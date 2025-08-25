זוגיות חדשה? הארי סטיילס וזואי קרביץ נצפו מחזיקים ידיים ברומא

זואי קרביץ והארי סטיילס הציתו שמועות על רומן כשסרטון שלהם מתהלכים יד ביד ברחובות רומא עלה לרשת והפך לוויראלי. בתיעוד ששותף היום (שני) ב-X, השחקנית והזמר נצפו מטיילים להנאתם ברחובות העיר הרומנטית כשקרביץ (36), עם כובע לראשה, אוחזת בזרועו של סטיילס (31), שניהם עם משקפי שמש כהים.

מעריצה מופתעת שקלטה את צמד הכוכבים הענקיים לא הצליחה להסתיר את ההלם, מיד שלפה מצלמה והצליחה לתעד את הרגע הלא שגרתי. אם אכן מדובר בזוגיות, צפויות לשניים לא מעט דרמות, בהתחשב בעובדה שקרביץ היא חברה טובה מאוד של האקסית המיתולוגית של סטיילס - טיילור סוויפט. זהירות מהסוויפטיז!

התיעוד של השניים מגיע אחרי שרק בסוף השבוע האחרון נצפתה קרביץ בבר בפריז, קרובה במיוחד לשחקן אוסטין באטלר (34) שמככב לצדה בסרט חדש, "נתפסו על חם", שאותו היא מקדמת בימים אלה, כשבשלב מסוים היא גם חיבקה אותו. באוקטובר 2024, נזכיר, הודיעה השחקנית על סיום האירוסים שלה לשחקן צ'אנינג טייטום, שאותו פגשה על סט הצילומים של סרט הבכורה שלה כבמאית, "צאי מזה".