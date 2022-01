סערה בעולם הספורט בעקבות תיעוד מחריד שהעלתה לרשתות הארייט רובסון, חברתו של כדורגלן מנצ'סטר יונייטד, מייסון גרינווד - ובו היא מופיעה עם סימני אלימות קשים אחרי שבן זוגה תקף אותה לכאורה. רובסון שיתפה בעמוד האינסטגרם שלה, ובו 197 אלף עוקבים, הקלטות של ריבים קולניים, ותיעודים רבים של חבלות קשות שהופיעו על גופה, אחרי שהותקפה לכאורה על ידי בן זוגה.

הדוגמנית ומשפיענית הרשת שיתפה בסטורי שלה סרטון קשה לצפייה בו היא מדממת מפיה. "לכל מי שרוצה לדעת מה מייסון גרינווד עושה לי", היא כתבה, והוסיפה מספר תמונות של חבלות שהופיעו על גופה, וכן הקלטה בה גרינווד מפציר בה לקיים איתו יחסי מין - למרות סירוביה הנשנים. הסרטונים והתמונות נמחקו מחשבון האינסטגרם של רובסון, אך ברגעים מסעירים את העולם כולו.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn (@IcecoldMartial) January 30, 2022

Mason Greenwood's Girlfriend Harriet Robson posted this on Instagram.



This is so cruel pic.twitter.com/V6oy5Fjn2Y — Football Transfers (@Transferzone00) January 30, 2022

גרינווד בן ה-20 נחשב לאחד השחקנים המבטיחים של מנצ'סטר יונייטד, שכבש 35 שערים עבור הקבוצה. למרות שהוא טרם התייחס באופן רשמי לתיעוד המטריד, הודעה רשמית נמסרה לתקשורת ממנצ'סטר יונייטד, שכתבו כך: "אנחנו במועדון מודעים לתמונות ולהאשמות ברשתות החברתיות, אבל לא נתייחס מעבר לכך עד בירור העובדות. מנצ'סטר יונייטד מגנה אלימות מכל סוג".