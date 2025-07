Reese Witherspoon can’t keep her hands off boyfriend Oliver Haarmann during St. Tropez yacht vacation https://t.co/kvKjC8ESST pic.twitter.com/TMu5oDPt2F — Page Six (@PageSix) July 15, 2025

לא מצליחה להוריד ממנו את הידיים: בגיל 49 ריס ווית'רספון מראה לכולנו שיש בה עדיין אנרגיות של נערה, כשתמונות שלה עם החבר הציפו את הרשת - והוכיחו שהיא לגמרי מאוהבת כמו ילדה בת 17. השחקנית האמריקאית נתפסה בתמונות חדשות לצד בן זוגה בחודשים האחרונים, אוליבר הארמן בן ה-58, שהקשר ביניהם נחשף כשנה וחצי לאחר שווית'רספון התגרשה מבעלה.

ווית'רספון והארמן יצאו לחופשה רומנטית על יאכטה יוקרתית בסן טרופה שבצרפת, ולרגע הצליחו לשכוח שמצלמות הפפראצי עוקבות אחריה לכל מקום. השניים נתפסו בכמה רגעים דביקים במיוחד, כשווית'רספון לא מצליחה להוריד את הידיים מהארמן - והשניים מתנשקים ומתחבקים ללא הפסקה.

בתמונות שנחשפו ווית'רספון מחייכת, מחבקת את הארמן ומתכרבלת איתו, כשבאחת מהן היא אפילו תופסת לו את הצוואר ומנשקת אותו בהתלהבות.

השניים נצפו יחד לראשונה בדיוק לפני שנה, ביולי 2024, ומקורבים טענו בזמנו כי "היא נהנית מזה אבל לא רוצה שזה יהפוך לעניין גדול". בספטמבר של אותה השנה מקורבים אישרו כי השניים אכן מנהלים מערכת יחסים רצינית.

כזכור, ווית'רספון סיימה את נישואיה עם ג'ים טות' לפני כשנתיים לאחר 12 שנה יחד. לשניים בן משותף בן 11, טנסי ג'יימס, ולריס יש גם שני ילדים מהאקס ריאן פיליפה: אווה (25) ודיקון (20). אם לשפוט לפי התמונות, נראה שווית'רספון לגמרי פתחה דף חדש ועברה הלאה.