הנסיך הארי נתן הופעה פומבית נדירה והראה שהוא גם יודע להיות זורם ומצחיק. הדוכס התארח אתמול (רביעי) בפודקאסט "Hasan Minhaj Doesn’t Know" של הקומיקאי האמריקאי חסן מינאג', ובאופן חסר-תקדים נתן הופעה קלילה והרבה פחות מוקפדת ממה שהתרגלנו לראות.

מנחה הפודקאסט החליט לאתגר את הארי ובחן אותו על היכולות שלו לעשות מבטא אמריקאי, זאת כזכור לאחר חמש שנים שבהן הוא מתגורר בקליפורניה עם אשתו מייגן מרקל ושני ילדיהם. הארי (41) זרם ונתן את הניסיון הכי טוב שלו. התוצאה ספק מביכה-ספק אייקונית.

"זה המשפט הכי אמריקאי שיכולתי לחשוב עליו", אמר הקומיקאי לפני שהדגים: "I ordered breadsticks with ranch dressing at Applebee’s" ("הזמנתי לחם עם רוטב ראנץ' אפלביז"). הארי צחק וביקש שיחזרו על המשפט שוב, בעוד מינאג' הדגיש בפניו את החשיבות שבהדגשת האות "A" במילים Ranch ו-Applebee's. הארי חזר אחריו כשמינאג' מדרבן אותו לומר: "I love Applebee's". הדוכס מסאסקס ציית, אך פרץ בצחוק באמצע.

"עכשיו אני פשוט יושב כאן ומזיע", הודה הארי, ואז ביצע את המשימה ואמר למיקרופון במבטא אמריקאי את המשפט. התוצאה הייתה מעט מגושמת אבל המנחה החליט בכל זאת להרים לנסיך על הניסיון. "זה היה נחמד", אמר המנחה, בעוד הנסיך הנבוך מעט הביט לעבר הצוות שמחוץ לפריים שנשמע צוחק. "הם נהנו מזה", העיר הארי בחיוך.

בהמשך ביקש ממנו מינאג' לחזור על המשפט: "Hey, do you like my Cybertruck?" (היי, אתה אוהב את הסייברטראק שלי?), והארי עשה זאת, מלווה בצחוק נוסף. מינאג' נזף באנשי הצוות שצחקו ברקע, והבהיר להם שהוא והנסיך "עוברים כאן רגע אמיתי".

אך הארי מיהר להתערב ואמר כי "הצחוק מעודד" אותו. לאחר מכן עצר ותהה בקול: "זה באמת מעודד? או שהם צוחקים עליי? אני לא בטוח". הארי התכופף, הביט לעבר הצוות והכריז בחיוך: "Come on, y'all", (קדימה חבר'ה) במבטא אמריקאי מושלם.

