לפני חצי שנה גס'יקה אלבה ובעלו החליטו להפריד כוחות אחרי 17 שנות נישואים ושלושה ילדים משותפים, ונראה שהשחקנית כבר המשיכה הלאה לגבר הבא. לאחרונה רצות לא מעט שמועות על גבר מסתורי בחייה של אלבה איתו היא מבלה לא מעט, וכעת זהותו נחשפת - ומתברר שמדובר באדם מפורסם שכלכם מכירים.

הגבר האלמוני איתה היא מעבירה את הזמן הוא לא אחר מאשר השחקן דני רמירז, כוכב הסרט "קפטן אמריקה". השניים יצאו לחופשה רומנטית בקנקון, ועל אף שניסו להסתיר את הקשר ביניהם בתקופה האחרונה - הפעם זה לא עבד לזוג והם נתפסו ביחד.

Jessica Alba's mystery man revealed to be 'Captain America' star as they return from Cancún getaway

השניים שנראו בשדה התעופה בלוס אנג'לס ביום ראשון, שמרו על פרופיל נמוך וכיסו את פניהם בכובעי מצחייה, אבל לא כל כך הצליחו להסתיר את העובדה שהם טסים ביחד. מקורבים סיפרו ל-Page Six שהם לא הפגינו חיבה או מגע בפומבי, אבל מי שמכיר את השניים יודע שהם ממש לא סתם "חברים".

הקשר החדש נרקם כמה חודשים אחרי שהתגרשה מבעלה, מפיק הסרטים קאש וורן. השניים נפגשו לראשונה ב-2004 על הסט של שובר הקופות "ארבעת המופלאים" - בו כיכבה אלבה ואילו וורן תפקד בהפקה כעוזר במאי. ב-2008 הם צעדו לעבר החופה - ולהם כאמור שלושה ילדים משותפים; אונור (16), הייבן (13) והייז (7).