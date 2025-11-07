דורש 35 מיליון דולר: הסכסוך בין בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי עולה שלב

שנה עברה מאז שסיימו אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט את הליך הגירושים שלהם, הליך משפטי מלוכלך שנמשך כשמונה שנים. אך המאבקים המשפטיים בין השניים לא נגמרים. כעת, על פי הדיווחים מעבר לים, בראד פיט תובע את גרושתו על סך 35 מיליון דולר סביב היקב המשותף של השניים "שאטו מיראבל" הצרפתי.

ביום רביעי שעבר הגישו צוות עורכי הדין של פיט ראיות חדשות הכוללות תכתובות עם עורכי הדין של ג'ולי, הנוגעות למכירת חלקה ביקב בשנת 2021. לטענתם, ג'ולי מכרה את חלקה ביקב בניגוד להסכם קודם ביניהם.

ג'ולי, מצדה, מכחישה את קיומו של הסכם זה והגישה תביעה נגדית בה האשימה את פיט ב"מלחמה נקמנית וניסיון להשתיק אותה". עורכי דינה של השחקנית גם טוענים כי פיט מנסה להסתיר מסמכים הקשורים להסכם סודיות שנועד, לטענתם, "להסתיר התנהגויות אישיות". מה שניתן לקשר לאירוע בטיסה הפרטית ב-2016, שבמהלכה נטען כי פיט התנהג באלימות פיזית ומילולית כלפי משפחתו.

אנג'לינה ג'ולי: "הוא במחלחמה נקמנית מולי ונסיון להשתיק אותי" | צילום: Taylor Hill/FilmMagic, getty images

בהצהרה שפורסמה למגזין People טען עורך דינה של ג'ולי, פול מרפי: "תגובתו של מר פיט אינה מתייחסת לטענותינו וממשיכה להישען על השערות וספקולציות. הכל במטרה לפגוע בחיסיון התקשורת שלה עם עורכי דינה", והוסיף: "פעם נוספת, הדבר מוכיח שהתביעה הזו היא ביטוי למאמציו רוויי השנים של מר פיט להטריד ולשלוט באנג'לינה. אנו מצפים לדיון הקרוב".

השחקנים זוכי האוסקר, הורים לשישה ילדים, נפרדו ב-2016 לאחר 12 שנות זוגיות.