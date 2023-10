נראה שהתקופה האחרונה לא ממש עוברת בקלות עבור הקומיקאי והשחקן פיט דיווידסון. זמן קצר לאחר שסיים לרצות עונש על נהיגה מסוכנת, הוא מצא את עצמו שוב באירוע לא נעים בכלל כשיצא מאחת ההופעות שלו בלוס אנג'לס ונכנס עם רכבו בקיר.

הקומיקאי, שנכנס לתוכנית נהיגה מונעת של 18 חודשים ביולי האחרון בעקבות אישומים על נהיגה פרועה - אירח אפטר פארטי, לאחר שערך מופע סטנדאפ בלוס אנג'לס ביום שבת. כשעזב את המסיבה בסביבות השעה 22:00, עד ראייה ראה אותו נכנס עם מכוניתו בדופן הקיר ביציאה מהמקום.

View this post on Instagram A post shared by Pete Davidson Stan 18+ (@pete_davidson_stan)

תמונות שהגיעו לידי מגזין Page Six מציגות את דיווידסון יושב במושב הנהג ברכב שטח GMC שחור עם גבר נוסף במושב לידו ושלושה אחרים במושב האחורי. בתמונות ניתן לראות את סימני השריטות על צד הרכב שלו, שהגיעו מהדלת האמצעית ועד לתחילת הגלגל האחורי.

באחת התמונות נצפה דיווידסון (29) מחזיק מה שנראה כמו סוג של סיגריה ביד בזמן שהוא מנסה לחמוק מהצלמים. בשלב מסוים הוא אף הרים יד אחת על פניו בניסיון לחסום את הפלאשים של הפפראצי.

Pete Davidson crashed his SUV reportedly while leaving his comedy show at The Wiltern in Los Angeles Saturday night. pic.twitter.com/uGGMeoecLX — BoreCure (@CureBore) October 2, 2023

ביוני האחרון פיט אשפז את עצמו במוסד שיקום לבריאות הנפש אחרי תקופת משבר. לפי מקורביו, הוא אושפז במדינת פנסילבניה שבארצות הברית - בעקבות מאבק ממושך עם הפרעת אישיות גבולית ופוסט טראומה. לאחרונה השחקן גם נפרד ממי שהייתה בת זוגו בתשעת החודשים האחרונים, צ'ייס סוי וונדרס. נאחל לפיט שלנו שיעלה במהירות על דרך המלך, ורק בריאות.