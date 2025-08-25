mako
פרסומת
סלבסעולמי

כבר לא נראית ככה: קייט מידלטון מציגה מהפך

בחופשת הקיץ של משפחת המלוכה, וחודשים לאחר שהחלימה מהסרטן איתו אובחנה, המלכה לעתיד מידלטון הציגה לוק מסקרן ושונה - כשנצפתה לראשונה עם שיער בלונדיני

mako סלבס
mako
פורסם: | עודכן:
קייט מידלטון בווימבלדון 2025
קייט מידלטון בווימבלדון 2025 | צילום: gettyimages, getty images
הקישור הועתק

קייט מידלטון נצפתה אתמול (ראשון) עם הנסיך וויליאם ושלושת ילדיהם נוסעים לטקס בכנסייה בטירת בלמורל בסקוטלנד.

מידלטון נסעה ברכב לצד בעלה והציגה לוק שונה לחלוטין ממה שהתרגלנו אליו - בשיער בלונדיני. במושבים האחוריים ישבו ילדיהם: הנסיך ג'ורג', בן 12, הנסיכה שרלוט, בת 10, והנסיך לואי, בן 7.

קייט מידלטון בלוק הבלונדיני החדש
צילום: getty images, Shutterstock, getty images

מדובר בלוק מפתיע של מידלטון, שכזכור הודיעה לפני כמה חודשים שמחלת הסרטן שלקתה בה נמצאת כעת ב"הפוגה", ואמרה כי "זו הקלה גדולה, עכשיו אני מתמקדת בהחלמה".

מצאתם טעות לשון?