הגיע הזמן: התואר הנחשק שקיבל דייוויד בקהאם מהממלכה

כדורגלן העבר דייוויד בקהאם הוכתר על ידי המלך צ'ארלס לתואר "סר" על "תרומתו לכדורגל ולחברה הבריטית". הכוכב, עכשיו רשמית גם אביר, שייקרא מעתה סר דייוויד בקהאם, הגיע היום (שלישי) לטירת וינזדור מלווה באשתו ויקטוריה, שתישא כעת את התואר ליידי בקהאם.

בפוסט שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו עם התיעוד המרגש מרגע ההכתרה, כתב בקהאם בין היתר: "אני אפילו לא יודע איך להתחיל לתאר איזה יום מיוחד זה עבורי היום, ילד שנולד במזרח לונדון, לקבל תואר אבירות מהוד מלכותו המלך. אני באמת נרגש, מלא ענווה ומלא תודה על הכבוד הזה. היה לי המזל לייצג את ארצנו, ותמיד עשיתי זאת בגאווה. אני אוהב את משפחת המלוכה שלנו ואת מה שהיא מסמלת עבור אנשים, לא רק בבריטניה אלא ברחבי העולם. מעולם לא חלמתי שמשהו כזה יקרה לי".

ליידי ואביר | צילום: Andrew Matthews - Pool/Getty Images

לאירוע החגיגי, במהלכו כרע בקהאם ברך בפני המלך צ'ארלס, שהכתיר אותו באמצעות החרב שלו, הגיע הכוכב מלווה גם בהוריו הגאים, סנדרה וטד.

עבור הכדורגלן לשעבר תואר האבירות מגיע יותר משני עשורים לאחר שמונה לקצין במסדר האימפריה הבריטית (OBE), בשנת 2003. לפי דיווחים כבר לפני למעלה מעשור, ב-2011, הוצעה לו לראשונה המועמדות לתואר הכבוד הנוכחי.





ביוני האחרון, כשזה הפך סופי וקרוב מתמיד, שיתפה ויקטוריה את גאוותה בפוסט נרגש ברשתות החברתיות וכתבה לבעלה: "תמיד היית האביר שלי בשריון נוצץ, אבל עכשיו זה רשמי. סר דייוויד בקהאם! איזה כבוד, אני לא יכולה להיות גאה יותר," כתבה.