כבר לא נראית ככה: השינוי הדרמטי של כוכבת "אופוריה" ברבי פריירה
אחרי הופעת הבכורה שלה על מסלול ויקטוריה סיקריט, כוכבת "אופוריה" ממשיכה להדהים את הוליווד. באירוע של שאנל, פריירה צעדה על השטיח האדום בשמלה קטנה והציגה גזרה חדשה לגמרי
כוכבת "אופוריה" ברבי פריירה (28) הפתיעה רבים ברחבי העולם כשהציגה מראה שונה לחלוטין ממה שהתרגלנו לראות. פריירה, שעד כה קטפה בעיקר תפקידים של "החברה השמנה", צעדה על השטיח האדום, הציגה ירידה דרמטית במשקל והייתה כמעט בלתי מזוהה.
בארוחת הצהריים של המותג "שאנל" בשיתוף פעולה עם Academy Women’s Luncheon בלוס-אנג'לס, השחקנית סובבה ראשים בשמלה קטנה וורודה. השואו הנוצץ מגיע שבועות ספורים לאחר שעשתה את הופעת הבכורה שלה כ"מלאכית" של ויקטוריה סיקריט בתצוגת האופנה השנתית של החברה.
המהפך של פריירה לא עבר בשתיקה בפיהם של גולשים ברשתות: רבים העלו השערות כי ייתכן והשחקנית השתמשה בתרופות הרזיה כדי להשיג את התוצאות. פריירה עצמה לא התייחסה לתאוריות הללו. היו גם מי שבירכו את השחקנית על הלוק ההורס ושיבחו אותה על המהפך.