זוגיות חדשה? הארי סטיילס וזואי קרביץ נצפו מחזיקים ידיים ברומא
השחקנית, שרק בסוף השבוע האחרון תועדה צמודה לכוכב אחר, אוסטין באטלר, בבר בפריז, נצפתה צועדת ברחובות רומא כשסטיילס לצדה. להפתעתם של עוברי האורח באזור, השניים נראו צועדים יד ביד ברחובות העיר הרומנטית בנונשלנטיות ולא נראה שהם מסתתרים
זואי קרביץ והארי סטיילס הציתו שמועות על רומן כשסרטון שלהם מתהלכים יד ביד ברחובות רומא עלה לרשת והפך לוויראלי. בתיעוד ששותף היום (שני) ב-X, השחקנית והזמר נצפו מטיילים להנאתם ברחובות העיר הרומנטית כשקרביץ (36), עם כובע לראשה, אוחזת בזרועו של סטיילס (31), שניהם עם משקפי שמש כהים.
מעריצה מופתעת שקלטה את צמד הכוכבים הענקיים לא הצליחה להסתיר את ההלם, מיד שלפה מצלמה והצליחה לתעד את הרגע הלא שגרתי. אם אכן מדובר בזוגיות, צפויות לשניים לא מעט דרמות, בהתחשב בעובדה שקרביץ היא חברה טובה מאוד של האקסית המיתולוגית של סטיילס - טיילור סוויפט. זהירות מהסוויפטיז!
התיעוד של השניים מגיע אחרי שרק בסוף השבוע האחרון נצפתה קרביץ בבר בפריז, קרובה במיוחד לשחקן אוסטין באטלר (34) שמככב לצדה בסרט חדש, "נתפסו על חם", שאותו היא מקדמת בימים אלה, כשבשלב מסוים היא גם חיבקה אותו. באוקטובר 2024, נזכיר, הודיעה השחקנית על סיום האירוסים שלה לשחקן צ'אנינג טייטום, שאותו פגשה על סט הצילומים של סרט הבכורה שלה כבמאית, "צאי מזה".
שמו של סטיילס, מנגד, נקשר לאישה מסתורית בסוף יוני אחרי שתמונות שהגיעו ל"סאן" הראו אותו מנשק אותה בפסטיבל גלסטונברי שבאנגליה. יום לאחר התיעוד שלא משאיר מקום לספק, סטייל כבר נצפה עם המפיקה אל קני באזור ה-VIP של הפסטיבל כשלפי הדיווח באתר בין השניים היה משהו רומנטי גם בערך באותה תקופה. אך מערכת היחסים המתוקשרת האחרונה של סטיילס הייתה עם השחקנית הקנדית טיילור ראסל במאי 2024.