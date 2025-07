Brody Jenner and Tia Blanco Look Totally Smitten in Wedding Photos https://t.co/KHzuh4SXsj — TMZ (@TMZ) July 13, 2025

שנתיים אחרי שהתארסו, ברודי ג'נר (40), בנה של קייטלין ג'נר מנישואיה הראשונים, נישא לזוגתו הגולשת המקצועית טיה בלנקו בת ה-28 בטקס אינטימי במיוחד במאליבו. השניים נישאו כשנתיים לאחר שהביאו לעולם את בתם הראשונה, האני ריי ג'נר.

החתונה נערכה בבית של אמו של ברודי, לינדה תומפסון (גרושתה של קייטלין), ולאירוע הקטן הוזמנו כ-70 אורחים בלבד. אולי תופתעו לדעת שביניהם הייתה גם קייטלין ג'נר, שאיתה הוא ביחסים מורכבים לאורך השנים, והתייצבה על אף שחברתה הטובה הלכה לעולמה בגיל 29 לפני פחות משבועיים.

צילום: מתוך אינסטגרם, instagram

ברודי וטיה התחילו לצאת באפריל 2022 לאחר שהכירו דרך אינסטגרם. ביוני 2023, במהלך מסיבת יום הולדת של טיה, כרע ברודי ברך והציע לה נישואין בפני חברים ומשפחה בזמן שהייתה בהיריון מתקדם. כמעט שנתיים לאחר הולדת בתם הראשונה, בני הזוג נשבעו אמונים והפכו באופן רשמי למשפחה.

זוהי לא החתונה הראשונה של ברודי, ובעבר התחתן עם קייטלין קרטר, אך הזוג נפרד ב-2019, שנה בלבד לאחר חתונה אינטימית שהשניים קיימו באינדונזיה. אגב, בחתונה הקודמת קייטלין לא התייצבה, וברודי הודה בזמנו כי נפגע - אך מאז השניים סידרו את הדברים. הפעם הוא מתמקד בהקמת משפחה עם בת זוגו הטרייה ובתם המשותפת, ונאחל שלא תהיה עוד חתונה בגזרה של ברודי.