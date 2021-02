לפני כשנה השחקנית הישראלית מיטל דוהן (44) כבשה את מדורי הרכילות בכל רחבי העולם, אחרי שנפרדה מבן זוגה, השחקן האגדי אל פצ'ינו (81) והבהירה שהוא "לא אוהב להוציא כסף". אחרי ראיונות חושפניים בהם הצהירה כי "אם מישהו היה זבוב על הקיר בחדר השינה שלנו – הוא היה מופתע", כבר היינו בטוחים שאין שום סיכוי לקאמבק מפואר בין השניים. עד עכשיו.

הבוקר (ד') הגיעו תמונות חדשות של אל פצ'ינו ממסעדה יוקרתית בבוורלי הילס, בה העביר צהריים שלמים עם לא אחרת מאשר האקסית, מיטל דוהן. אל העביר את רוב הבילוי במסעדה כשהוא עסוק במכשיר הטלפון שלו ואפילו תועד עם אוזניות באוזניו, אף ברגע שקם כדי לעזוב את המקום התגלתה מיטל, שהעבירה איתו את הארוחה כולה.

