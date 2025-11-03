עם טבעת בשווי של חצי מיליון דולר: שארל לקלר ואלכסנדרה סנט-מלו התארסו
כוכב פורמולה 1 עטור הפרסים התארס לזוגתו מזה שנתיים, הדוגמנית והמשפיענית הצרפתייה אלכסנדרה סנט-מלו. השניים הודיעו על כך בפוסט אינסטגרם פוטוגני במיוחד, ונתנו הצצה לטבעת האירוסים הנוצצת שעל פי הדיווחים שווה לא פחות מחצי מיליון דולר
נהג הפרארי עטור הפרסים שארל לקלר (28) שבר את ליבן של מעריצות רבות ברחבי העולם כשפרסם אתמול (ראשון) בחשבון האינסטגרם שלו כי הציע נישואים לבת זוגו מזה שנתיים, הדוגמנית והמשפיענית הצרפתייה אלכסנדרה סנט-מלו (23).
מי שבישר על ההצעה המרגשת היה לא אחר מאשר כלבם של הזוג, ליאו, שענד תג מוזהב עם הכיתוב: "אבא רוצה להתחתן איתך". על פי הדיווחים לקלר, שמוערך בכ-125 מיליון דולר, לא חסך והציע עם טבעת יהלום במשקל של כ-6 קראט ששוויה על פי הדיווחים עומד על למעלה מחצי מיליון דולר. הפוסט הפוטוגני כלל גם שלל נרות, לבבות מעלי כותרת וקינוחים קטנים לזוג המאושר ולכלבם הנאמן.
אלכסנדרה, שמלווה את לקלר במסלולים ברחבי העולם בשנתיים האחרונות, מתחזקת בעצמה חשבון אינסטגרם עם שלושה מיליון עוקבים ועוד חשבון אמנות מצליח העומד בעצמו על יותר מ-300 אלף עוקבים, והיא ללא ספק אחת הדוגמניות והמשפיעניות היותר מעניינות בסצנה הצרפתית כרגע.
על המסלול לקלר ממשיך להפגין יציבות עם שבעה פודיומים בעונת 2025 ולנו נותר רק לצפות לחתונה.