בזמן שאנחנו מתמרמרים על חגיגות הפורים ששטפו את הארץ וכנראה יכניסו אותנו לסגר רביעי, גל גדות, הוונדר וומן שלנו מעבר לים, עושה חיל בהוליווד. אתמול, כשהציגה בטקס "גלובוס הזהב" את הסרט הזר הטוב ביותר שזכה בפרס הנחשק, גל כבשה שוב את הרשת, הפעם - עם שמועות על הריון.

הכוכבת היפהפיה בת ה-35 לבשה לטקס שמלה לבנה קצרה ורחבה, עם שרוולים ארוכים וטול שנשפך מאחוריה. גל סגרה את הלוק עם סנדלי עקב קטנים, אודם אדום ושיער מוקפד, וצעדה על השטיח האדום כשהיא חובקת את בעלה, ירון ורסנו. תוך דקות הרשת כולה התמלאה תגובות וציטוטים על השמלה של גל, ובעיקר על הבטן שמסתתרת תחתיה - שגרמה לרבים להאמין שגל מחזיקה בבטנה הריון שלישי ומרגש.

IS GAL GADOT PREGNANT OR IT’S JUST HER DRESS? #GoldenGlobes — ’ ℑ ; (@lostdiadem) March 1, 2021

Gal Gadot is clearly pregnant, right? — Same Old C (@EyeLoveYouMe) March 1, 2021

O My God Gal Gadot is so pregnant tonight at Golden Globe she couldn’t hide her belly — Mariano M. M. (@MarianoMM9) March 1, 2021

גל וירון חיים בהוליווד בשנים האחרונות יחד עם שתי הבנות הקטנות שלהן, אלמה (9) ומאיה (4), וזו לא הפעם הראשונה ששמועות על הריון דובקות לכוכבת האהובה. ממש לפני שבועות ספורים סיפרנו לכם כי גל צולמה בעיצומו של טיול צהריים עם בתה הצעירה, וכבר אז רבים נטו לחשוב שגל נמצאת בתחילתו של הריון שלישי ומרגש. אנחנו כבר מחזיקים אצבעות.

