ההומו המוצהר הראשון: זה הגבר הסקסי ביותר לשנת 2025

חודש נובמבר הגיע ואיתו גם הבחירות הכי מסקרנות: הגבר הסקסי ביותר לשנת 2025 של מגזין People. אם שנה שעברה הופתענו מהבחירה של המגזין שהכתיר את השחקן היהודי ג'ון קרסינסקי, השנה אנחנו שמחים לבשר שהמגזין קבע כי השחקן הבריטי ג'ונתן ביילי בן ה-37 הוא הגבר הסקסי ביותר לשנת 2025.

מעבר ליופיו וכישרונו, הבחירה של המגזין בביילי היא בחירה היסטורית; ביילי הוא הגבר ההומוסקסואל הראשון שמקבל את התואר הנחשק. ביילי ידוע בתמיכתו בקהילה - בשנת 2024 ייסד את ארגון הצדקה "The Shameless Fund" הפועל למען תמיכה בארגוני להט"ב ושוויון זכויות בקהילה.





כשנשאל כיצד הרגיש כשנודע לו על הבחירה השיב ביילי בחיוך: "זה כבוד גדול וגם מגוחך. אני מחכה לראות את התגובה של חבריי ושל המשפחה שלי". את הצילומים לכתבה עשה השחקן לצד כלבו הנאמן בנסון שהיה לדבריו "הראשון שידע על הזכייה".



