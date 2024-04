לא נעים: דוגמנית העל ג'יזל בונדשן נתפסה ברכבה על ידי שוטר, אחרי שנהגה בצורה לא יציבה וסיכנה את התנועה בכביש. המקרה תועד במצלמות הגוף של השוטר והספיק להתפשט ברחבי האינטרנט.

בסרטון נראית הדוגמנית כשהיא פורצת בבכי ולא מצליחה להרגיע את הדמעות. השוטר התכוון לתת לה דו״ח, אך הדוגמנית לא ויתרה וסיפרה לו מה הסיבה בגללה היא נהגה בצורה הזאת.

#GiseleBundchen broke into tears during a traffic stop, after being chased by paparazzi ... and it was all captured on body cam footage. pic.twitter.com/NqxpbZS1re