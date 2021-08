אחת מהתגליות שסיפק פרק האיחוד של "חברים" ששודר במאי האחרון, עורר לא מעט תשומת ברחבי העולם וסיפק למעריצים הצצה אל מאחורי הקלעים של הסדרה האלמותית. אחת מהתגליות שסיפק, היא ההודאה של ג'ניפר אניסטון ודיוויד שווימר על כך שבמהלך צילומי הסדרה, שבה הם משחקים זוג (רוס ורייצ'ל), היה להם "קראש" הדדי שלא בא לכדי מימוש. קצת יותר מחודשיים חלפו מאז שידור הפרק, ומעבר לים מדווחים על כך שהשניים נכנסו בחזרה לדמות.

על פי דיווחים של מקורבים לאתרי הרכילות בחו"ל, היה ברור לאניסטון בת ה-52 ולשווימר בן ה-54, שהכימיה שהייתה להם אי אז עדיין קיימת. מאז האיחוד הקשר הודק, ו"הם מבלים המון זמן יחד". "היה לי קראש רציני על ג'ן", סיפר שווימר בפרק המדובר, "בשלב מסוים לשנינו היה קראש אחד על השניה. אבל היינו כמו שתי ספינות שחוצות זו את זו. בכל פעם מישהו מאיתנו היה במערכת יחסים, ואף פעם לא חצינו את הגבולות. כיבדנו את זה".

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

בפרק האיחוד אניסטון אמרה: "אני זוכרת שאמרתי לדיוויד, זה הולך להיות ממש מבאס אם הפעם הראשונה שבה אני ואתה נתנשק באמת תהיה בטלוויזיה הארצית. ואכן, הפעם הראשונה שבה התנשקנו הייתה בבית הקפה. תיעלנו את כל ההערכה והאהבה שהיו לנו אחת לשניה, לתוך הדמויות של רוס ורייצ'ל". אם אכן השניים יחד, לא יהיה להם מנוס מלפתור את סוגיית "היינו בהפסקה!", ולספר על כך לעולם.