הרצחת וגם ירשת? כמה חודשים אחרי הפרידה של אורלנדו בלום וקייטי פרי, נראה שאורלנדו המשיך הלאה, וגם שולח עקיצה לאקסית. בתמונות שצצות ברשת ביומיים האחרונים ממסיבת האלווין, אורלנדו (48) נראה צמוד לשחקנית רייצ'ל לין מת'יוז (32), שנחשדת כבר תקופה כבת הזוג החדשה שלו, ולא רק זה - רייצ'ל גם התחפשה לקייטי, האקסית של בלום, ולעגה לה מול כולם.

בתמונות שעלו בסטורי של מת'יוז היא נראית צמודה לבלום כשהיא מחופשת לפרי מהמסע הקצר שלה לחלל לפני כחצי שנה. בתמונה אורלנדו נראה מחויך כשהוא מחופש לשלד גנרי, בעוד מת'יוז חבשה פאה שחורה המדמה את שיערה של האקסית, ולבשה חליפת חלל כחולה.

רייצ'ל לא הסתפקה בתחפושת בלבד. היא גם שחזרה את הרגע שבו פרי נחתה בחזרה בכדור הארץ. מת'יוז נראתה יורדת לקרקע ומנשקת את הרצפה, בדיוק כפי שעשתה קייטי עם חזרתה לכדור הארץ, רגע שזכה אז ללעג רחב ברשת.

קייטי ואורלנדו הודיעו ביולי האחרון על פרידה לאחר כמעט עשר שנות זוגיות, אירוסים ובת משותפת. זמן קצר לאחר מכן החלו לצוץ שמועות על קשר רומנטי חדש בין בלום לרייצ'ל מת'יוז, אך עד כה השניים לא אישרו את הדיווחים.