View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

כבר שנים ארוכות שמשפחת קרדשיאן היא הרבה יותר מרק משפחה. הקרדשיאנז לדורותיהם חולשים על לא מעט עסקים מוצלחים שהקימו, כשהם מגלגלים תחת קורת גג אחת מיליארדי דולרים בשנה. יחד עם זאת, משפחת קרדשיאן נהנתה מעושר מופרז מאז ומתמיד, וזו בדיוק הסיבה שכשקים ביקרה את תרבות העובודה כפי שהיא תופשת אותה - הרשת כולה יצאה נגדה במתקפה.

קים התראיינה יחד עם קורטני, קלואי וקריס למגזין "וראייטי" על מנת לקדם את העונה הראשונה של "משפחת קרדשיאן" שתעלה בקרוב ברשת הסטרינמינג, "Hulu". במהלך הריאיון קים נשאלה אם יש לה טיפ לנשים בעולם העסקים, והתשובה שלה הסעירה את הרשת ברגע.

I wish I was born rich so I could be self-made — sweet treat enjoyer (@opinion_hater) March 9, 2022

Who’s not working? I personally don’t know anyone, male or female, that isn’t working or has been without a job. Maybe she is referring to her brother? — L.A. (@chickwithsoul) March 9, 2022

"יש לי את העצה הכי טובה לנשים בעולם העסקים", היא אמרה, והכינה את הקרקע לבור הענק שהיא פערה לעצמה. "קומו מהפאקינג תחת שלכן ותתחילו לעבוד. נראה שאף אחד כבר לא רוצה לעבוד היום". קים, שנולדה למשפחת קרדשיאן העשירה, ספגה לא מעט תגובות ביקורתיות ברשת, בניהן צייצנית שכתבה כי "להיוולד עשירה. גם עוזר", גולשת נוספת שתקפה וכתבה "מי לא עובד? אני לא מכירה אף אחד כזה. אולי היא מתכוונת לאחיה?", ועורכת שעבדה עם קים על אפליקציה וטענה כי הכוכבת לא עומדת בקו אחד עם ההצהרות שלה.

"הייתי עורכת באפליקציה של 'משפחת קרדשיאן' בשנת 2015. עבדתי ימים, לילות וסופי שבוע", היא כתבה. "כולתי להרשות לעצמי רק מוצרים מחנויות של 99 סנטס, אמרתי שאני חולה כי לא יכולתי לממן דלק כדי להגיע לעבודה, וקיבלתי נזיפה כשעשיתי עבודות פרילאנס מהצד". כמובן שבנות המשפחה טרם הגיבו לסערה שחוללו.

I was an editor on the Kardashian apps in 2015 in LA, worked days nights & weekends, could only afford groceries from the 99 Cents Only Store, called out “sick” more than once bc I couldn’t put gas in my car to get to the office, & was reprimanded for freelancing on the side ❤️ https://t.co/mzvnTomjS3 — Jessica DeFino (@jessicadefino_) March 9, 2022