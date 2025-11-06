mako
כבר לא נראית ככה: השינוי הדרמטי של כוכבת "אופוריה" ברבי פריירה

אחרי הופעת הבכורה שלה על מסלול ויקטוריה סיקריט, כוכבת "אופוריה" ממשיכה להדהים את הוליווד. באירוע של שאנל, פריירה צעדה על השטיח האדום בשמלה קטנה והציגה גזרה חדשה לגמרי

ברבי פריירה לפני המהפך
צילום: Rodin Eckenroth / Stringer, getty images
כוכבת "אופוריה" ברבי פריירה (28) הפתיעה רבים ברחבי העולם כשהציגה מראה שונה לחלוטין ממה שהתרגלנו לראות. פריירה, שעד כה קטפה בעיקר תפקידים של "החברה השמנה", צעדה על השטיח האדום, הציגה ירידה דרמטית במשקל והייתה כמעט בלתי מזוהה.

בארוחת הצהריים של המותג "שאנל" בשיתוף פעולה עם Academy Women’s Luncheon בלוס-אנג'לס, השחקנית סובבה ראשים בשמלה קטנה וורודה. השואו הנוצץ מגיע שבועות ספורים לאחר שעשתה את הופעת הבכורה שלה כ"מלאכית" של ויקטוריה סיקריט בתצוגת האופנה השנתית של החברה. 

ברבי פריירה
הלוק החדש. ברבי פריירה בשטיח האדום | צילום: Jon Kopaloff / Stringer, getty images

המהפך של פריירה לא עבר בשתיקה בפיהם של גולשים ברשתות: רבים העלו השערות כי ייתכן והשחקנית השתמשה בתרופות הרזיה כדי להשיג את התוצאות. פריירה עצמה לא התייחסה לתאוריות הללו. היו גם מי שבירכו את השחקנית על הלוק ההורס ושיבחו אותה על המהפך.

ברבי פריירה מדגמנת לויקטוריה סיקריט
ברבי פריירה מדגמנת לויקטוריה סיקריט | צילום: Kevin Mazur / Contributor, getty images
