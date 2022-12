העולם כולו עוקב בדאגה אחרי ההסלמה במלחמת רוסיה-אוקראינה, ולא מעט כוכבים יוצאים במבצעי תרומות עבור מיליוני הפליטים האוקראינים. אתמול הייתה זו ג'יג'י חדיד, שהצהירה שתתרום את הכנסותיה משבוע האופנה לפליטים האוקראינים, אבל השוואה ביקורתית במיוחד שעשתה לסכסוך הישראלי-פלסטיני - הצליחה להסעיר את הרשת.

כזכור, חדיד יצאה אתמול בפוסט גלוי, ובו כתבה כך: "העובדה ששבוע האופנה מתוזמן מראש גורמת לקולגות שלי לעבוד בזמנים קשים וטראומטיים בהיסטוריה. את כל מה שהרווחתי בשבוע האופנה של אביב 2022 אתרום כדי לסייע לאלו שסובלים במלחמה באוקראינה. גם אמשיך לתמוך באלו שחווים בדיוק את אותו הדבר בפלסטין".

.@voguemagazine issued a statement by @gigihadid falsely comparing Ukraine to Palestine. When Israel is painted as oppressive, Jews all over the world pay the price. Numbers don’t lie: anti-Israel messaging leads directly to antisemitic attacks globally.



#ukraine #palestine pic.twitter.com/acF7QfiJLn — Hasbara Fellowships Canada (@HasbaraCanada) March 8, 2022

So @voguemagazine has taken @GiGiHadid & her false equivalent to Ukraine Palestinian Israeli conflict.Below is response from a Ukrainian Jewish woman that is important please read.I stand against all suffering BUT false equivalents DONT help @ItmakesSNS @ChildrenofPeace pic.twitter.com/NX3cBhnBE8 — Tracy-Ann Oberman (@TracyAnnO) March 8, 2022

ההשוואה של ג'יג'י בין מעשיה של רוסיה לסכסוך הישראלי פלסטיני הצליחה לעורר סערה לא קטנה ברשת – וגרמה אפילו למגזין "ווג" למחוק חלק מפוסט תמיכה שהעלו. "כשישראל מצטיירת כמדכאת, יהודים בכל רחבי העולם משלמים את המחיר", צייץ ארגון הסברה קנדי. "המספרים לא משקרים: מסרים אנטי-ישראליים מובילים למתקפות אנטישמיות בכל רחבי העולם".

כאמור, גם מגזין "ווג" שיתפו בעמוד האינסטגרם שלהם את המהלך של ג'יג'י, כאשר כתבו בדיוק כמותה שהיא "תומכת במאבק האוקראיני כמו במאבק הפלסטיני". אחרי שקיבלו מבול של הודעות על ההשוואה, אנשי המגזין הסירו את סוגיית הפלסטיני מהפוסט.

"בתור יהודייה-אוקראינית, תנו לי לתקן את לי הפרסום האוהד של ההשוואה האנטישמית והשגויה של ג'יג'י חדיד, בין דיכוי העם האוקראיני לפלסטין", כתבה אחת המגיבות. "בתור התחלה: אוקראינה לא מהווה איום ביטחוני. אוקראינה לא משגרת טילים לרוסיה כמו שחמאס עושה בעזה, ובאוקראינה יש בחירות חופשיות – מה שחמאס לא מאפשר. 'ווג', אתם מפיצים שקרים אנטישמיים שמלבים את האלימות כלפי יהודים בכל רחבי העולם. כן, תעזרו לאוקראינים, אבל למען 44 מיליון אוקראינים – 350 אלף מתוכם חהודים – אל תמשיכו עם ההשוואה השקרית בין רוסיה ואוקראינה לבין ישראל ופלסטין".

.@voguemagazine reported that Gigi Hadid is donating her earnings to relief efforts in Ukraine and Palestine.



Vogue then removed “Palestine” from its report following backlash from Zionists, some of whom likened Vogue’s post to “calling for a 2nd Holocaust.” — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) March 8, 2022