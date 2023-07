תפס אותנו לא מוכנים: מנכ"ל מטא מארק צוקרברג שבר את הרשת שהוא עצמו יצר. לקראת הקרב המתוכנן שלו מול המתחרה האולטימטיבי אילון מאסק, צוקרברג מקפיד בשגרת אימונים אינטנסיבית לצד המתאגרפים הטובים בעולם. כעת התפרסמה תמונה חדשה שלו מחדר האימונים שהצליחה להשאיר את העולם עם פה פעור.

ישראל אדסניה, אלוף UFC (אליפות הלחימה האולטימטיבית) במשקל בינוני שמאמן את צוקרברג לאחרונה, שיתף תמונה של צוקי שנראה אחרי אימון קשוח יחד עם אלכס וולקאנובסקי, אלוף משקל נוצה. כל האלופים היו בלי חולצה בתמונה אבל מה שהצליח לשבור את הרשת הוא כמובן הבוד הלבנבן והחטוב של צוקרברג.

View this post on Instagram A post shared by Israel Adesanya (@stylebender)

התמונה צולמה במהלך אימון בחדר כושר הממוקם בלייק טאהו, נבאדה, ארה"ב, ולצדה כתב האלוף: "אין שקרים עם מארק. זה עסק רציני". בתגובה לפוסט של ישראל, הביע צוקרברג את תודתו והתלהבותו על ההזדמנות להתאמן לצד אלופי ה-UFC, וכתב: "זה כבוד להתאמן איתך!".

צוקרברג עבר אימוני ג'יו-ג'יטסו ואף זכה בעבר במדליות בתחרויות. בפוסט באינסטגרם מה-7 במאי, הוא שיתף כמה תמונות מתחרות ג'יו-ג'יטסו וכתב: "התחריתי בטורניר הג'יו ג'יטסו הראשון שלי וזכיתי בכמה מדליות עבור נבחרת הגרילה ג'יו ג'יטסו". מה שנקרא - יש עליו.

View this post on Instagram A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck)

הבאזז על הקרב הקרב ובא של שני ענקי המדיה החברתית החל לאחר שמאסק צייץ בטוויטר שהוא "יהיה מוכן" להתאגרף עם צוקי אם הוא יסכים לאתגר. בתגובה, צוקרברג לכאורה הסכים בכך שביקש ממאסק לשלוח את המיקום לקרב. בינתיים אילון מאסק נצפה מתאמן עם אגדת UFC אחרת - ג'ורג' סנט פייר.

סנט-פייר הקדיש למאסק את הציוץ: "אני מעריץ ענק שלך וזה יהיה כבוד מוחלט לעזור לך ולהיות השותף שלך לאימונים נגד צוקרברג". על זה, מאסק ענה, "אוקיי, בוא נעשה את זה". החוקר והפודקאסטר הרוסי-אמריקאי לקס פרידמן שיתף גם הוא תמונה של האימון עם מאסק וסנט פייר: "היה אימון נהדר עם אילון מאסק, ז'ורז' סנט פייר וג'ון דנהר אמש. הכל היה אפי!". על זה, מאסק אמר, "ממש כיף! המסקנה המתבקשת היא שאני צריך הרבה יותר הכשרה". מתי והיכן יתרחש המאבק - אם יתרחש - עוד לא נחשף לציבור.

@elonmusk I'm a huge fan of yours and it would be an absolute honor to help you and be your training partner for the challenge against Zuckerberg — Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) June 24, 2023

הקרב ההזייתי הזה קורה על רקע ההשקה של האפליקציה החדשה של מטא, הת'רדס, שדומה מאוד לממשק של טוויטר, השייכת כמובן למאסק. מאסק איים לתבוע את אפליקציית ת'רדס החדשה של מארק, ומאסק אף שלח לצוקרברג מכתב בו הוא מאשים את מטא בגניבת סודות מסחריים על ידי העסקת עובדי טוויטר לשעבר. זה רק אנחנו או שגם אתם מרגישים בסרט דיסטופי? כולנו מחכים בכיליון עיניים לקרב, ושהעשיר ביותר ינצח.

Really fun! The obvious conclusion is that I need a *lot* more training. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2023