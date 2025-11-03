מי שבישר על ההצעה המרגשת היה לא אחר מאשר כלבם של הזוג, ליאו, שענד תג מוזהב עם הכיתוב: "אבא רוצה להתחתן איתך". על פי הדיווחים לקלר, שמוערך בכ-125 מיליון דולר, לא חסך והציע עם טבעת יהלום במשקל של כ-6 קראט ששוויה על פי הדיווחים עומד על למעלה מחצי מיליון דולר. הפוסט הפוטוגני כלל גם שלל נרות, לבבות מעלי כותרת וקינוחים קטנים לזוג המאושר ולכלבם הנאמן.