מבואסת שעוד לא הכרת את האחד? אם תשאלי את שר כנראה שהוא פשוט עוד לא נולד. תאמינו או לא אבל שר חגגה השנה יום הולדת 79, אבל נראה שאצלה הגיל הוא רק מספר. בריאיון שפורסם אתמול (שלישי) ל-CBS על מנת לקדם את מותג הגלידה החדש שלה "Cherlato", סיפרה הזמרת על הזוגיות המאושרת עם המפיק המוזיקלי אלכסנדר "A.E" אדוארדס (39), שצעיר ממנה בלא פחות מארבעים שנה.

כשנשאלה כיצד היא מתמודדת עם הביקורות על פער הגילים ביניהם, השיבה הזמרת: "שיגידו מה שיגידו. הם לא חיים את החיים שלי, אני פשוט נהנית", והוסיפה: "אנחנו צוחקים כל הזמן. אני פשוט אוהבת אותו".

שר סיפרה שגם אדוארדס עצמו לא מתרגש מהפער: "הוא כל הזמן אומר לי, 'הגיל שלך אולי עולה, אבל הנשמה שלך נעשית צעירה יותר'".

אדוארדס הוא אב לילד בן שש מזוגיותו הקודמת עם הדוגמנית אמבר רוז. על הקשר ביניהם אמרה שר: "תמיד ביקשתי מאלוהים גבר ופעוט, והנה, קיבלתי".

לא מתרגשת מהביקורות. שר ובן זוגה | צילום: joce zerojack/Bauer-Griffin, GETTYIMAGES

שר ואדוארדס הכירו בשבוע האופנה בפריז לפני יותר משלוש שנים, נפרדו לזמן קצר במאי 2022 וחזרו זה לזרועותיה של זו זמן קצר לאחר מכן, ומאז הם בלתי נפרדים.



