגד ים או בבגדי ספורט צמודים בדרך כלל, ולרוב יש להם מראה מקומי. אם את ישראלית, תמונות במדי צה"ל בהחלט יכולות לשפר את הסיכויים שלך, או צילום בנופים ישראליים או מקומות ייחודים שמושכים את העין. למה חשוב לוקיישן הצילום? לא רק שהוא חשוב, הוא ממש המפתח. ניתוח ההתכתבויות של סלבס עם אלמונים מגלה את השיטה: הם מגיעים ליעד מסויים, בדרך כלל למעט זמן ועם כמה ערבים פנויים. לרוב כשהם לבד, או לפחות בלי בני הזוג שלהם אם יש כאלה בתמונה. הם נכנסים לאינסטגרם, עוברים על כל התמונות שתויגו בימים האחרונים במקום שאליו הגיעו ואז שולחים הודעת DM קלילה ומרימה, משהו כמו "היי, את כל כך יפה", למתוייגים או למתוייגות שתפסו להם את העין. בחירתם של מקבלי ההודעה נחלקת לשניים: הם יתלהבו מההצעה ואף יצ'ופרו על ידי המסמס בטיסות והתייחסות בפרופיל האישי (מה שגם יעלה להם את מספר העוקבים), או ימסרו צילומי מסך של ההתכתבות לאתר בידור ויעשו הרבה פאדיחות לסלב שהעיז. מה טייגה חושב על נטע אלחמיסטר, והישראלית שרונלדיניו מחפש

הפעם הראשונה שטינדרגמינג עלה לכותרות הייתה לפני כשלוש שנים, כשהתכתבויות באינסטגרם של ג'יימס פרנקו ונערה בת 17 התפרסמו. היא באה להופעה שלו, הוא ביקש ממנה לתייג אותו ומשם התחילה התכתבות באינסטגרם שכללה שאלות אישיות כמו "איפה את ישנה?" (במלון הילטון בטיימסקוואר) "יש לך חבר?" (לא, אם אתה בסביבה), "עם מי את בעיר?" (עם אמא שלי), ואז הצעה שישכור חדר פרטי עבורם במלון שבו היא ישנה. הוא שלח לה סלפי של עצמו כשהיא אמרה לו שהיא מרגישה שעובדים עליה, ביקש ממנה שלא תספר על זה לאף אחד ואז הסכים לתנאי האחרון שהציבה לו לפגישה: כתוב את השם שלי על פתק ותצטלם איתו. גם זה קרה. דייט בסוף לא היה שם, כי היא בחרה לפרסם את השיחה ביניהם ופרנקו הגיב בציניות בטוויטר שלו לסקנדל שנוצר: "הורים, אני מקווה שתרחיקו את הילדים שלכם ממני. תודה". מלך הטינדרגרמינג. רונלדו | צילום: splashnews כדורגלן העל הפורטוגלי כריסטיאנו רונלדו, ידוע בחיבתו לישראליות ועוד יותר בהרגלי הסייבר-פלירט שלו (וכמו שזה נראה, במקביל לזוגיות וחיי המשפחה שהוא מנהל עם הדוגמנית ג'ורג'ינה רודריגז). לין חכמון, חיילת משוחררת מבאר שבע, עשתה כמה לייקים לתמונות שלו (שמגיעות לעשרה מיליון לייקים ביום טוב) וצילומי מסך של השיחה שלהם מראים שהוא שלח לה בחזרה סימן שאלה, ואז הזמנה לבקר אותו במדריד. זה קרה גם לאוריין בן עזרא, שאולי אתם מכירים מהקליפ "זהב" של סטטיק ובן אל ושהחבר שלה יכול להגיד שהיא סיננה את הסופרסטאר של ריאל מדריד לטובתו. רונאלדו שלח לה "היי", אבל היא בחרה שלא לענות כדי לשמור על נאמנות לחבר. עם לילי ריץ', ישראלית שמטפחת קריירת דוגמנות ומשחק בלונדון, הוא התחיל להתכתב לפני שנתיים ומהר מאוד זה התגלגל לוואטסאפ, כשרונאלדו הציע לפגוש אותה לארוחת צהריים במלון בלונדון ובהזדמנות אחרת בבית שלו באיביזה. גם לשיחות שלהם יש תיעוד מסך, שכולל "מיי לאב, איי מיס יו", מכיוון רונאלדו, ותמונה שלהם מחובקים ביאכטה שלו באיביזה. לעדן לוי, מעצבת שמלות כלה מבאר שבע הוא שלח "hello", אפילו פעמיים, כשהייתה בטיול בווגאס וודאי חשב שיוכלו להעביר שם לילה. כשחזרה לארץ היא שאלה אם יקפוץ לביקור והוא ענה לה שלא בקרוב, אבל היא נראית נפלא. לפני עידן היילי בולדווין, ג'סטין ביבר התעניין במדריכות כושר באינסטגרם | צילום: splashnews כדורגלן אחר, רונלדיניו שמו, שיתף סרטון של משרד התיירות הישראלי שבו מככבת שיר אלמליח ושאל את ארבעים מיליון עוקביו, "מישהו מכיר את הבחורה הזאת?". ג'סטין ביבר (בטרום עידן היילי בולדווין), ביצע בשנה שעברה מהלך דומה לזה של רונלדיניו, כששלח הודעה פרטית לעמוד של חדר כושר, "מי זאת הבחורה שמצולמת בפוסט?", צירף אימוג'י של לב והתכוון לאחת העובדות במקום. היא בתגובה לא עפה, אלא העלתה את ההתכתבות לעמוד שלה, פירסמה תמונה של חבר שלה וכתבה תחתיה "יש לי כאן את כל מה שאני צריכה". והיא לא הראשונה שג'סטין מתחיל איתה ברשת. ג'יימס פרנקו עושה טינדרגרמינג | צילום: מתוך- theepochtimes​ הכדורגלן הברזילאי ניימאר כבר הקליט לדוגמנית בר זומר סרטון שבו אמר בעברית שהוא אוהב אותה, והצטלם עם נטע אלחמיסטר (את שתיהן הכיר דרך הסוכן שלהן, שי אביטל), אבל את הישראלית השלישית, ספיר קשתי הוא הכיר באינסטגרם, והשמועות אומרות שזה התגלגל לשיחות פייס-טיים. נטע אלחמיסטר אגב, קיבלה בינואר האחרון הודעה ב-DM מהראפר טייגה, האקס של קיילי ג'נר. תוכן ההודעה? זוג אימוג'יז של להבות אש. אותו טייגה שלח בעבר הודעות באינסטגרם לזמרת מתחילה בת 14 בשם מולי אומאליה, אבל כשהסמסים שלהם פורסמו בשער של ה-Ok, הדבר כבר פחות החמיא לה. היא כינסה מסיבת עיתונאים וסיפרה שטייגה ניסה ליצור איתה קשר מספר פעמים באינסטגרם, ואז לחץ עליה לעבור לשיחות וידאו, ושכל הסיפור גרם לה לפרסום שלילי ולהתמוטטות רגשית. טייגה, כשנשאל מה בדיוק חיפש בפרופיל של קטינה, ענה שזה היה למטרות מקצועיות בלבד ושהוא התלהב מאיך שהיא שרה. קיילי ג'נר מאחורייך. נטע אלחמיסטר וטייגה | צילום: צ'ינו ושאטרסטוק אינטרקציות DM לא מעידות בהכרח על כוונה סליזית, חד-סטרית ושקצובה ללילה אחד. הנישואים הטריים של כדורגלן ברצלונה סרג'י רוברטו ושל הדוגמנית קורל סימנוביץ', אז סטודנטית אלמונית בשנקר, נולדו באינסטגרם. סימנוביץ' הייתה בת 21 כשחברה גילתה לה שיש דבר כזה הודעות פרטיות באינסטגרם, וכשהיא בדקה את שלה היא גילתה שם הודעה מאחד, שבמקרה הוא שחקן כדורגל עולמי שעושה מיליונים. די מהר הם החליפו טלפונים ועברו לוואטסאפ, ומאז התמסרו לזוגיות על קו ספרד-ישראל והתרגלו לתואר "פאוור-קאפל". דמי מור העלתה באינסטגרם שלה פוסט עם תמונה של אלבום להקת אינדי-רוק שהיא מתרגשת לקראת צאתו, וטיילור גולדסמית', סולן הלהקה החזיר לה DM של תודה. שנתיים אחר כך הם התארסו. View this post on Instagram My Husband ����❤️ A post shared by Coral Simanovich (@coralsimanovich) on Sep 12, 2018 at 11:44am PDT האינסטגרם הוא בר שכונתי, סלבס הם אחד האדם

מישהו מדמיין את בוב דילן מתקשר למעריצה? אז איך זה שכל הכוכבים הכי גדולים של הזמן הזה שולחים הודעות לאנשים לא מוכרים ומזמינים את עצמם אליהם למלון? מה גורם להם להסכים להיראות נגישים כל כך? במקרה הזה המדיום הוא המסר: אינסטגרם הוא החבר'ה קדישא של הפאסון. הרי ככל שתחשוף שם יותר על עצמך, תקבל יותר לייקים, ולשמור על ריחוק ולאמץ תדמית קרירה זה מתכון בטוח לחוסר וויראליות והזדהות. אתה שחקן עם מחלה סודית שהחלטת פתאום לחשוף? זה יהיה הפוסט הכי פופולרי שלך. את דוגמנית שהפכה לאמא וסובלת מסימני מתיחה? צלמי אותם ותזכי לתהילת עולם. חוץ משיחות על קקי, אנחנו "מדברים" על הכל עם הסלבס, ולכן לא פלא שגם הם מרגישים קרובים מתמיד לקהל העוקבים שלהם. אינסטגרם לרוב, היא גם המדיה חברתית היחידה שאמנים מפעילים בעצמם, בשונה מעמודי פייסבוק שמתוחזקים על ידי מנהלי אמנים וסוכנים או טוויטר שבו נשקלת כל מילה, בחשש שתעורר מהומה לא רצויה. מאז שהתווספו הסטוריז, סלבס משתפים ברגעים הכי קטנים שלהם ביום, חושפים את ילדיהם, את סלון ביתם, את הרגלי הטיפוח שלהם ואת מאחורי הקלעים של סט הצילומים. הם מרשים לעצמם להיות באינסטגרם "לא בתפקיד", ולפעמים זה אומר לפלרטט עם מישהי כאילו היו אלמוניים בבר שכונתי. ובעיקר, מדובר באנשים עם אגו גדול שעבורם האינסטגרם הוא קטלוג פתוח של כל המוצלחים והיפים של העולם. סמן ב-"saved" ותסמס אחר כך, תן לייק וכבר יכתבו לך לבד. אתה זמר אמריקאי מפורסם ויש תיכוניסטית שוודית שהופיעה לך באקספלורר ונראית מצוין? פשוט תשאיר לה סימן שאלה קטן ב-DM, אתה חושב לעצמך, היא כבר תמשיך משם לבד. וכאן טמונה הבעיה שבפלירט חוצה המעמדות הזה: הוא מזכיר יותר כמו כיבוש ראוותני ממחווה רומנטית, כמו ציד שמטרתו להשאיר בסלב היוזם תחושה של הישג. כל הדוגמאות שניתנו, לסלבס ששולחים הודעות לאלמוניים, הסתכמו בגברים ששולחים לנשים בלבד. ופתאום כל העסק נראה קריפי, ואולי לא קול בכלל. "מישהו מכיר את הבחורה הזאת?" | צילום: אביב חופי ושאטרסטוק הודעה מסלב, גם כזה שאתם לא מעריצים, ושמשתייך לז'אנר שאתם לא מבינים בו כלום (רונלדיניו ורונלדו, זה לא אותו הבן אדם? ניימאר, זה לא שם של חיה?) זאת ההרמה הכי טובה שיש לאגו, אבל צריך להודות שיש בזה גם לא מעט סכנות. אפשר להיות שועלי אינסטגרם ותיקים שמריחים זיוף מקילומטרים, אבל לך תדע אם בכל זאת זה לא אמרגן או איש יח"צ סוטה שמאחורי היוזר, או שלא מדובר בדף מעריצים ויראלי מאוד, או מעריץ שגנב זהות של אמן מוכר. לא צריך לטוס מייל אחד בשביל להיפגע מהסיפור הזה, מספיק סקסטינג שטחי בגבולות האפליקציה בשביל לשלוח תמונה אינטימית שלכם שתמצאו יום אחד במקום אחר. ובהתחשב בכל זה, אולי עדיף שהקשר עם הסלבס ימשיך להיות במרחק בטוח מהבמה, מקסימום מהגולדן רינג. ומותר גם להאמין שלא כל סלב ששולח DM הוא זאב רע שבא לטרוף אותך. כמספר הסיפורים של סלבס שגרמו למעריצים שלהם עוגמת נפש, יש גם סיפורים על כאלה שהחליטו לצ'פר בהפתעה גמורה את העוקבים שלהם. כמו למשל טיילור סוויפט שהזמינה כמה מעריצים לבית שלה באל.איי לשמוע ראשונים את האלבום שלה כשרק יצא, הגישה להם תוך כדי עוגיות שאפתה בעצמה ואפילו הכירה להם את ההורים שלה והחתולה שלה מרדית'. גרופיות היא אף פעם לא שיוויונית, זה נכון, וכל מערכת יחסים שהיא לא שיוויונית היא בעלת פוטנציאל פגיעה, גם זה נכון, אבל זה לא אומר שלא יכולים לצאת מכל זה כמה סיפורים טובים במיוחד. אז מה לענות לג'סטין? {title}





