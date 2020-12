למרות שהיא שומרת על עצמה מחוץ לאור הזרקורים, מלניה טראמפ, הגברת הראשונה של ארה"ב, אימצה לעצמה מסורת מרגשת לאורך ארבע שנות הכהונה של בעלה: מלניה נוהגת להגיע מידי שנה בכריסמס לבתי חולים לילדים, ושם היא מקריאה סיפור ומחממת להם את הלב. אלא שהשנה, תחת מגבלות נגיף הקורונה, המסורת של מלניה מעט השתנתה – והצעד שעשתה בזמן הפגישה גורם לה לספוג הרבה אש.

מלניה הגיעה לבית החולים ונפגשה עם ריילי בן השש וסופיה בת השמונה. ריילי וסופיה ישבו במרחק של למעלה משלושה מטרים ממלניה, ושאר הילדים המאושפזים צפו בגברת הראשונה בלייב דרך מסכים. מלניה הגיעה למקום עם מסכה שחורה על פניה, אבל דווקא ברגע הכי קריטי, כשהיא יושבת פנים מול פנים עם הילדים המאושפזים – מלניה הסירה את המסכה, והמשיכה את הסיפור בלי הגנה כלל.

First Lady Melania Trump removes mask to read to children at hospital, breaking the hospital's safety guidelines. pic.twitter.com/Cd4E48P30L — The Hill (@thehill) December 15, 2020

למרות שכבר החלימה מקורונה בחודש אוקטובר האחרון וסיכוייה להידבק בשנית נמוכים, ההנחיות בארצות הברית להתמודדות עם הנגיף דורשות לעטות מסכה לאורך כל השהות במתחם לאומי לילדים (כמו בית החולים בו מלניה ביקרה), וזאת כדי להימנע מהפצה של המחלה. "הגברת הראשונה הקריאה את הסיפור ל-325 המטופלים דרך המסכים, וישבה עם שני הילדים באודיטוריום גדול במרחק של מטרים רבים מהם", הבהירה דוברת בית החולים ל-CNN. "כל שאר הנוכחים בחדר עטו מסכה, ובכל שאר הביקור שלה מלניה הייתה עם מסכה". יחד עם זאת, ההבהרה של בית החולים לא הפחיתה את האש כלפי מלניה, שהפכה לאחד הנושאים החמים בטוויטר בשעות האחרונות.

מלניה כבר ספגה אש על אותו נושא בדיוק ביום הבחירות לנשיאות ארצות הברית, שהתנהלו תחת הקפדה מחמירה על מגבלות הקורונה. מלניה הגיעה לקלפי בלי מסכה על פניה, ועוררה זעם רב בארצות הברית על הפרת ההנחיות הבוטה.

Melania can’t keep her mask on around sick children. She doesn’t really care. https://t.co/F3D9VAQB0r — Barbara Malmet (@B52Malmet) December 15, 2020

Melania Trump removed her mask to read to young patients in hospital



The Trump administration truly hates children — The Hardy Report (@EdwardTHardy) December 16, 2020