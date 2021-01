Melania said: My contract to pretend ended 7 min ago. pic.twitter.com/FBKMdqrCVf — It's FELIPE... (@FESAUGUSTOS) January 21, 2021

זה לא סוד שתקופת הכהונה בבית הלבן הקשתה על מערכת היחסים של מלניה ודונלד טראמפ, אבל רבים קיוו שמרגע שיעזבו את הנשיאות – עידן חדש יתחיל. אחרי שמועות על גירושים, על שינה בחדרים נפרדים על סופה של מערכת היחסים של השניים, דונלד ומלניה נחתו אתמול בפלורידה והתחילו את הפרק החדש בחייהם, אבל כמו שזה נראה, מלניה כבר ממש לא דופקת חשבון.

דונלד ומלניה, שהיו הראשונים מזה 150 שנה שלא נכחו בטקס ההשבעה של הנשיא הנכנס, נחתו אתמול בשעות הצהריים בפלורידה. למרות שלא היו בתפקיד, גם הפעם לדונלד ומלניה שטיחים אדומים, צוותי צילום ותקשורת ורכבים משוריינים שלקחו אותם ליעד, אבל כשדונלד ירד מהמטוס, נופף לכתבים ונעצר לכמה תמונות, מלניה פשוט נטשה אותו במקום – והמשיכה ללכת.

Who knew Melania had such excellent comic timing https://t.co/fatD0UBZJ1 — Julia Ioffe (@juliaioffe) January 21, 2021

Aaaaand Melania is officially done.

pic.twitter.com/WVaUYFw21X — Robert J. DeNault (@robertjdenault) January 20, 2021

התיעוד של הרגע המביך שובר את הרשת מאתמול בצהריים, ומלניה שוב נכנסה לרשימת הנושאים החמים בטוויטר. כזכור, זו ממש לא הפעם הראשונה שמלניה לא דופקת חשבון לטראמפ, ופעמים רבות בעבר סיפרנו לכם על רגעים בהם הגברת הראשונה סרבה להחזיק לבעלה את היד. דבר אחד בטוח: *לזה* אנחנו מאוד נתגעגע.

Watching Trump get his hands slapped away by Melania #ThingsImGonnaMissAboutTrump pic.twitter.com/eW7rsaPTY0 — ❤Rebel ✌️ (@SexyRebel2017) January 21, 2021