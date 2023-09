קניה ווסט ובת זוגו ממשיכים לעצבן את האיטלקים: אחרי התקרית המביכה משלו מהשבוע שעבר, שבה חשף את ישבנו בשיט בוונציה ונתפס יחד עם אשתו על הסיפון במה שהיה נראה כמו מעשה זימה - קניה ווסט וביאנקה סנסורי מוחרמים לצמיתות על ידי חברת השכרת הגונדולות ששכרה להם את הסירה.

החברה, העונה לשם "Venezia Turismo Motoscafi" הודיעה על החרמת הזוג השנוי במחלוקת, וגינתה את הפעילות של השניים, תוך שהיא מאשרת כי עובדי המקום "לא היו מודעים בכלל" למה שהתרחש על הסירה בזמן אמת, וגילו זאת רק כשהתמונות פורסמו לציבור הרחב באתרי הרכילות וברשתות החברתיות.

#kanyewest was spotted getting head on a boat pic.twitter.com/4V4GDyJNtE — ROYAL MONIKER (@royalmoniker) August 29, 2023

בשיחה עם אתר ה"דיילי מייל" האוסטרלי, החברה אישרה שווסט וסנסורי "לא מוזמנים יותר לעלות לסירות שלהם". בהודעה הרשמית שהוציאה, חברת הגונדולות מסרה: "הנהג שהיה על הסיפון נאלץ לשמור על התנועה ולא הבחין באותם הרגעים האלה של הזוג. אם היה מבחין - הוא היה יורד מיד ומדווח לרשויות על מעשיהם של העבריינים. בנוסף, על הסיפון היה אדם שלישי שליווה את קניה וביאנקה". אותו "אדם שלישי" היא אישה שצולמה מלווה את ווסט וסנסורי לאורך כל החופשה האיטלקית שלהם.

#KanyeWest receiving a BJ in Italy https://t.co/P46VDgy7s3 — tintube (@Conservatist_2) August 29, 2023

החברה המשיכה והוקיעה את מעשיהם של הזוג - והוסיפה: "אנחנו לא מקבלים מעשים והתנהגויות מהסוג הזה. אדון ווסט ואשתו חד-משמעית לא יתקבלו יותר בברכה על סיפון הסירות של החברה שלנו". אאוץ'.

חשוב לציין כי אותה חברה להשכרת גונדולות שיצאה נגד הראפר ואשתו נחשבת לאחת מחברות ההשכרה המובילות בוונציה, והיא מחזיקה ברזומה מרשים של לקוחות מפורסמים - ביניהם, ליידי גאגא, הארי סטיילס והפאוור קאפל ג'ניפר לופז ובן אפלק. צילום: Jacopo Raule/GC Images

צילום: Dominique Charriau/WireImage

רק נזכיר שזו לא הפעם הראשונה שהתושבים האיטלקים יוצאים נגד קניה וביאנקה בזמן החופשה הרומנטית שלהם. רק לפני כשבועיים איטלקים רבים זעמו על ביאנקה שמסתובבת בבגדים שקופות ברחובות - מה שגרם לאנשים רבים להגיש נגדה תלונות במשטרה על "התערטלות פומבית". "אני ממש מקווה שיעיפו את שניהם מהמדינה", כתב גולש זועם אחד בזמנו. ובכן, כפי שזה נראה כרגע - לא רחוק היום.

