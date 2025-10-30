המלך צ’ארלס שלל את כל תאריו של אחיו הנסיך אנדרו 

בצעד חריג וחסר תקדים, צ’ארלס הורה על הסרת כל תאריו של אחיו, הנסיך אנדרו, בעקבות פרשיות העבר שגרמו נזק כבד לתדמית בית המלוכה. אנדרו יאבד גם את הזכות להשתמש בתואר "הוד מלכותו" ולא יישא עוד את התואר נסיך

ארמון בקינגהאם הודיע היום (חמישי) כי אנדרו, בן 65, ייקרא מעתה "אנדרו מאונטבאטן וינדזור" בלבד, ללא כל תואר מלכותי או סמלי וייאלץ לעזוב את אחוזתו.

לפי הדיווחים, מדובר בצעד אישי של המלך צ’ארלס שמטרתו להגן על תדמית מוסד המלוכה, לאחר שנים שבהן אחיו היה מעורב בפרשות שהעיבו על המשפחה. אנדרו, שהיה בעבר אחד מבני המשפחה הבכירים והמוכרים, מצא את עצמו במוקד סערה מתמשכת בשל קשריו עם הפדופיל המורשע ג’פרי אפשטיין והאשמות שהועלו נגדו בספר של וירג'יניה ג'ופרה. על אף שהוא הכחיש בתוקף את כל הטענות, הוא הגיע להסדר משפטי מחוץ לבית המשפט בשנת 2022.

החלטת המלך מגיעה לאחר שכבר בשנת 2022 נשללו מאנדרו תפקידיו הצבאיים והתארים על ידי המלכה אליזבת השנייה, אך כעת מדובר בצעד נרחב בהרבה שבו נשללו ממנו כל התארים, הסמלים והזכויות המלכותיות. לפי גורמים המקורבים לארמון, אנדרו צפוי לעזוב את ביתו שבאחוזת רויאל לודג’ הסמוכה לווינדזור, וייתכן שהוא לא יקבל עוד מימון מבית המלוכה.

הצעד קורה לאחר שדווח כי גם הנסיך וויליאם מנסה בכל כוחו להתנער מהנסיך אנדרו, וויליאם איים לכאורה לשלול את התארים המלכותיים של בנות דודו, הנסיכות ביאטריס ויוג'יני, אם לא ילחצו על אביהן, אנדרו, לעזוב את אחוזת רויאל לודג' בה הוא מתגורר יחד עם גרושתו, שרה פרגוסון, כך דווח בפודקאסט The News Agents בהנחיית העיתונאית אמילי מייטליס.

צילום: Max Mumby/Indigo, getty images

ההחלטה נחשבת תקדימית בהיסטוריה המודרנית של בית המלוכה הבריטי. מעטים מבני המשפחה איבדו בעבר את כל תאריהם בצורה כה מוחלטת והמהלך מסמן את רצונו של צ’ארלס להתנער מאנדרו. מנגד יש מי שסבורים כי מדובר בענישה חריפה מדי, וכי אנדרו, שאינו ממלא תפקיד רשמי מאז 2019, כבר שילם מחיר ציבורי כבד.