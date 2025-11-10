שולח עקיצה: אורלנדו בלום והבחורה החדשה בחייו לועגים לקייטי פרי
ארבעה חודשים אחרי שנפרדו, נראה שאורלנדו בלום המשיך הלאה עם השחקנית רייצ'ל לין מת'יוז, שלא פספסה את ההזדמנות ושלחה עקיצה לאקסית המיתולוגית שלו ואם בתו, הזמרת קייטי פרי. בתמונות חדשות שצצו ברשת, בלום נראה צמוד למת'יוז במסיבת האלווין כשהיא מחופשת לקייטי פרי האסטרונאוטית. השחקנית אף צולמה לועגת לפרי כשהיא מנשקת את האדמה - כפי שעשתה פרי כשנחתה בחזרה לכדור הארץ
הרצחת וגם ירשת? כמה חודשים אחרי הפרידה של אורלנדו בלום וקייטי פרי, נראה שאורלנדו המשיך הלאה, וגם שולח עקיצה לאקסית. בתמונות שצצות ברשת ביומיים האחרונים ממסיבת האלווין, אורלנדו (48) נראה צמוד לשחקנית רייצ'ל לין מת'יוז (32), שנחשדת כבר תקופה כבת הזוג החדשה שלו, ולא רק זה - רייצ'ל גם התחפשה לקייטי, האקסית של בלום, ולעגה לה מול כולם.
בתמונות שעלו בסטורי של מת'יוז היא נראית צמודה לבלום כשהיא מחופשת לפרי מהמסע הקצר שלה לחלל לפני כחצי שנה. בתמונה אורלנדו נראה מחויך כשהוא מחופש לשלד גנרי, בעוד מת'יוז חבשה פאה שחורה המדמה את שיערה של האקסית, ולבשה חליפת חלל כחולה.
רייצ'ל לא הסתפקה בתחפושת בלבד. היא גם שחזרה את הרגע שבו פרי נחתה בחזרה בכדור הארץ. מת'יוז נראתה יורדת לקרקע ומנשקת את הרצפה, בדיוק כפי שעשתה קייטי עם חזרתה לכדור הארץ, רגע שזכה אז ללעג רחב ברשת.
קייטי ואורלנדו הודיעו ביולי האחרון על פרידה לאחר כמעט עשר שנות זוגיות, אירוסים ובת משותפת. זמן קצר לאחר מכן החלו לצוץ שמועות על קשר רומנטי חדש בין בלום לרייצ'ל מת'יוז, אך עד כה השניים לא אישרו את הדיווחים.
קייטי כזכור המשיכה הלאה גם היא ונמצאת בזוגיות מפתיעה עם ראש ממשלת קנדה לשעבר, ג'סטין טרודו. השניים השיקו באופן רשמי את מערכת היחסים ביניהם לפני שבועיים בבילוי בשותף בפריז.