Katy Perry and Orlando Bloom reunite in Italy on Jeff Bezos’ $500M yacht after confirming breakup https://t.co/8cpJ7spjX6 pic.twitter.com/0PetkSh8og — Page Six (@PageSix) July 7, 2025

ככה עושים את זה נכון: חודש בלבד אחרי שקייטי פרי ואורלנדו בלום החליטו לפרק את החבילה ולשבור לנו את הלב, אנחנו זוכים לקבל קצת נחת מהאקסים הטריים. השניים נתפסו יחד בזמן חופשה משפחתית - ודגמנו הורות משותפת למופת.

בלום ופרי הגיעו לאיטליה בסוף השבוע האחרון לצד בתם בת ה-4, דייזי, ונתפסו בעדשת המצלמה בתמונות שהגיעו לידי Page Six. השניים נצפו מבלים עם דייזי על יאכטה, כשפרי בביקיני שחור, וברגע אחד מתוק בלום נתפס כשהניף את בתם באוויר ונישק אותה, בזמן שפרי הסתכלה מהצד.

Katy Perry with Orlando Bloom, Daisy Dove and Flynn in Capri, Italy. pic.twitter.com/zL05ZDYovQ — hear and there (@hear_and_there_) July 8, 2025

אומנם אנחנו מייחלים לקאמבק של הזוג הפוטוגני הזה, אבל נצנן את הרוחות, כי מדובר בסך הכל בהורים ששמים את הבת שלהם לפני הכל - ומדגימים לה הורות משותפת כמו שהיא צריכה להיות. רק לפני מספר ימים מקורב לזוג שיתף כי פרי ובלום מאמינים שהפרידה שלהם "טובה יותר" עבור בתם ושהם "שם בשביל דייזי ותמיד היו שם". צילום: Axelle/Bauer-Griffin, getty images

כזכור, השבועות האחרונים היו סוערים בחייהם של השניים לאחר שמעבר לים התחילו לדווח על משבר ביחסים לאחר תשע שנות זוגיות ובת משותפת. מאז ראינו את בלום מגיע לחתונה של ג'ף בזוס ולורן סנצ'ז כשהוא לבדו, בעוד פרי הייתה באוסטרליה בסיבוב הופעות.

אורלנדו וקייטי נפגשו לראשונה בשנת 2016 במסיבת האפטר-פארטי של גלובוס הזהב. הם התארסו ביום האהבה בשנת 2019, והביאו לעולם את בתם המשותפת דייזי דאב ב-26 באוגוסט 2020.