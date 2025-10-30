"צוחקים איתי או עליי?": הנסיך הארי ניסה לעשות מבטא אמריקאי. התוצאה מושלמת
הנסיך הארי התארח בפודקאסט של הקומיקאי חסן מינאג' והתבקש לעשות מבטא אמריקאי. בן האצולה הבריטי, שהוא ה-סמל למבטא בריטי מדוקדק, החליט לקחת את האתגר בשתי ידיים, אבל התוצאה הוכיחה שאולי אפשר להוציא את הנסיך מהארמון, אבל אי אפשר להוציא את הארמון מהנסיך. צפו בתיעוד החד-פעמי
הנסיך הארי נתן הופעה פומבית נדירה והראה שהוא גם יודע להיות זורם ומצחיק. הדוכס התארח אתמול (רביעי) בפודקאסט "Hasan Minhaj Doesn’t Know" של הקומיקאי האמריקאי חסן מינאג', ובאופן חסר-תקדים נתן הופעה קלילה והרבה פחות מוקפדת ממה שהתרגלנו לראות.
מנחה הפודקאסט החליט לאתגר את הארי ובחן אותו על היכולות שלו לעשות מבטא אמריקאי, זאת כזכור לאחר חמש שנים שבהן הוא מתגורר בקליפורניה עם אשתו מייגן מרקל ושני ילדיהם. הארי (41) זרם ונתן את הניסיון הכי טוב שלו. התוצאה ספק מביכה-ספק אייקונית.
"זה המשפט הכי אמריקאי שיכולתי לחשוב עליו", אמר הקומיקאי לפני שהדגים: "I ordered breadsticks with ranch dressing at Applebee’s" ("הזמנתי לחם עם רוטב ראנץ' אפלביז"). הארי צחק וביקש שיחזרו על המשפט שוב, בעוד מינאג' הדגיש בפניו את החשיבות שבהדגשת האות "A" במילים Ranch ו-Applebee's. הארי חזר אחריו כשמינאג' מדרבן אותו לומר: "I love Applebee's". הדוכס מסאסקס ציית, אך פרץ בצחוק באמצע.
"עכשיו אני פשוט יושב כאן ומזיע", הודה הארי, ואז ביצע את המשימה ואמר למיקרופון במבטא אמריקאי את המשפט. התוצאה הייתה מעט מגושמת אבל המנחה החליט בכל זאת להרים לנסיך על הניסיון. "זה היה נחמד", אמר המנחה, בעוד הנסיך הנבוך מעט הביט לעבר הצוות שמחוץ לפריים שנשמע צוחק. "הם נהנו מזה", העיר הארי בחיוך.
בהמשך ביקש ממנו מינאג' לחזור על המשפט: "Hey, do you like my Cybertruck?" (היי, אתה אוהב את הסייברטראק שלי?), והארי עשה זאת, מלווה בצחוק נוסף. מינאג' נזף באנשי הצוות שצחקו ברקע, והבהיר להם שהוא והנסיך "עוברים כאן רגע אמיתי".
אך הארי מיהר להתערב ואמר כי "הצחוק מעודד" אותו. לאחר מכן עצר ותהה בקול: "זה באמת מעודד? או שהם צוחקים עליי? אני לא בטוח". הארי התכופף, הביט לעבר הצוות והכריז בחיוך: "Come on, y'all", (קדימה חבר'ה) במבטא אמריקאי מושלם.
בשנת 2020 הארי ומייגן עזבו את בריטניה ואת החיים המלכותיים ועברו להתגורר במונטסיטו שבקליפורניה. מאז הארי ביקר רק פעמים ספורות בבריטניה, בעיקר לטובת עניינים טכניים. ולמרות שהארי משמיע קולות של געגוע ורצון לחזור לגור בבריטניה - לא נראה שהוא מתכוון לעזוב את ארה"ב בקרוב.