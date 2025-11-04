אחת התחפושות שניצחו השנה את האלווין בארצות הברית היא של הדוגמנית וויני הארלו שהתחפשה לזמרת האייקונית והמנוחה וויטני יוסטון. הארלו שחזרה לפרטי-פרטים את נאום קבלת פרס מפעל החיים של וויטני בטקס פרסי BET משנת 2001, והתוצאה הייתה דומה שתי טיפות מים למקור.

לצד אין-ספור מחמאות, היו גם כאלה שמצאו את החיקוי פוגעני, בטענה שהנאום של וויטני היה מתקופה אפלה בחייה שבה היא נאבקה בשימוש בסמים ומצב נפשי קשה. כעת הארלו החליטה להתייחס לביקורת והבהירה שהיא לא הכוונה ללעוג לזמרת המנוחה, וחשפה שהיא אחת המעריצות הגדולות שלה.





הארלו פרסמה הודעה ארוכה בסטורי שלה באינסטגרם ובה הסבירה את הכוונות מאחורי התחפושת והשחזור. "הקטע הזה תמיד היה אחד האהובים עליי. היא הייתה קורנת, מצחיקה, בטוחה בעצמה וכובשת. היא קיבלה פרס. הדרך שבה היא צעדה על הבמה, עם סגנון וביטחון - אייקונית", כתבה הארלו בת ה-31. עוד הוסיפה כי המשפט "You better lay low" שוויטני אמרה בנאום ההוא, הוא "משהו שאני אומרת לפחות פעם בשבוע".

היא המשיכה וכתבה כי יוסטון תמיד הייתה דמות נערצת בביתה: "אמא שלי אחת המעריצות הכי גדולות שלה, והיא קראה לי על שמה, וויטני זה השם החוקי שלי. היא תמיד הייתה מלכה בבית שלי", ציינה.

לבסוף סיכמה: "אנשים הם יותר מכותרות. אישה שיכולה לשלוט בחדר, להצחיק אותך ולהיות מלכותית. אם כל מה שאתם רואים בה זה רק את ההתמודדויות שלה, אתם מפספסים את הכריזמה, ההומור, הכישרון, האישיות והחדות שלה. היא הייתה מצחיקה ומלאת קסם. זה, וזה בלבד, מה שצריך תמיד להיות בפרונט. את האור שגרם לכולנו לאהוב אותה". לבסוף חתמה: תהיו חיוביים".





התחפושת והחיקוי המדויק של הארלו עוררו גל של תגובות אוהדות באינסטגרם ובטיקטוק, עם מחמאות מצד סלבריטאים כמו נעמי קמפבל, האלי ברי, סיארה וריטה אורה. עם זאת, היו גם מי שמתחו ביקורת על ההופעה שלה. אחת העוקבות בטיקטוק כתבה: "להתחפש ולשחק את וויטני באחת התקופות הכי כואבות, משפילות ופגיעות בחייה - זה לא לכבד אותה. זה ללעוג לסבלה. זו ניצול של טראומה לשם בידור".

כזכור, ויטני יוסטון, שנחשבה בשנות ה-80 וה-90 לאחת הזמרות המצליחות בעולם, נפלה להתמכרות קשה לסמים. מערכת היחסים הסוערת שלה עם הזמר ואב בתה בובי בראון, שכללה אלימות, קנאה ושימוש משותף בסמים, החריפה את ההתמכרות שלה ואת מצבה הנפשי.

וויטני יוסטון ובובי בראון | צילום: אימג'בנק/GettyImages, getty images

ניסיונותיה הרבים להיגמל לא צלחו, והיא נעה בין תקופות של ניקיון זמני לבין נפילות חוזרות לשימוש כבד. הופעות פומביות שלה באותה תקופה, כמו נאום קבלת הפרס המדובר, חשפו את עומק המשבר, עם התנהגות שהעידה על מצב בריאותי ונפשי קשה.