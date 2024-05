בריטני ספירס עוררה היום (חמישי) דאגה ממשית, כשנצפתה מלווה בפרמדיקים אל מחוץ לבית המלון היוקרתי שאטו מארמונט שבלוס אנג'לס, תוך שהיא אוחזת בכרית ועטופה בשמיכה, עם מה שנראה כמו תחתונים בלבד לגופה - כשהיא מעלה חשש להתמוטטות נפשית.

התמונות שפורסמו ב"דיילי מייל" הבריטי, מציגות את הכוכבת בת ה-42 מלווה על ידי שירותי החירום, חשופת חזה ופרועת שיער, מצמידה כרית לבנה לחזה שלה בזמן שהאבטחה שלה מקיפה אותה ואת מנהל משק הבית שלה, העבריין והאקס פול ריצ'רד סוליז.

בתיעוד שפרסם העיתון נראה אחד הפרמדיקים מגלגל אלונקה עליה חפצי הכוכבת, כשבמקום היוקרתי נצפתה אף כבאית. שירותי החירום אישרו כי התקבלה קריאה על אישה שנפצעה, כך לפי הדיווח, אולם איש לא פונה מהמקום ולא הוזעקה משטרה.

View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

ספירס, כפי שדווח, פרסמה הודעת אינסטגרם לפיה מדובר ב"כפילת גוף" וטענה כי היא "מתחזקת כל יום". בנוסף כתבה: "אני מגיעה לכוח העליון שלי ויותר מכך, אני מקווה שגם אתם. אני צריכה מברשת שיניים חדשה עכשיו, אני צריכה אספרסו, לא בטוח למה אני מרגישה צורך לשתף את זה, אני מניחה שאני רק בחורה ואני במחזור, אז אני מטומטמת".

רק לפני יומיים סיפרנו לכם שעל רקע ההפסד הצורב שלה במשפט מול אביה, במסגרתו תיאלץ לשלם לו שני מיליון דולרים, מקורב טען כי הכוכבת נמצאת במצב רעוע מבחינה מנטלית וכלכלית, וכי היא "לא מתפקדת כלל ועל סף פשיטת רגל". באשר למנהל משק הבית שלה, נזכיר כי פחות מחודש אחרי שבעלה לשעבר סם אסגרי עזב והגיש מסמכי גירושים, בין היתר כי חשד שבגדה בו עם איש צוות בביתם, דיווחים צצו על כך שספירס החלה לצאת עם סוליז, בחור בעל עבר פלילי, שבמשך שנה היה אמון על "לנקות שירותים, לנגב רצפות ולאסוף אשפה" באחוזה שלה בקליפורניה.

Concerns at the Chateau Marmont in the early hours of Thursday morning as shock photos showed… pic.twitter.com/yIUluWiTcz — SANTINO (@MichaelSCollura) May 2, 2024

התיעוד הנוכחי לא עושה חסד עם הזמרת, שחוותה לא מעט קרייססים נפשיים. ב-2007 גילחה את ראשה אחרי שיצאה ממכון גמילה וב-2008 קיבלה רשמית את אביה כאפוטרופוס. אחרי שסירבה לוותר על המשמורת של בניה היא הופקדה במחלקה פסיכיאטרית, ומה שהתחיל כסידור זמני נמשך עד סוף אותה שנה (לשם שבה ב-2019, לפי דיווחים בניגוד לרצונה).