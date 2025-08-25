מסיבת רווקות? סלינה גומז חוגגת בבגד ים על יאכטה

רגע לפני שהם אמורים להינשא, סלינה גומז החליטה להשאיר את ארוסה בני בלנקו בבית ולצאת לקרוז עם כמה חברות טובות. החבורה העליזה צולמה חוגגת על יאכטה מפוארת במה שנראה כמו מסיבת רווקות לסלינה - למרות שכלת השמחה ויתרה על הלוק הלבן ובחרה בבגד ים שחור

על פי מידע שדלף לצהובונים - הפאוור קאפל סלינה גומז ובני בלנקו אמורים להינשא בחודש הבא. נראה שעבור סלינה זה זמן טוב להתחיל בחגיגות כי היא צולמה במה שנראה כמו מסיבת רווקות סוערת על יאכטה מפוארת עם כל החברות שלה.

הזמרת תועדה על ידי צלמי הפפראצי כשהיא על הסיפון מול חופי קאבו סאן לוקאס שבמקסיקו כשהיא חוגגת עם החברות. ועל אף שנראה שמבחינת תזמון זוהי ה-הזדמנות לחגוג את מסיבת הרווקות שלה - כלת השמחה לא הגיעה בלבן - אלא בבגד ים שלם שחור, מה שקצת מערער את התאוריה שהחגיגה קשורה לחתונה הקרבה.