סם סמית': "עברתי ניתוח לשאיבת שומן בגיל 13 בגלל בריונות"

בריאיון לפודקאסט Podcrushed של השחקן פן בדג'לי ("אחת שיודעת") שעלה ברביעי האחרון, הודה הזמר הבריטי סם סמית' (33) כי בגיל 13 עבר ניתוח לשאיבת שומן בחזה לאחר שהיה קורבן לבריונות בבית הספר בשל משקלו.

הזמר, שמגדיר עצמו כא-בינארי, סיפר כי בניגוד לקוויריות שלו, שגם בגיל צעיר לא היוותה עבורו בעיה, עם משקלו פשוט לא הצליח להתמודד. "המשקל היה הדבר שהכי הציקו לי עליו בבית הספר. הציקו לי כל כך הרבה שלא יכולתי להחליף בגדים במלתחות", אמר. עוד הוסיף הזמר: "נהגתי לבקש מאמא שלי לכתוב לי פתק כדי שלא אצטרך ללכת לשיעורי שחייה בבית הספר".

בריאיון, הזכיר סמית' את הוריו: "הם כל כך תמכו בי ועזרו לי, הם פשוט ראו כמה זה משתק אותי". "הניתוח לא היה הצלחה הגדולה", צחק סמית', "אני פשוט אוהב אוכל". עם זאת, מבחינה רגשית טען כי "הניתוח כן השתלם. היום יש לי את ההיפך מדיסמורפיה גופנית. אני נראה נהדר", והזכיר שוב את אימו: "אמא שלי אומרת שככל שהתבגרתי, ככה הפסיק להיות לי אכפת מה אנשים אחרים חושבים".