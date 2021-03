השידור שעורר סערה: שבוע עבר מאז הראיון השערורייתי של הנסיך הארי ומייגן מרקל, במהלכו הם פתחו את כל הסוגיות הכי בוערות שעלו בשנה האחרונה ומאז שעזבו את משפחת המלוכה. השניים חשפו שיחות גזעניות בארמון, ומייגן חשפה מחשבות אובדניות מהן סבלה והבהירה אחת ולתמיד מה קרה עם קייט מידלטון. כעת נראה שהרוחות מסרבות להירגע, וחלק ממייל שמייגן כתבה לארמון סביב סוגיית קייט – נחשף.

כזכור, הסכסוך המדובר התחיל לקראת יום חתונתם של הארי ומייגן, כאשר קייט ומייגן נכחו שתיהן במדידות של השמלה של השושבינה של מייגן, שארלוט (בתם של הנסיך וויליאם וקייט מידלטון). במשך שנים רבים האמינו כי במהלך המדידות התפתח ויכוח בין הגיסות הטריות, שהסתיים בכך שקייט פרצה בבכי, אבל בראיון עם אופרה מייגן הבהירה שההפך הוא הנכון.

Meghan Markle debunks the reports that she made Kate Middleton cry, saying that it was the other way around:



"The reverse happened. She was upset about something. She owned it and bought me flowers." pic.twitter.com/Saof51RZHS