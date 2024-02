נטלי פורטמן שוברת שתיקה לראשונה בנוגע לדיווחים ואינספור השמועות על כך שהיא מתגרשת מבעלה בנג'מין מילפייה בעקבות רומן שלכאורה ניהל עם בחורה צעירה בפריז. השחקנית בת ה-42 העניקה ריאיון חשוף למגזין "וונטי פייר", שבו נשאלה על הספקולציות באשר לנישואיה. "זה נוראי - ואין לי שום רצון לתרום לכך", אמרה פורטמן בריאיון. כשהכתבת הודתה בפני השחקנית שהיא "לא אוהבת לשאול שאלות בנושא הזה", פורטמן השיבה לה: "אני רק יכולה לתאר לעצמי".

אז אומנם פורטמן לא הרחיבה מעבר לכך על נישואיה ודי סירבה להמשיך להתבטא בנושא, אבל היא כן דיברה בפתיחות על החיים שלה על קו פריז-לוס אנג'לס. "אני מוצאת אותן ערים שמאוד משלימות אחת את השנייה. אני אוהבת שאני נמצאת בשתיהן. יש לי חיים מאוד לא הוליוודים בלוס אנג'לס. אני חיה בצד המזרחי. יש לי חברים שהם מתעשיית הבידור, אבל יש לי גם הרבה חברים שהם לא. אנחנו לא יוצאים למסיבות הוליוודיות, אנחנו עושים ארוחות ערב בחצר האחורית בבתים שלנו".

מימין: מילפייה ופורטמן ב-2010, כשרק החלו לצאת | צילום: Pascal Le Segretain, GettyImages IL

כזכור, נטלי ובעלה בנג'מין הכירו לראשונה על סט הצילומים של הסרט "ברבור שחור". מאז השניים נישאו והביאו לעולם שני ילדים, אלף בן ה-12 ואמליה בת ה-6. בקיץ האחרון עלו דיווחים בחו"ל כי השניים נפרדו, זאת לאחר שמגזין PEOPLE דיווח כי מילפייה ניהל רומן, לכאורה, עם בחורה בת 25 בפריז. "זה היה קצר - וזה נגמר", אמר מקור למגזין האמריקאי בזמנו.

צילום: ערב טוב עם גיא פינס, קשת 12

באותו הזמן נטען שפורטמן ומילפייה עדיין יחד, וכי הוא מנסה ליישר את ההדורים אחרי "הטעות הענקית" שעשה. "הוא יודע שהוא עשה טעות ענקית והוא עושה כל שביכולתו לגרום לנטלי לסלוח לו ולשמור על המשפחה שלהם יחד. נטלי היא אדם מאוד פרטי, ואין לה שום כוונה להוציא את זה החוצה לתקשורת. העדיפות הראשונה שלה היא להגן על ילדיה ועל פרטיותה".

Natalie Portman wipes away tears as she reunites with husband after his 'affair'https://t.co/OzJhY9EdEK pic.twitter.com/3O9KsUE5Mg — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 12, 2023

ימים ספורים לאחר שמדורי הרכילות בכל העולם דיווחו על הרומן המדובר, פורטמן נצפתה בעדשת הפפראצי כשהיא נראית מנגבת דמעות מפניה בזמן שהיא יושבת בפארק ליד בעלה. חודשיים לאחר מכן, באוגוסט האחרון, פורטמן נצפתה מסתובבת באוסטרליה בלי טבעת הנישואים שלה.