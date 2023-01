כבר בשנת 2021 השחקנית ההוליוודית כריסטינה אפלגייט בישרה לעולם שהיא חולה במחלת הטרשת הנפוצה, שמגבילה את גופה וגורמת לה לשינויים פיזיים רבים. אבל הודעה פרטית שקיבלה השחקנית השבוע בנושא המחלה שלה, הצליחה להשאיר אותה בהלם - וגרמה לסערה ברשתות. "טרשת נפוצה לא גרמה לך להיראות כך", כתבה לה עוקבת. "מנתח פלסטי עשה לך את זה, ואת רמאית ולא כריסטינה אפלגייט".

אפלגייט (51) פרסמה צילום מסך של ההודעה בעמוד הטוויטר שלה וכתבה: "קיבלתי את ההחלטה האומללה לקרוא הודעות שאנשים כתבו לי על ריאיון שעשיתי עם הילדים שלי", וכך היא הגיבה לכותבת ההודעה המרושעת: "כמובן שאמרתי לה שזה לא נחמד, וזו הייתה התשובה שלה. מה לא בסדר עם אנשים? אגב, צחקתי".

Sooooo I made the unfortunate decision to look at some comments on an article from people mag about me and my kids at the CCA.Of course I told her that it wasn’t nice. This was her reply.What is wrong with people. By the way, I laughed. pic.twitter.com/82De0yPi7o — christina applegate (@1capplegate) January 17, 2023

אפלגייט שיתפה את האבחנה שלה באוגוסט לפני כשנתיים ודיברה בגילוי לב בניו יורק טיימס על המראה המשתנה שלה. "זו הפעם הראשונה שמישהו הולך לראות אותי כמו שאני". רגע לפני שקיבלה כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד, היא התייחסה לעלייה במשקל של 40 קילו ולמוגבלות הפיזית בעקבות המחלה. "אני לעולם לא אקבל את זה, אני עצבנית", אמרה.

כריסטינה אפלגייט מקבלת כוכב בהוליווד | צילום: VALERIE MACON, AFP