לא אנושית: נעמי קמפבל בת ה-55 נראית אלוהית בביקיני קטנטן

תחת שמש איביזה: דוגמנית העל הבריטית נעמי קמפבל נופשת בימים אלה בחופשה מפנקת ויוקרתית באי הספרדי - ועושה זאת עם שלל בגדי ים שחושפים גזרה ללא דופי - כולל שרירי בטן מרשימים, וכל זאת בגיל 55.

קמפבל, אם לשני ילדים שמציגה לאחרונה ל-15.7 מיליון העוקבים שלה באינסטגרם את שגרת האימונים שלה ואת העבודה שמאחורי גופה החטוב, דגמנה מספר בגדי ים בשטח המלון היוקרתי שבאיביזה ועשתה זאת עם חיוך.

נופש באיביזה מעולם לא מדויק יותר | צילום: אינסטגרם

קמפבל מרבה לשתף את משטר האימונים שלה ברשתות – כשבעבר היא שיתפה סרטונים שלה עושה יוגה בדובאי בחדר כושר בעלות של יותר מאלף שקל לחודש.

בשבוע שעבר, בעודה נופשת בחופשת הקיץ שלה בספרד, עוררה קמפבל שוב שמועות על קשר קרוב מדי עם מפיק הקולנוע הסעודי מוחמד אל-תורכי, אחרי שנצפו יחד. במהלך השנים, כפי שמדווח הדיילי מייל, קיוו מעריצים לא אחת שהשניים ייצאו מארון הזוגיות, כשרק בחודש שעבר הבהירה הדוגמנית את טיב היחסים ביניהם בברכה ששיתפה ליום הולדתו, שבה הודתה לו על "הידידות" שלהם. כל הכבוד לו.