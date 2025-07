בדצמבר האחרון דואה ליפה אישרה את הדיווחים על כך שהיא ובן זוגה, השחקן הבריטי קאלום טרנר לקחו את היחסים לנקסט לבל והתארסו. הזמרת שיתפה סשן תמונות מחופשת הכריסמס שלה והשוויצה בטבעת היהלום הענקית שקיבלה. כעת נראה שהיא וטרנר לגמרי בהאני מון פייז שלהם כי הם תועדו ברגע אינטימי מאוד במהלך חושפה לוהטת באיטליה.

בני הזוג, שיוצאים כבר מאז ינואר 2024, תועדו כשהם צפים להנאתם על מצוף לצד החופים הרומנטיים של אחד המקומות היפים בעולם, אמאלפי שבדרום איטליה. השניים נראו מתנשקים בלהט כששניהם לבושים בבגדי ים, ואפילו שנראה שהם הבחינו בצלמים - זה לא עצר אותם והם המשיכו ליהנות אחד מהשנייה.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER ON VACATION pic.twitter.com/NxVXClGGO0 — ໊ (@addictionlipa) June 30, 2025

dua lipa has finished some shows and is already on vacation with her fiancé, love that for her pic.twitter.com/dx3PpN0196 — ‏ً (@lipapictures) June 30, 2025

הזוג הלוהט אישר באופן רשמי את האירוסים מוקדם יותר החודש, כשדואה חשפה בפני מגזין ווג הבריטי כי טבעת האירוסים עוצבה במיוחד עבורה, אחרי שקאלום התייעץ עם חברותיה הקרובות ועם אחותה. הזמרת סיפרה כי עדיין אין תאריך לחתונה, ושכרגע היא ובן זוגה פשוט נהנים מהתקופה המרגשת של האירוסים, כאשר דואה מתמקדת בסיבוב ההופעות שלה, וקאלום עסוק בצילומים.