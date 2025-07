השחקנית ההוליוודית ג'ניפר אניסטון (56) - ולנצח כוכבת "חברים" - מעוררת בימים האחרונים ספקולציות על רומן חדש שמתהווה לו עם גבר מהפנט (לא רק ביופיו, אלא גם במקצועו) ומאמן הרמוניה רגשית בשם ג'ים קרטיס.

הדיווחים הללו מגיעים לאחר שאניסטון צולמה בעיצומה של חופשה אינטימית במיורקה שבספרד יחד עם קרטיס. השניים נצפו בסוף השבוע האחרון, במהלך חגיגות יום העצמאות האמריקאי, יחד עם חבריה הקרובים של אניסטון, השחקן ג'ייסון ביטמן ואשתו אמנקה אנקה.

Jennifer Aniston sparks romance rumors with handsome hypnotist as they vacation together in Mallorca https://t.co/rqxXUFB1Hy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 8, 2025

“Jennifer Aniston was seen enthusiastically introducing Curtis to her close friends, actor Jason Bateman and his wife Amanda Anka, before the group enjoyed a yacht party together.” - aaawww ❤️ pic.twitter.com/vqmNBdFO0z — Ana Flávia (@jennaniiston) July 8, 2025

על פי הדיווחים, קרטיס ישב לצדה של אניסטון במסעדת מלון היוקרה Ventana Big Sur כבר בחודש יוני, כשבהמשך הם הצטרפו לחברים במסיבת יאכטה במיורקה.

קרטיס, מומחה ריפוי עצמי ומנחה בהיפנוזה, פעיל מזה שנים בתחום הרווחה הנפשית. הוא עוסק בעבודה עם טראומות, חרדות, ובעיקר בהנחלת טכניקות "מניפסטציה" למשיכת אהבה והגשמה אישית. מתברר כי אניסטון עוקבת אחריו באינסטגרם כבר שנים, עשתה לו לא מעט "לייקים" על פוסטים שלו, ובחודש מאי אף צירפה צילום של אחד מספריו כחלק מפוסט רווי בתמונות שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה.

Jennifer Aniston sparks dating rumors with hypnotist Jim Curtis on intimate Mallorca vacation: report https://t.co/ULYDS1SoKh pic.twitter.com/3ZhTOp3a3n — Page Six (@PageSix) July 8, 2025

נציגיה של אניסטון כמובן שטרם התייחסו לדיווחים, ועדיין לא ברור אם רשמית הכוכבת מחוץ לשוק הרווקים. אנחנו נמשיך ונעקוב.

אניסטון, כזכור, הייתה נשואה לבראד פיט בין השנים 2000 ל-2005, עד שאנג'לינה ג'ולי נכנסה לחייו של פיט. ב-2015 נישאה אניסטון לשחקן ג'סטין ת'רו, וב-2018 השניים התגרשו. שמה של אניסטון עלה לאחרונה לאחר שנקשר באופן הזוי במיוחד לברק אובמה, כששמועות ברשת טענו כי נשיא ארה"ב לשעבר ואשתו, מישל אובמה, בדרך לגירושים.