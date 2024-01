לאחר שהשחקן היהודי איאן זירינג ("בוורלי הילס 90210") טען כי הותקף בתחילת השבוע בשדרות הוליווד בלוס אנג'לס על ידי חבורה של ארבעה גברים על אופנועים, תיעוד חדש של האירוע מראה כי הוא זה שהתחיל בקטטה.

בסרטון חדש, שצולם מזווית אחרת מזו שנראתה בתיעוד הראשוני, נראית המרצדס של איאן עוצרת בשדרות הוליווד, לאחר שהמכונית שלפניו עצרה וחסמה את דרכו קדימה. בשלב זה הוא מזנק מהמכונית ומיד דוחף את אחד האופנוענים, ואז מתחיל את הקטטה.

59-year old 90210 actor Ian Ziering clearly just watched 300 recently, takes on an entire mini bike gang by himself in LA.



