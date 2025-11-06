בארוחת הצהריים של המותג "שאנל" בשיתוף פעולה עם Academy Women’s Luncheon בלוס-אנג'לס, השחקנית סובבה ראשים בשמלה קטנה וורודה. השואו הנוצץ מגיע שבועות ספורים לאחר שעשתה את הופעת הבכורה שלה כ"מלאכית" של ויקטוריה סיקריט בתצוגת האופנה השנתית של החברה.

המהפך של פריירה לא עבר בשתיקה בפיהם של גולשים ברשתות: רבים העלו השערות כי ייתכן והשחקנית השתמשה בתרופות הרזיה כדי להשיג את התוצאות. פריירה עצמה לא התייחסה לתאוריות הללו. היו גם מי שבירכו את השחקנית על הלוק ההורס ושיבחו אותה על המהפך.