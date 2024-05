בעוד פחות מחודש נורת' ווסט תחגוג יום הולדת 11, וכבר בגילה הצעיר היא מצליחה לגרום לכל העולם לדבר עליה. ביום שישי האחרון היא שרה במופע מחווה לרגל 30 שנה ליציאת הסרט "מלך האריות", ולקראת יציאת סרט הלייב-אקשן "מופאסה", שבו היא משתתפת. המופע היה בנוי מהפקה ענקית שעלתה בהוליווד בול, אולם ההופעות היוקרתי בלוס אנג'לס, מול אלפי צופים. כל משפחת קרדשיאן הגיעה להרים לילדה בהופעת השירה הראשונה שלה אי פעם, אבל למגיבים ברשת היה הרבה מה להגיד על ההופעה הבינונית של הילדה.

נורת' ביצעה את השיר האייקוני "I Just Can't Wait to Be King" ("משתגע כבר מלך להיות"), בלייב כשבקהל ניצבו ההורים הגאים קניה וקים, יחד עם אחיה של נורת', הסבתא קריס, והדודים קורטני וטראוויס. בזמן שהקהל נעמד והריע לאחר הביצוע שלה - הרשת פחות התלהבה והילדה, ובעיקר הוריה, חטפו אש בטענה שנורת' לא מוכשרת מספיק ושילדים לא מפורסמים יכלו לעשות את זה יותר טוב.

North West performs "I Just Can’t Wait to Be King" at the Lion King 30th Anniversary Concert at the Hollywood Bowl last night



Other perspective: pic.twitter.com/XxMsLnrIif — YEFANATICS (@yefanatics) May 25, 2024

View this post on Instagram A post shared by , , (@ivywestro_)

"הייתי שם. זו הייתה הופעה מביכה וחבל שההורים שלה לא הכינו אותה טוב יותר לקראתה", כתב אדם שנכח באירוע. אחר הוסיף: "ילדים עניים עם כישרון אמיתי נדרסים על ידי ילדים של מפורסמים". "אני יודע שהיא ילדה, אבל לא היו צריכים לתת לה לשיר מול כל העולם. היא ירשה את הכישרון מאמה" אמר מגיב אחר ששלח עקיצה לאמא קים, שתמיד נאמר עליה שאין לה שום כישרון בכדי להיות מפורסמת. "כל הכסף הזה והם לא יכלו לתת לה שיעורי שירה?", ו"כך נראה נפוטיזם קשה", היו רק חלק קטן מעוד עשרות תגובות קשות ברשת.

North West performed as a special guest tonight at Disney’s The Lion King 30th Anniversary: A Live-to-Film Concert Event



heres her singing "I Just Can’t Wait to Be King" at The Hollywood Bowl in LA pic.twitter.com/TP30tXlLO3 — The Truth. (@TopbreeshTV) May 25, 2024

אחרים, שהבינו שבכל זאת מדובר בילדה בת 11, יצאו להגנתה של נורת' וכתבו: "כל הכבוד לה שניסתה. אין בזה שום דבר רע. לא משנה מה כולם חושבים על הוריה, שניהם שם ותומכים בה. כל הכבוד להם". אחרת יצאה נגד המבקרים ואמרה: "תירגעו! היא בסך הכל ילדה. יכול להיות שהכישרון שלה עוד יתפתח כשתגדל", ואחרת פשוט פרגנה: "אני אוהבת אותה ואת כל המשפחה שלה. אני מקווה שהקריירה שלך תלך טוב".