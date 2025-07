בלילה שבין חמישי לשישי החלו לעלות דיווחים כי חברתה הטובה ביותר של קייטלין ג'נר ומנהלתה האישית, סופיה האצ'ינס, נהרגה בתאונה טרגית כשהיא בת 29 בלבד. כעת עולה תיעוד ראשון של ג'נר אחרי הבשורה הקשה עם תגובה ראשונה שלה לאירוע.

ג'נר בת ה-75 נצפתה קונה קפה ליד ביתה שבמאליבו, אותו אזור שבו האצ'ינס מצאה את מותה כאשר הטרקטורון עליו נהגה פגע בחלקו האחורי של רכב נוסע והתהפך לתוך תהום בעומק של כ-100 מטר. ג'נר חבשה משקפי שמש כהים ולבשה בגדים קז'ואליים. היא נראתה במצב רוח קודר, אך נופפה לצלמים לפני ששבה לאחוזה שלה. בשיחה עם Daily Mail הודתה ג'נר כי היא עוברת "זמנים קשים" בעקבות האובדן של סופיה. בהמשך אמרה: "אני לא רוצה לדבר על זה".

האצ'ינס, שהייתה טרנסג'נדרית כמו ג'נר, הכירה אותה ב-2015, וב-2017 האצ'ינס עברה להתגורר בבית של ג'נר לאחר שג'נר נפרדה מאשתה לשעבר, קריס ג'נר. האצ'ינס ניהלה את הקריירה של ג'נר ואף שימשה כמנכ"לית של "קרן קייטלין ג'נר", ארגון הפועל נגד אפליה כלפי הקהילה הטרנסג'נדרית.

למרות מגוריהן המשותפים והשמועות לאורך השנים, השתיים הדגישו לא פעם כי אינן נמצאות בקשר רומנטי. "קייטלין היא כמו הורה עבורי", אמרה האצ'ינס. ג'נר מצדה אמרה בריאיון כי היא "מאוד רווקה" ואינה רואה מערכת יחסים רומנטית באופק.

Cops reveal chilling new details on Sophia Hutchins’ fatal ATV crash as pal Caitlyn Jenner battles ‘tough times’ https://t.co/JWDHtxGVwz pic.twitter.com/4e77S99dei — Page Six (@PageSix) July 5, 2025

האצ'ינס הייתה דמות מוכרת בסביבת משפחת קרדשיאן-ג'נר. היא שמרה על קשרים טובים עם קריס, קים, קיילי וקנדל, ואף השתתפה בקמפיינים של SKIMS, מותג ההלבשה של קים קרדשיאן. היא תועדה באירועים משפחתיים, כולל מסיבת חג המולד המפורסמת של קים. היחסים בין האצ'ינס לקריס ג'נר היו טובים במיוחד. האצ'ינס סיפרה כי נהגה להתייעץ עם קריס בנוגע לניהול הקריירה של קייטלין: "אם אי פעם הייתי זקוקה לעזרה - קריס הייתה הראשונה שהייתי מתקשרת אליה", אמרה.

צילום: Paul Morigi/Getty Image

מותה של האצ'ינס מגיע תשע שנים לאחר שג'נר עצמה הייתה מעורבת בתאונת דרכים קטלנית במאליבו, שבה נהרגה אישה בת 70. ג'נר לא הואשמה בפלילים, אך נאלצה להתמודד עם תביעות אזרחיות שהסתיימו בפשרה.