עושה את זה רשמי: אחרי חודשים של שמועות וצילומי פפראצי, ג'ניפר אניסטון אישרה לראשונה שהיא והמהפנט המקצועי ג'ים קרטיס ביחד. כוכבת "חברים" השיקה רשמית את מערכת היחסים שלהם בפוסט אינסטגרם שהקדישה ליום הולדתו של קרטיס, והם נראים הכי מאוהבים שיש.

בפוסט ששיתפה השחקנית בלילה שבין ראשון לשני, היא ובן זוגה הטרי נראים מחובקים ומחייכים בתמונה בשחור-לבן. לצד התיעוד כתבה השחקנית בת ה-56: "יום הולדת שמח אהובי", והוסיפה אמוג'י של לב אדום.





הפוסט המשמח מגיע כחודשיים לאחר שרמזה על הקשר ביניהם, כששיתפה סדרת תמונות מחשידה באינסטגרם. הפוסט כלל רצף תמונות יחד עם חבריה, ביניהם חברתה לסדרה "חברים" קורטני קוקס, השחקנית סנדרה בולוק, אדם סנדלר ועוד כוכבים. מעריצים חדי עין הבחינו בתמונה של קרטיס לקראת הסוף שבה הוא נראה מביט בשקיעה על חוף הים, כשגבו מופנה למצלמה.

למי שצריך תזכורת, קרטיס הוא מהפנט במקצועו ומומחה ריפוי עצמי. הוא מנהל חשבון אינסטגרם עם כחצי מיליון עוקבים, ומתברר שביניהם נמנית גם אניסטון עצמה - שעוקבת אחריו כמה שנים ואף עשתה לו לא מעט לייקים על פוסטים.





See Jennifer Aniston’s rumored boyfriend, Jim Curtis, lovingly caress, give her a back massage on yacht in Mallorca https://t.co/JJdWVYLRaD pic.twitter.com/19YKRW7wfQ — Page Six (@PageSix) July 12, 2025

