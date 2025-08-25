כבר לא נראית ככה: קייט מידלטון מציגה מהפך
בחופשת הקיץ של משפחת המלוכה, וחודשים לאחר שהחלימה מהסרטן איתו אובחנה, המלכה לעתיד מידלטון הציגה לוק מסקרן ושונה - כשנצפתה לראשונה עם שיער בלונדיני
קייט מידלטון נצפתה אתמול (ראשון) עם הנסיך וויליאם ושלושת ילדיהם נוסעים לטקס בכנסייה בטירת בלמורל בסקוטלנד.
מידלטון נסעה ברכב לצד בעלה והציגה לוק שונה לחלוטין ממה שהתרגלנו אליו - בשיער בלונדיני. במושבים האחוריים ישבו ילדיהם: הנסיך ג'ורג', בן 12, הנסיכה שרלוט, בת 10, והנסיך לואי, בן 7.
מדובר בלוק מפתיע של מידלטון, שכזכור הודיעה לפני כמה חודשים שמחלת הסרטן שלקתה בה נמצאת כעת ב"הפוגה", ואמרה כי "זו הקלה גדולה, עכשיו אני מתמקדת בהחלמה".
