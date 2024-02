קייט מידלטון לא נראתה בפומבי כבר יותר מחודשיים, והעדכונים המועטים על מצבה הבריאותי לאחר ניתוח הבטן שעברה לא הספיקו כדי למנוע מתיאוריות קונספירציה לצוץ ברחבי הרשת. עדכון אחרון שהגיע מארמון קנסינגטון, אישר כי הנסיכה מוויילס "מתאוששת יפה" לאחר הניתוח שלה, אבל יום לאחר מכן הנסיך וויליאם נאלץ להחמיץ את טקס האזכרה לסנדק שלו בגלל "סיבות אישיות". הדיווחים הסותרים גרמו לרשתות החברתיות לחשוד שמשהו קורה מתחת לפני השטח.

שמה של קייט מידלטון יחד עם ההאשטאג "איפה קייט מידלטון" הפכו פופולאריים ביותר בטוויטר בימים האחרונים, והטוקבקיסטים החלו להציף את הרשתות בתאוריות משוגעות על היעלמותה המסתורית של הנסיכה, כאשר רובם מתחרים למי יש את התאוריה הכי מופרחת, מצחיקה או אפלה. חלק אמרו שקייט כלואה במרתף בארמון בקינגהאם, אחרים טוענים שהיא נעלמה כדי לעבור ניתוח פלסטי ומשתמש אחד הרחיק לכת וטען שקייט נישאה לטום קרוז בחשאי והיא כעת חלק מהכנסייה הסיינטולוגית. אחרים הציעו שכדי למצוא אותה כדאי להגיד למעריצות של טיילור סוויפט שהיא לכלכה עליה, והן כבר ימצאו אותה וחלק גם ממש הביעו דאגה ותהו מה עם הנסיכה באמת בצרות בזמן שברשתות צוחקים עליה?

הפעם האחרונה שקייט נראתה בציבור. כריסמס 2023 | צילום: Stephen Pond, getty images

if u wanna find Kate Middleton just tell swifties she said Taylor sucks, they'll find her faster than the fbi — wera (@justgettinsoold) February 28, 2024

what if there’s something serious happening with Kate Middleton and we’re all just making jokes about it — Savannah ✨ (@pretttyclever) February 28, 2024

מה שהצית עוד יותר את הספקולציות על היעלמותה של הנסיכה היא ההתנהלות של וויליאם בתקופה האחרונה, שנכח בטקסים לראשונה בלי קייט לצדו. משתמש אחד בטוויטר ניתח הבדל בולט במכתביו האחרונים של הנסיך וויליאם לציבור, המשתמשים במילה "אני" כדי להביע את דעותיו לבד, בניגוד להצהרות משותפות שנהג להוציא עם קייט, בו השתמשו במילה "אנחנו".

אף אחת מתיאוריות הקונספירציה לא אושרה, וסביר להניח שלא תהפוך למשהו יותר מדרמה מלכותית שהציבור יוכל להינות ממנה בתקופה הקרובה. אבל עד שארמון קנסינגטון יתחיל לספק יותר בהירות על מצבה הבריאותי של מידלטון והיא תיראה שוב בציבור, כנראה שאנשים ימשיכו להשתמש בדמיון הפרוע שלהם.

לפני כל הבלגן המשפחתי. משפחת המלוכה בכריסמס | צילום: Samir Hussein, getty images