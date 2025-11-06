בעמוד האינסטגרם של הרב, שפרסם הערב (חמישי) תיעוד מהפגישה, נכתב: "במהלך שיחה פרטית ביום שלישי עם הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א, מנהיג מוסדות שובה ישראל, הביע יה, לשעבר קניה ווסט, חרטה עמוקה על דבריו בעבר בנוגע לעם היהודי. הרב פינטו קיבל את פניו בחום, עודד אותו בדברי תורה ואור, ושיבח את רצונו להתקרב לאמת. הרב פינטו אמר: אדם אינו מוגדר על ידי טעויותיו, אלא על ידי הדרך בה הוא בוחר לתקן אותן. זהו כוחו האמיתי של האדם: היכולת לחזור, ללמוד ולבנות גשרים של אהבה ושלום".

כאמור, ווסט הקדיש חלק ניכר מזמנו בשנתיים האחרונים למגוון התבטאויות אנטישמיות ותמיכה בהיטלר ובנאציזם, תמיכה שהתבטאה גם במוזיקה שלו ובמילות שיריו. בודש מאי האחרון אף הוציא שיר בשם WW3, שמכיל התבטאויות נאציות של ממש: "הם אומרים לי שאני בריון, שאני אנטישמי לגמרי, שאני מתנהג כמו היטלר, אבל איך אני מתנהג כמו היטלר אם אני כושי? לובש צלבי קרס כי כל החבר'ה שלי נאצים, קורא את 'מיין קאמפף', שני פרקים לפני השינה".